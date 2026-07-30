CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler Gram altın ne kadar? 30 Temmuz Kapalıçarşı altın fiyatları! Canlı kur takibi

Gram altın ne kadar? 30 Temmuz Kapalıçarşı altın fiyatları! Canlı kur takibi

Altın piyasasında düşüş kanalı korunuyor. Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,2 azalışla 6 milyon 123 bin liradan tamamladı. Gün içinde en düşük 6 milyon 113 bin 600 lira seviyesini gören kıymetli madende işlem hacmi 6,1 milyar liranın üzerine çıktı. FED'in faiz kararının ardından düşüş eğilimini sürdüren altında haftanın son işlem gününe doğru yaşanacak gelişmeler merak ediliyor. Peki bugün gram altın ne kadar? İşte 30 Temmuz Perşembe canlı altın fiyatları ve Kapalıçarşı'da son durum!

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 06 Temmuz 2026 09:33 Güncelleme Tarihi: 30 Temmuz 2026 06:53
Gram altın ne kadar? 30 Temmuz Kapalıçarşı altın fiyatları! Canlı kur takibi

CANLI ALTIN FİYATLARI | Altın, haftanın ortasındaki seans boyunca kâr satışlarının ve küresel piyasalardaki bant hareketlerinin etkisinde kaldı. KMKTP'de standart altın, gün içerisinde en düşük 6 milyon 113 bin 600 lira, en yüksek ise 6 milyon 155 bin lira bantları arasında dalgalandı. Seans kapanışına doğru gelen işlemlerle birlikte günü yüzde 0,2 oranında değer kaybıyla kapatan kıymetli maden, dünü 6 milyon 123 bin lira seviyesinde noktaladı. Peki saat 21.00'de açıklanan ve sabit bırakılan FED'in faiz kararının ardından altında düşüş sürecek mi? İşte 30 Temmuz Perşembe altında son durum!

GRAM ALTIN ALIŞ: 6.209,76

GRAM ALTIN SATIŞ: 6.210,73

CANLI DÖVİZ FİYATLARI 30 TEMMUZ 2026

◼ABD Doları: 47,39 (Alış) - 47,42 (Satış)

◼EURO: 54,36 (Alış) - 54,46 (Satış)

◼STERLİN: 63,38 (Alış) - 63,45 (Satış)

Kapalıçarşı canlı altın fiyatları

ALTININ ONS FİYATI 4 BİN 8 DOLAR

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat dünü 4 bin 8 dolardan kapattı. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,2 düşüşle 6 milyon 123 bin lira oldu. Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 15 Mart 2028 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 38,28, bileşik getirisi yüzde 41,94 seviyesinde gerçekleşti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 47,2744, satışta 47,4638 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 47,2568, satışta 47,4461 lira olarak belirlemişti. Uluslararası piyasalarda gün sonu itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1386, sterlin/dolar paritesi 1,3293 ve dolar/yen paritesi 163,8 düzeyinde seyrediyor. Londra'da ekim vadeli Brent petrolün varili ise yüzde 7 artışla 87,8 dolardan işlem görüyor.

KAPALI ÇARŞI ALTIN FİYATLARI 30 TEMMUZ 2026

Gram Altın Alış: 6.209,76 ₺

Gram Altın Satış: 6.210,73 ₺

Çeyrek Altın Alış: 10.084,00 ₺

Çeyrek Altın Satış: 10.172,00

Yarım Altın Alış: 20.168,00 ₺

Yarım Altın Satış: 20.345,00 ₺

Tam Altın Alış: 39.007,51 ₺

Tam Altın Satış: 39.778,32

Ata Altın Alış: 40.226,49 ₺

Ata Altın Satış: 41.242,56 ₺

22 Ayar Bilezik Alış: 5.632,41 ₺

22 Ayar Bilezik Satış: 5.675,18 ₺

Gümüş Alış: 88,17 ₺

Gümüş Satış: 88,26 ₺

NOT: Altın ve döviz kurunda son bilgiler 30 Temmuz Perşembe günü saat 06.13 itibarıyla alınmıştır.

ASpor CANLI YAYIN

Google'da tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Fotomac'ı favori kaynak olarak ekleyin.
G.Saray'dan Leao'ya dev teklif!
F.Bahçe'den sürpriz hamle!
DİĞER
Cüneyt Arkın'ın "Düşündükçe ağlıyorum" dediği o büyük sır ne? Yeşilçam efsanesinin gerçekleri ortaya çıktı!
Başkan Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye mesajı: Yasal düzenleme Meclis'e sunulacak
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Suudi Arabistan'dan G.Saraylı yıldıza kanca!
F.Bahçe Polonya'da tur biletini kaptı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe Polonya'da tur biletini kaptı! F.Bahçe Polonya'da tur biletini kaptı! 01:00
İsmail Kartal: Turu geçtik ama... İsmail Kartal: Turu geçtik ama... 01:00
F.Bahçe penaltı kazandı! İşte o pozisyon F.Bahçe penaltı kazandı! İşte o pozisyon 01:00
Italiao ilk 11 tercihi hakkında konuştu! Italiao ilk 11 tercihi hakkında konuştu! 01:00
F.Bahçe'de 5 ayrılık birden! F.Bahçe'de 5 ayrılık birden! 01:00
Icardi'nin yeni takımı belli oluyor! Menajeri açıkladı Icardi'nin yeni takımı belli oluyor! Menajeri açıkladı 01:00
Daha Eski
Trabzonspor transferi duyurdu! Trabzonspor transferi duyurdu! 01:00
F.Bahçe'den Leao sonrası bir bomba daha! F.Bahçe'den Leao sonrası bir bomba daha! 01:00
Dursun Özbek'ten transfer çıkışı! Dursun Özbek'ten transfer çıkışı! 01:00
F.Bahçe'ye transferde Fulham engeli! F.Bahçe'ye transferde Fulham engeli! 01:00
Beşiktaş'ın kamp kadrosu açıklandı! Beşiktaş'ın kamp kadrosu açıklandı! 01:00
G.Saray'da 15 milyon Euro'ya transfer tamam! G.Saray'da 15 milyon Euro'ya transfer tamam! 01:00