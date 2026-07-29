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Haberler Haberler Sayısal Loto açıklandı! 29 Temmuz kazandıran numaralar

Sayısal Loto açıklandı! 29 Temmuz kazandıran numaralar

Şans oyunu tutkunlarının merakla beklediği Çılgın Sayısal Loto çekilişi 29 Temmuz 2026 Çarşamba akşamı Milli Piyango İdaresi (MPİ) ve Sisal Şans yetkilileri huzurunda noter huzurunda gerçekleştirildi. 498 milyon TL'yi aşan devasa büyük ikramiye tutarıyla nefesleri kesen çekilişin ardından "29 Temmuz Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı?", "Sayısal Loto kazandıran numaralar hangileri?", "Sayısal Loto bilet sorgulama ekranı milli piyango online" soruları yanıt buldu. İşte 29 Temmuz 2026 Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları, şanslı numaralar ve bilet sorgulama ekranı...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 29 Temmuz 2026 21:45
Sayısal Loto açıklandı! 29 Temmuz kazandıran numaralar

Milli Piyango İdaresi (MPİ) ve Sisal Şans tarafından haftanın üç günü (Pazartesi, Çarşamba, Cumartesi) düzenlenen Çılgın Sayısal Loto'da heyecan dolu bir çekiliş daha geride kaldı. 29 Temmuz 2026 Çarşamba akşamı saat 21.30'da canlı yayında ve noter huzurunda gerçekleştirilen çekilişin ardından kazandıran şanslı numaralar belli oldu. Dev ikramiye tutarının hayalini kuran binlerce şans oyunu sever, arama motorlarında "Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı?", "29 Temmuz Çılgın Sayısal Loto kazandıran numaralar" ve "Milli Piyango Online Sayısal Loto bilet sorgulama" başlıklarını yoğun bir şekilde sorguluyor. İşte 29 Temmuz 2026 Çarşamba günü çekilen Çılgın Sayısal Loto sonuçları, kazandıran numaralar ve resmi sonuç sorgulama ekranı...

29 TEMMUZ 2026 ÇILGIN SAYISAL LOTO KAZANDIRAN NUMARALAR

Noter huzurunda yapılan çekiliş sonucunda 29 Temmuz 2026 Çarşamba gününün kazandıran numaraları şunlar oldu:

4 - 7 - 35 - 37 - 53 - 74

Joker: 43

SüperStar: 9

ÇILGIN SAYISAL LOTO BİLET SORGULAMA EKRANI

29 Temmuz Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçlarını öğrenmek ve oynadığınız kupona ikramiye vurup vurmadığını kontrol etmek için Milli Piyango Online resmi sitesini veya mobil uygulamasını kullanabilirsiniz. Biletiniz üzerindeki barkod numarasını girerek ya da kupon numaralarınızı eşleştirerek ikramiye durumunuzu hızlıca sorgulayabilirsiniz.

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