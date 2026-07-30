TV8 ekranlarının reyting rekorları kıran yarışması MasterChef Türkiye 2026, heyecan dolu ana kadro seçmeleriyle izleyicileri ekrana kilitlemeye devam ediyor. Şefler Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu liderliğinde gerçekleşen seçmelerde 2. grup yarışmacıları, önlük için tezgah başına geçti. 30 Temmuz 2026 Perşembe akşamı yayınlanan son bölümde kıyasıya bir lezzet mücadelesi yaşandı. Yarışmayı yakından takip eden izleyiciler arama motorlarında "MasterChef ana kadroya kim girdi?", "30 Temmuz MasterChef 12. önlüğü kim kazandı?", "MasterChef'te önlüğü kim aldı?" ve "MasterChef Türkiye 2026 güncel ana kadro listesi" başlıklarını yoğun bir şekilde sorguluyor. İşte zorlu iki etabın ardından şeflerden geçer not alarak MasterChef 2026 ana kadrosuna giren 12. yarışmacı ve detaylar...

MASTERCHEF SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

MasterChef 30 Temmuz Perşembe günü yayınlanan bölümde en iyi son altıya kalan yarışmacılar yaratıcılık oyununda yarıştı.

En iyi üçüncü tabak:

En iyi ikinci tabak:

En iyi birinci tabak:

30 TEMMUZ 2026 MASTERCHEF ANA KADROYA KİM GİRDİ?

30 Temmuz akşamı oynanan iki etaplı seçme oyununda yarışmacılar ilk etapta yaratıcılık tabağı hazırlamak için mücadele verdi. İlk turda başarılı olarak ikinci etaba geçen yarışmacılar, şeflerin belirlediği teknik tabağı en iyi şekilde hazırlamak adına zamanla yarıştı. En iyi tabağı yaparak ana kadroya giren 12. yarışmacı Muhammed oldu.

MASTERCHEF TÜRKİYE 2026 ANA KADROYA GİREN YARIŞMACILAR (GÜNCEL LİSTE)

Batuhan Nazikoğlu

Nilay Özgen

Hasan Alp Karabacak

Şiringül Kaya

Enes Vardar

Eyüp Can Güneş

Demirhan Ali

Nurten Tamer Ocak

Şadi Altınay

Burçin Oğuz

Tolga Çakuş

Muhammed

MASTERCHEF YEDEK KADRO LİSTESİ

Emre

Cansu

Hami Efe

Fatma

Faruk

Nesibe

Esra

Betül