Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından LGS kapsamında gerçekleştirilen tercih maratonunun tamamlanmasının ardından tüm gözler LGS yerleştirme sonuçlarına çevrildi. Hayallerindeki liselere yerleşip yerleşemediklerini öğrenmek isteyen binlerce ortaokul mezunu öğrenci ve velileri, arama motorlarında "LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?", "LGS yerleştirme sonuçları açıklandı mı?", "MEB LGS tercih sonucu e-Okul sorgulama ekranı" ve "LGS 1. nakil başvuruları ne zaman?" başlıklarını yoğun şekilde araştırmaya başladı. İşte 29 Temmuz 2026 Çarşamba günü itibarıyla MEB LGS tercih sonuçları açıklanma tarihi, sonuç sorgulama linki ve nakil takviminin tüm detayları...

2026 LGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı 2026 Yılı LGS Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu takvimine göre; LGS tercih sonuçları ve okulların boş kontenjan bilgileri 5 Ağustos 2026 Çarşamba günü kamuoyuna duyurulacak. Sonuçların açıklandığı an itibarıyla adaylar kazandıkları lise bilgilerini ve boş kalan kontenjanları öğrenebilecekler.

LGS YERLEŞTİRME SONUCUNA NEREDEN VE NASIL BAKILIR?

LGS tercih sonuçları herhangi bir basılı belge veya evrak yoluyla adrese gönderilmeyecektir. Öğrenciler yerleştirme sonuçlarını iki resmi kanal üzerinden T.C. Kimlik Numarası ve doğum tarihi bilgileriyle sorgulayabilecekler:

Milli Eğitim Bakanlığı resmi internet sitesi olan meb.gov.tr adresi üzerinden,

adresi üzerinden, e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi olan e-okul.meb.gov.tr ekranı üzerinden.

👉 MEB LGS TERCİH VEYA YERLEŞTİRME SONUCU SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ (MEB.GOV.TR)

LGS NAKİL BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Herhangi bir okula yerleşemeyen ya da yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler için yerleştirmeye esas nakil süreci 5 Ağustos'ta sonuçların açıklanmasıyla birlikte başlayacak.

1. NAKİL TERCİH BAŞVURULARI NE ZAMAN?

1. Nakil tercih başvuruları 5 - 7 Ağustos 2026 tarihlerinde alınacak, sonuçları 10 Ağustos 2026 tarihinde açıklanacak.

2. NAKİL TERCİH BAŞVURULARI NE ZAMAN?

2. Nakil tercih başvuruları 10 - 12 Ağustos 2026 tarihlerinde alınacak, sonuçları 14 Ağustos 2026 tarihinde duyurulacak.