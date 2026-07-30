CANLI ALTIN FİYATLARI | Altın, haftanın ortasındaki seans boyunca kâr satışlarının ve küresel piyasalardaki bant hareketlerinin etkisinde kaldı. KMKTP'de standart altın, gün içerisinde en düşük 6 milyon 113 bin 600 lira, en yüksek ise 6 milyon 155 bin lira bantları arasında dalgalandı. Seans kapanışına doğru gelen işlemlerle birlikte günü yüzde 0,2 oranında değer kaybıyla kapatan kıymetli maden, dünü 6 milyon 123 bin lira seviyesinde noktaladı. Peki saat 21.00'de açıklanan ve sabit bırakılan FED'in faiz kararının ardından altında düşüş sürecek mi? İşte 30 Temmuz Perşembe altında son durum!

GRAM ALTIN ALIŞ: 6.209,76 ₺ GRAM ALTIN SATIŞ: 6.210,73 ₺

CANLI DÖVİZ FİYATLARI 30 TEMMUZ 2026

◼ABD Doları: 47,39 (Alış) - 47,42 (Satış)

◼EURO: 54,36 (Alış) - 54,46 (Satış)

◼STERLİN: 63,38 (Alış) - 63,45 (Satış)

ALTININ ONS FİYATI 4 BİN 8 DOLAR

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat dünü 4 bin 8 dolardan kapattı. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,2 düşüşle 6 milyon 123 bin lira oldu. Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 15 Mart 2028 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 38,28, bileşik getirisi yüzde 41,94 seviyesinde gerçekleşti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 47,2744, satışta 47,4638 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 47,2568, satışta 47,4461 lira olarak belirlemişti. Uluslararası piyasalarda gün sonu itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1386, sterlin/dolar paritesi 1,3293 ve dolar/yen paritesi 163,8 düzeyinde seyrediyor. Londra'da ekim vadeli Brent petrolün varili ise yüzde 7 artışla 87,8 dolardan işlem görüyor.

KAPALI ÇARŞI ALTIN FİYATLARI 30 TEMMUZ 2026

▶ Gram Altın Alış: 6.209,76 ₺

▶Gram Altın Satış: 6.210,73 ₺

▶Çeyrek Altın Alış: 10.084,00 ₺

▶Çeyrek Altın Satış: 10.172,00 ₺

▶Yarım Altın Alış: 20.168,00 ₺

▶Yarım Altın Satış: 20.345,00 ₺

▶Tam Altın Alış: 39.007,51 ₺

▶Tam Altın Satış: 39.778,32 ₺

▶Ata Altın Alış: 40.226,49 ₺

▶Ata Altın Satış: 41.242,56 ₺

▶22 Ayar Bilezik Alış: 5.632,41 ₺

▶22 Ayar Bilezik Satış: 5.675,18 ₺

▶Gümüş Alış: 88,17 ₺

▶Gümüş Satış: 88,26 ₺

NOT: Altın ve döviz kurunda son bilgiler 30 Temmuz Perşembe günü saat 06.13 itibarıyla alınmıştır.