Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen 2026-YKS tercih sürecinin ardından bir yükseköğretim programına yerleşme hakkı kazanan adaylar için heyecan verici üniversite kayıt dönemi başlıyor. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından açıklanan takvim doğrultusunda hem internet üzerinden yapılabilen e-Kayıt (elektronik kayıt) hem de üniversitelerin kampüslerinde gerçekleştirilecek şahsen kayıt süreçleri belirlendi. Üniversite hayallerine kavuşmaya hazırlanan genç adaylar ve aileleri arama motorlarında "Üniversite kayıtları ne zaman başlıyor?", "YKS e-Kayıt nasıl yapılır?", "Üniversite e-Kayıt e-Devlet ekranı" ve "Üniversite kayıtları için gerekli evraklar neler?" başlıklarını yoğun bir şekilde araştırıyor. İşte 2026-YKS üniversite kayıt tarihleri, e-Kayıt rehberi ve dikkat edilmesi gereken tüm noktalar...

2026 ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

YÖK ve ÖSYM takvimine göre YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 19-23 Ağustos tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar 19-21 Ağustos tarihinde, yüz yüze kayıtlar ise 19-23 Ağustos tarihinde gerçekleşecek. Elektronik kayıt yapamayan veya zorunlu belgesi bulunan adayların 23 Ağustos 2026 tarihi mesai bitimine kadar yerleştikleri üniversitelerin öğrenci işlerine şahsen başvurmaları gerekmektedir.

ÜNİVERSİTE E-KAYIT (ELEKTRONİK KAYIT) NASIL YAPILIR?

e-Kayıt yaptırmak isteyen öğrenciler, herhangi bir evrak teslim etmeden e-Devlet kapısı üzerinden hızlıca kayıtlarını tamamlayabilirler.

e-Kayıt Adımları:

turkiye.gov.tr adresine gidin.

adresine gidin. T.C. Kimlik Numaranız ve e-Devlet Şifreniz ile sisteme giriş yapın.

Arama çubuğuna "Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı / Üniversite E-Kayıt" yazın.

yazın. Ekranda yer alan üniversite ve bölüm bilgilerinizi kontrol ettikten sonra onay adımlarını takip edin.

Kayıt işleminiz bittikten sonra barkodlu e-Kayıt Belgesi'nin çıktısını almayı ve saklamayı unutmayın.

👉 E-DEVLET ÜNİVERSİTE e-KAYIT EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ (TURKIYE.GOV.TR)

ÜNİVERSİTE KAYITLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER NELERDİR?

Şahsen (yüz yüze) kayıt yaptıracak adayların üniversiteye teslim etmesi gereken temel evraklar şunlardır:

Lise diplomasının aslı veya onaylı örneği (ya da geçici mezuniyet belgesi)

YKS Yerleştirme Sonuç Belgesi (ÖSYM çıktısı)

T.C. Kimlik Kartı / Nüfus Cüzdanı fotokopisi

Vesikalık fotoğraf (Üniversitenin belirttiği sayıda)

Askerlik durum belgesi (Erkek adaylar için e-Devlet'ten alınabilir)

Katkı payı / harç dekontu (İkinci öğretim veya ek süre hakkı olanlar için)