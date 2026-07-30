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Haberler Haberler Emekli maaş zam farkları ne zaman yatacak? SGK tarih verdi!

Emekli maaş zam farkları ne zaman yatacak? SGK tarih verdi!

En düşük emekli maaşının 20.000 TL'ye yükseltilmesini de içeren kanun teklifinin Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesinin ardından gözler SGK'nın ödeme takvimine çevrildi. 4A SSK, 4B Bağ-Kur ve 4C Emekli Sandığı mensubu milyonlarca emekli, oluşan 3.552 TL'lik fark ödemelerinin hesaplara yatacağı günü bekliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile SGK kaynaklarından ödeme tarihlerine ilişkin açıklama geldi. Arama motorlarında "Emekli maaş zam farkları ne zaman yatacak?", "3.552 TL maaş farkı ödeme tarihleri açıklandı mı?", "SSK, Bağ-Kur emekli farkı ne zaman verilecek?" ve "Temmuz 2026 emekli farkı e-Devlet sorgulama" soruları tavan yaptı. İşte SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emekli maaş zam farkı ödeme takvimi, 3.552 TL'lik farkın yatacağı tarihler ve tüm detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 29 Temmuz 2026 16:14 Güncelleme Tarihi: 30 Temmuz 2026 23:10
Emekli maaş zam farkları ne zaman yatacak? SGK tarih verdi!

Temmuz zam oranlarının kesinleşmesi ve en düşük emekli maaşının 20.000 TL seviyesine çıkarılmasına ilişkin yasal düzenlemenin Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesiyle birlikte, emeklilerin gözü maaş zam farkı ödeme tarihlerine çevrildi. Maaş ödeme takviminin zamlı tablodan önceye denk gelmesi nedeniyle taban aylıktan maaş alan emeklilerin hesaplarına kök aylık artışları yatırılmış, yasal düzenlemeden kaynaklanan farklar ise sonraya kalmıştı. Arama motorlarında "Emekli maaş zam farkları ne zaman yatacak?", "3.552 TL maaş zam farkı ne zaman ödenecek?", "SSK ve Bağ-Kur emekli farkı yattı mı?" ve "4C Emekli Sandığı fark ödemesi ne zaman?" soruları üst sıralara tırmandı. İşte SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emekli maaş zam farkı ödeme takvimi, hesaplara yatacak tutarlar ve e-Devlet sorgulama ekranı...

3.552 TL EMEKLİ MAAŞ ZAM FARKI NEDİR, KİMLERİ KAPSIYOR?

Yapılan son yasal düzenleme ile en düşük emekli aylığı 20.000 TL'ye yükseltildi. Kök aylığı bu tutarın altında kalan ve seyyanen destekle taban aylığa tamamlanan emeklilerin, düzenleme öncesi ve sonrası oluşan fark ödemesi 3.552 TL'yi buluyor. Söz konusu fark ödemesi, en düşük emekli maaşı alan tüm 4A (SSK), 4B (Bağ-Kur) ve 4C (Emekli Sandığı) kapsamındaki emeklileri ilgilendiriyor.

Emekli maaş zam farkları ne zaman yatacak

4A-4B-4C EMEKLİ MAAŞ ZAM FARKLARI NE ZAMAN YATACAK?

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yürütülen teknik ve sistemsel hazırlıkların tamamlanmasının ardından ödemelerin yapılacağı tarihler açıklandı:

4C (EMEKLİ SANDIĞI) ZAM FARKLARI NE ZAMAN ÖDENECEK?

Memur emeklilerinin katsayı ve taban aylık artışından doğan maaş farkı ödemeleri SGK tarafından belirlenen takvim doğrultusunda hesaplara aktarılmaya başlandı.

Emekli maaş zam farkları ne zaman yatacak

4A (SSK) VE 4B (BAĞ-KUR) FARK ÖDEMELERİ NE ZAMAN?

En düşük emekli maaşını 20.000 TL'ye tamamlayan fark ödemelerinin Temmuz ayının son haftası ile Ağustos ayının ilk günleri arasında emeklilerin tahsis numarası son hanesine göre banka hesaplarına ve PTT şubelerine yatırılması planlanıyor. SGK'nın resmi gün ve saat açıklaması yapması durumunda ödeme takvimi anlık olarak haberimize eklenecektir.

EMEKLİ MAAŞ ZAM FARKI SORGULAMA (E-DEVLET)

Hesaplarına fark ödemesinin yatıp yatmadığını kontrol etmek isteyen vatandaşlar, işlemleri e-Devlet kapısı üzerinden kolayca gerçekleştirebilir:

  1. turkiye.gov.tr adresine T.C. Kimlik numaranız ve şifrenizle giriş yapın.

  2. Arama bölümüne "Emekli Günlük Ödeme Sorgulama" veya "4A/4B/4C Hatırlatma/Ödeme Bilgileri" yazın.

  3. Açılan ekranda hesabınıza tanımlanan fark tutarını ve ödeme durumunu görüntüleyin.

👉 e-DEVLET EMEKLİ MAAŞ FARKI VE ÖDEME SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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