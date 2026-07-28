CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler Üniversite kayıt tarihleri belli oldu mu? Üniversite kayıtları ne zaman?

Üniversite kayıt tarihleri belli oldu mu? Üniversite kayıtları ne zaman?

2026-YKS tercih maratonunun ardından herhangi bir yükseköğretim programına yerleşmeye hak kazanan binlerce öğrenci ve velileri için kayıt heyecanı başladı. YÖK ve ÖSYM tarafından belirlenen takvime göre üniversite e-Kayıt ve yüz yüze kayıt tarihleri netlik kazandı. Geleceklerini şekillendirecek üniversitelere ilk adımı atacak adaylar arama motorlarında "Üniversite kayıtları ne zaman başlıyor?", "YKS 2026 üniversite e-Kayıt nasıl yapılır?", "E-Devlet üniversite kayıtları hangi tarihlerde?", "Üniversite kayıtları için gerekli belgeler nelerdir?" sorularına yanıt arıyor. İşte 2026 YKS üniversite kayıt ve e-Kayıt tarihleri, e-Devlet kayıt ekranı, gerekli evraklar ve tüm detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 28 Temmuz 2026 16:11
Üniversite kayıt tarihleri belli oldu mu? Üniversite kayıtları ne zaman?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen 2026-YKS tercih sürecinin ardından bir yükseköğretim programına yerleşme hakkı kazanan adaylar için heyecan verici üniversite kayıt dönemi başlıyor. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından açıklanan takvim doğrultusunda hem internet üzerinden yapılabilen e-Kayıt (elektronik kayıt) hem de üniversitelerin kampüslerinde gerçekleştirilecek şahsen kayıt süreçleri belirlendi. Üniversite hayallerine kavuşmaya hazırlanan genç adaylar ve aileleri arama motorlarında "Üniversite kayıtları ne zaman başlıyor?", "YKS e-Kayıt nasıl yapılır?", "Üniversite e-Kayıt e-Devlet ekranı" ve "Üniversite kayıtları için gerekli evraklar neler?" başlıklarını yoğun bir şekilde araştırıyor. İşte 2026-YKS üniversite kayıt tarihleri, e-Kayıt rehberi ve dikkat edilmesi gereken tüm noktalar...

2026 ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

YÖK ve ÖSYM takvimine göre YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 19-23 Ağustos tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar 19-21 Ağustos tarihinde, yüz yüze kayıtlar ise 19-23 Ağustos tarihinde gerçekleşecek. Elektronik kayıt yapamayan veya zorunlu belgesi bulunan adayların 23 Ağustos 2026 tarihi mesai bitimine kadar yerleştikleri üniversitelerin öğrenci işlerine şahsen başvurmaları gerekmektedir.

ÜNİVERSİTE E-KAYIT (ELEKTRONİK KAYIT) NASIL YAPILIR?

e-Kayıt yaptırmak isteyen öğrenciler, herhangi bir evrak teslim etmeden e-Devlet kapısı üzerinden hızlıca kayıtlarını tamamlayabilirler.

e-Kayıt Adımları:

  • turkiye.gov.tr adresine gidin.
  • T.C. Kimlik Numaranız ve e-Devlet Şifreniz ile sisteme giriş yapın.
  • Arama çubuğuna "Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı / Üniversite E-Kayıt" yazın.
  • Ekranda yer alan üniversite ve bölüm bilgilerinizi kontrol ettikten sonra onay adımlarını takip edin.
  • Kayıt işleminiz bittikten sonra barkodlu e-Kayıt Belgesi'nin çıktısını almayı ve saklamayı unutmayın.

👉 E-DEVLET ÜNİVERSİTE e-KAYIT EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ (TURKIYE.GOV.TR)

ÜNİVERSİTE KAYITLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER NELERDİR?

Şahsen (yüz yüze) kayıt yaptıracak adayların üniversiteye teslim etmesi gereken temel evraklar şunlardır:

  • Lise diplomasının aslı veya onaylı örneği (ya da geçici mezuniyet belgesi)
  • YKS Yerleştirme Sonuç Belgesi (ÖSYM çıktısı)
  • T.C. Kimlik Kartı / Nüfus Cüzdanı fotokopisi
  • Vesikalık fotoğraf (Üniversitenin belirttiği sayıda)
  • Askerlik durum belgesi (Erkek adaylar için e-Devlet'ten alınabilir)
  • Katkı payı / harç dekontu (İkinci öğretim veya ek süre hakkı olanlar için)
ASpor CANLI YAYIN

Google'da tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Fotomac'ı favori kaynak olarak ekleyin.
Lukaku'da sıcak gelişme! Beşiktaş ve F.Bahçe...
İşte G.Saray'ın De Bruyne için yaptığı transfer teklifi!
DİĞER
Ceyda Düvenci’nin eski aşkıydı... 90’ların jönü Kaan Girgin’in son görüntüsü şaşırttı
Başkan Erdoğan'dan Ahbap Derneği'ne sert tepki: "Hukuk zemininde ne gerekiyorsa yapacağız"
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Leao'dan gündem olan paylaşım!
Cimbom Osimhen'in yedeğini buldu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Leao'dan gündem olan paylaşım! Leao'dan gündem olan paylaşım! 16:35
Cimbom Osimhen'in yedeğini buldu! Cimbom Osimhen'in yedeğini buldu! 16:27
Lukaku'da sıcak gelişme! Beşiktaş ve F.Bahçe... Lukaku'da sıcak gelişme! Beşiktaş ve F.Bahçe... 16:21
Beşiktaş'tan Eljif Elmas hamlesi! Beşiktaş'tan Eljif Elmas hamlesi! 15:57
Fırtına'da hazırlıklar sürüyor Fırtına'da hazırlıklar sürüyor 15:35
M. City'de Gvardiol'un sözleşmesi uzatıldı! M. City'de Gvardiol'un sözleşmesi uzatıldı! 15:14
Daha Eski
Chantel Alleyne Beşiktaş BOA'da! Chantel Alleyne Beşiktaş BOA'da! 15:08
Fırtına kuvvet çalıştı Fırtına kuvvet çalıştı 14:49
Beşiktaş'ta rövanş hazırlıkları sürüyor Beşiktaş'ta rövanş hazırlıkları sürüyor 14:46
Resmi açıklama geldi! Rafael Leao... Resmi açıklama geldi! Rafael Leao... 14:43
F.Bahçe'den lige damga vuracak takas! F.Bahçe'den lige damga vuracak takas! 14:32
G.Saray'da yıldız ismin transferi iptal! G.Saray'da yıldız ismin transferi iptal! 13:56