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Haberler Haberler Tuzlu Kahve dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler?

Tuzlu Kahve dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler?

Star TV ekranlarında yayınlanmaya hazırlanan yeni aile komedisi "Tuzlu Kahve" için geri sayım başladı. Yapımını Poll Films'in, yapımcılığını Polat Yağcı'nın üstlendiği dizi, izleyicilerin ekranlarda özlemini duyduğu sıcaklığı, neşeyi ve güçlü aile bağlarını ekrana taşımaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen okuma provasında adeta "Şampiyonlar Ligi"ni andıran dev oyuncu kadrosu ilk kez bir araya geldi. Arama motorlarında "Tuzlu Kahve oyuncu kadrosunda kimler var?", "Tuzlu Kahve dizisi konusu nedir?", "Tuzlu Kahve hangi kanalda ne zaman başlayacak?" ve "Eda Ece, Buğra Gülsoy yeni dizisi" soruları zirveye tırmandı. İşte dev kadrolu Tuzlu Kahve dizisinin konusu, oyuncuları ve okuma provasından öne çıkan renkli detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 28 Temmuz 2026 19:41
Tuzlu Kahve dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler?

Star TV ekranlarında izleyicilerin uzun süredir ekranlarda özlemini duyduğu sıcaklığı, samimiyeti, neşeyi ve güçlü aile bağlarını ekrana taşımaya hazırlanan Tuzlu Kahve dizisi için geri sayım başladı. Yapımını Poll Films, yapımcılığını ise Polat Yağcı'nın üstlendiği yepyeni aile komedisi, nostaljik aile dizilerinin ruhunu modern bir anlatımla izleyiciyle buluşturacak. Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen okuma provasında projenin dev oyuncu kadrosu ilk kez bir araya gelirken, set öncesi neşeli diyaloglar ve kahkaha dolu anlar yaşandı. Okuma provasında her oyuncunun oturacağı yere kendilerine özel olarak hazırlanan eğlenceli kartonet maketlerin yerleştirilmesi, ekibin enerjisini zirveye çıkardı. Dizinin duyurulmasının ardından dizi tutkunları arama motorlarında "Tuzlu Kahve konusu nedir?", "Tuzlu Kahve oyuncuları kimler?", "Tuzlu Kahve ne zaman başlayacak?" ve "Tuzlu Kahve hangi kanalda?" sorularını yoğun şekilde araştırmaya başladı. İşte Star TV'nin yeni dizisi Tuzlu Kahve'nin konusu, yıldızlar geçidini andıran oyuncu kadrosu ve merak edilen detayları...

TUZLU KAHVE DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Sıcak bir aile komedisi olarak kurgulanan Tuzlu Kahve, İstanbul'un köklü ve varlıklı ailelerinden birinin kızı olan Gözde ile Amerika'dan yeni dönen holding veliahdı Mehmet'in yollarının kesişmesiyle başlıyor.

Evlenmeye karar veren genç çift, aynı masada buluşması bile imkânsız görünen iki farklı aileyi karşı karşıya getiriyor. Dizi; aşkın yalnızca iki insan arasında değil, aileler, gelenekler ve kuşaklar arasında da sınandığını sıcak, eğlenceli ve duygusal bir dille anlatıyor. Romantik komedi ile aile dramasını harmanlayan yapım, hayatın tatlı sürprizleriyle izleyicilerin içini ısıtacak.

TUZLU KAHVE OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Türk televizyon, sinema ve tiyatrosunun usta isimleri ile genç yeteneklerini aynı projede buluşturan Tuzlu Kahve'nin dev oyuncu kadrosu şu isimlerden oluşuyor:

  • Nebahat Çehre
  • Eda Ece
  • Buğra Gülsoy
  • Binnur Kaya
  • Şevval Sam
  • Yasemin Ergene
  • Sarp Apak
  • Ceren Moray
  • Enis Arıkan
  • Hatice Aslan
  • Nergis Kumbasar
  • Melis Fis
  • Nazlı Senem Ünal
  • Nazlı Tosunoğlu
  • İrem Kahyaoğlu
  • Gökçe Özyol
  • Cengiz Bozkurt
  • Nevra Serezli
  • Settar Tanrıöğen

TUZLU KAHVE NE ZAMAN BAŞLAYACAK, HANGİ KANALDA?

Okuma provası tamamlanan ve çekimlerine hız kesmeden başlanan Tuzlu Kahve dizisi, çok yakında Star TV ekranlarında izleyiciyle buluşacak. Dizinin yayın günü ve ilk bölüm fragmanı yayıncı kanal tarafından açıklandığı an haberimize eklenecektir.

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