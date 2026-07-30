Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) bünyesinde polis memuru olarak görev almak isteyen binlerce genç kız ve erkek adayın gözü Polis Akademisi Başkanlığı'ndan gelecek 2026 PMYO başvuru kılavuzu açıklamasına çevrildi. YKS sonuçlarının ilan edilmesiyle birlikte, Polis Meslek Yüksekokullarına (PMYO) yapılacak öğrenci alımları için heyecanlı bekleyiş başladı. Arama motorlarında "PMYO başvuruları ne zaman başlayacak?", "2026 PMYO başvuru tarihleri belli oldu mu?", "PMYO polis alımı TYT taban puanı kaç?" ve "PMYO başvuru şartları nelerdir?" soruları yoğun bir şekilde araştırılıyor. İşte 2026 PMYO başvuru süreci, beklenen tarihler, TYT puan şartı ve güncel başvuru koşulları...

2026 PMYO BAŞVURU TARİHLERİ BELLİ OLDU MU, NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Polis Akademisi Başkanlığı tarafından 2026 yılı PMYO başvuru tarihleri henüz resmi olarak açıklanmadı. Ancak geçmiş yıllardaki başvuru takvimi göz önüne alındığında; PMYO alımı başvurularının Ağustos ayının ilk haftalarında başlaması ve başvuru sürecinin Ağustos ayı ortasına kadar e-Devlet üzerinden alınması bekleniyor.

Resmi başvuru Kılavuzu yayımlandığında tarihler ve alım yapılacak öğrenci kontenjanı Polis Akademisi'nin resmi web sitesinde (pa.edu.tr) ilan edilecektir.

2026 PMYO TYT TABAN PUANI KAÇ?

PMYO alımlarına başvuru yapabilmek için adayların ÖSYM tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'nden (TYT) belirlenen taban puanı alması gerekmektedir. Geçtiğimiz dönemlerde PMYO başvuruları için TYT'den en az 250 ham puan alma şartı aranmıştır. Şehit veya vazife malulü olanların eş ve çocukları için ise bu taban puan genellikle 200 ham puan olarak uygulanmaktadır. 2026 yılı kesin taban puanı başvuru kılavuzunun yayımlanmasıyla netleşecektir.

2026 PMYO POLİSLİK BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

PMYO'ya başvuruda bulunmak isteyen adaylarda aranan temel genel şartlar şu şekildedir:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

Lise veya dengi okul mezunu olmak.

ÖSYM YKS TYT oturumundan belirlenen taban puanı (veya üzeri) almış olmak.

18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, sınavın yapıldığı yılın 1 Ocak tarihi itibarıyla 18 yaşını doldurmuş ve 26 yaşından gün almamış olmak .

. Erkek adaylar için en az 167 cm ,

, Kadın adaylar için en az 162 cm boyunda olmak.

boyunda olmak. Beden kitle indeksinin (BKİ) 18.00 ile 27.00 arasında olması.

Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği'nde belirtilen koşulları taşımak.

Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak, kasten işlenen bir suçtan dolayı 1 yıl veya daha fazla hapis cezası almamış olmak.

Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak.

PMYO BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Başvuru takvimi açıklandığında adaylar başvurularını e-Devlet şifreleri ile Polis Akademisi Başkanlığı'nın resmi başvuru portalı olan ais.pa.edu.tr adresi üzerinden online olarak gerçekleştireceklerdir. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmemektedir.