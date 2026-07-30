CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler MasterChef ana kadroya kim girdi? 30 Temmuz 12. önlüğü kim kazandı?

MasterChef ana kadroya kim girdi? 30 Temmuz 12. önlüğü kim kazandı?

TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye 2026'da ana kadro seçmeleri tüm hızıyla devam ediyor. 30 Temmuz Perşembe akşamı yayınlanan yeni bölümde 2. grup yarışmacıları ana kadroya giren 12. isim olabilmek için önlük mücadelesi verdi. Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun değerlendirmeleri sonucunda gecenin kazananı açıklandı. Ekran başındaki izleyiciler ve lezzet tutkunları arama motorlarında "MasterChef ana kadroya kim girdi?", "30 Temmuz MasterChef 12. önlüğü kim aldı?", "MasterChef Türkiye 2026 ana kadro listesi güncel" sorularına yanıt arıyor. İşte MasterChef'te önlüğü kazanan 12. yarışmacı ve detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 30 Temmuz 2026 23:55 Güncelleme Tarihi: 31 Temmuz 2026 00:23
MasterChef ana kadroya kim girdi? 30 Temmuz 12. önlüğü kim kazandı?

TV8 ekranlarının reyting rekorları kıran yarışması MasterChef Türkiye 2026, heyecan dolu ana kadro seçmeleriyle izleyicileri ekrana kilitlemeye devam ediyor. Şefler Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu liderliğinde gerçekleşen seçmelerde 2. grup yarışmacıları, önlük için tezgah başına geçti. 30 Temmuz 2026 Perşembe akşamı yayınlanan son bölümde kıyasıya bir lezzet mücadelesi yaşandı. Yarışmayı yakından takip eden izleyiciler arama motorlarında "MasterChef ana kadroya kim girdi?", "30 Temmuz MasterChef 12. önlüğü kim kazandı?", "MasterChef'te önlüğü kim aldı?" ve "MasterChef Türkiye 2026 güncel ana kadro listesi" başlıklarını yoğun bir şekilde sorguluyor. İşte zorlu iki etabın ardından şeflerden geçer not alarak MasterChef 2026 ana kadrosuna giren 12. yarışmacı ve detaylar...

MASTERCHEF SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

MasterChef 30 Temmuz Perşembe günü yayınlanan bölümde en iyi son altıya kalan yarışmacılar yaratıcılık oyununda yarıştı.

En iyi üçüncü tabak:

En iyi ikinci tabak:

En iyi birinci tabak:

30 TEMMUZ 2026 MASTERCHEF ANA KADROYA KİM GİRDİ?

30 Temmuz akşamı oynanan iki etaplı seçme oyununda yarışmacılar ilk etapta yaratıcılık tabağı hazırlamak için mücadele verdi. İlk turda başarılı olarak ikinci etaba geçen yarışmacılar, şeflerin belirlediği teknik tabağı en iyi şekilde hazırlamak adına zamanla yarıştı. En iyi tabağı yaparak ana kadroya giren 12. yarışmacı Muhammed oldu.

MASTERCHEF TÜRKİYE 2026 ANA KADROYA GİREN YARIŞMACILAR (GÜNCEL LİSTE)

  • Batuhan Nazikoğlu
  • Nilay Özgen
  • Hasan Alp Karabacak
  • Şiringül Kaya
  • Enes Vardar
  • Eyüp Can Güneş
  • Demirhan Ali
  • Nurten Tamer Ocak
  • Şadi Altınay
  • Burçin Oğuz
  • Tolga Çakuş
  • Muhammed

MASTERCHEF YEDEK KADRO LİSTESİ

  • Emre
  • Cansu
  • Hami Efe
  • Fatma
  • Faruk
  • Nesibe
  • Esra
  • Betül
MasterChef Şadi kimdir? Devamını Oku BUNU DA OKU
MasterChef Burçin kimdir? Devamını Oku BUNU DA OKU
MasterChef Demirhan kimdir? Devamını Oku BUNU DA OKU
MasterChef Nurten kimdir? Devamını Oku BUNU DA OKU
MasterChef Şiringül kimdir? Devamını Oku BUNU DA OKU
MasterChef Batuhan kimdir, kaç yaşında? Devamını Oku BUNU DA OKU

ASpor CANLI YAYIN

Google'da tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Fotomac'ı favori kaynak olarak ekleyin.
Beşiktaş Danimarka'da üst tura kanatlandı!
Italiano: Midtjylland deplasmanında kazanmak çok zor!
DİĞER
O arabadan çıkan ses Türkiye’nin hiti oldu! Hakan Peker’den Demet Akalın’ın keşfedilme hikayesi: “Onun için ütopik bir şeydi”
Külliye’de Türkiye-Lübnan zirvesi! Başkan Erdoğan’dan İsrail’e sert tepki: İnsanlık suçu işliyor
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
RAMS Başakşehir'den Avrupa'ya erken veda!
Trabzonspor Al Sadd'a mağlup oldu
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Türkiye - Letonya voleybol maçı ne zaman? Türkiye - Letonya voleybol maçı ne zaman? 23:19
Italiano: Midtjylland deplasmanında kazanmak çok zor! Italiano: Midtjylland deplasmanında kazanmak çok zor! 22:19
Midtjylland-Beşiktaş maçı kaç kaç bitti? Midtjylland-Beşiktaş maçı kaç kaç bitti? 22:01
Beşiktaş Danimarka'da üst tura kanatlandı! Beşiktaş Danimarka'da üst tura kanatlandı! 21:53
Beşiktaş penaltı kazandı! İşte o pozisyon Beşiktaş penaltı kazandı! İşte o pozisyon 21:40
Beşiktaş Avrupa Ligi 3. eleme turunda kiminle oynayacak? Beşiktaş Avrupa Ligi 3. eleme turunda kiminle oynayacak? 21:33
Daha Eski
Filenin Sultanları maç takvimi belli oldu! Filenin Sultanları maç takvimi belli oldu! 20:25
Alexander Nübel kimdir? Alexander Nübel kimdir? 20:14
F.Bahçe'nin Strum Graz mesaisi başladı! F.Bahçe'nin Strum Graz mesaisi başladı! 19:47
Midtjylland - Beşiktaş maçı hangi kanalda? Midtjylland - Beşiktaş maçı hangi kanalda? 19:30
Vincenzo Italiano: Turu geçmek istiyoruz! Vincenzo Italiano: Turu geçmek istiyoruz! 19:28
Trabzonspor'un genç yıldızına sürpriz talip! Trabzonspor'un genç yıldızına sürpriz talip! 18:40