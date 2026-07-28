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Haberler Haberler İstanbul elektrik kesintisi ne zaman bitecek? BEDAŞ kesinti listesi

İstanbul elektrik kesintisi ne zaman bitecek? BEDAŞ kesinti listesi

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), İstanbul'un Avrupa Yakası'nda yaşanacak dev elektrik kesintisi programını resmi olarak açıkladı. Şebeke bakım, onarım ve altyapı yatırım çalışmaları kapsamında 29 Temmuz 2026 Çarşamba günü 19 farklı ilçede saatler sürecek planlı kesintiler uygulanacak. Bazı mahallelerde kesintilerin 9 saate kadar uzayacak olması nedeniyle vatandaşların önceden tedbir alması isteniyor. Arama motorlarında "İstanbul elektrik kesintisi 29 Temmuz 2026", "BEDAŞ planlı kesinti listesi", "Elektrikler ne zaman gelecek?" ve "29 Temmuz Çarşamba elektrik kesintisi olan ilçeler" sorgulamaları tavan yaptı. İşte 29 Temmuz 2026 BEDAŞ İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçe ve mahallelerin tam listesi...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 28 Temmuz 2026 17:25
İstanbul elektrik kesintisi ne zaman bitecek? BEDAŞ kesinti listesi

İstanbul'un Avrupa Yakası'nda elektrik dağıtım hizmeti sağlayan Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), şebeke iyileştirme, periyodik bakım ve altyapı yatırım çalışmaları kapsamında uygulanacak 29 Temmuz 2026 Çarşamba günü planlı elektrik kesintisi programını yayımladı. BEDAŞ tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, Avrupa Yakası'nda yer alan 25 ilçenin 19'unda geniş kapsamlı elektrik kesintileri uygulanacak. Bazı mahallelerde kesinti sürelerinin 9 saate kadar uzayacağı bildirilirken, vatandaşların mağduriyet yaşamamaları adına elektrikli cihazlar ve şarj durumları konusunda tedbirli olmaları istendi. Kesinti haberinin ardından arama motorlarında "29 Temmuz İstanbul'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek?", "BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama", "Elektrikler saat kaçta gelecek?" ve "29 Temmuz Çarşamba hangi ilçelerde elektrik yok?" soruları üst sıralara yerleşti. İşte 29 Temmuz 2026 Çarşamba günü İstanbul'da elektrik kesintisinden etkilenecek ilçeler, mahalleler ve saat bilgileri...

29 TEMMUZ 2026 BEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER

BEDAŞ'ın resmi duyurusuna göre 29 Temmuz Çarşamba günü yatırım ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik verilemeyecek başlıca ilçeler şunlardır:

  • Avcılar
  • Bağcılar
  • Bahçelievler
  • Bakırköy
  • Başakşehir
  • Beşiktaş
  • Beylikdüzü
  • Beyoğlu
  • Büyükçekmece
  • Çatalca
  • Esenler
  • Esenyurt
  • Eyüpsultan
  • Fatih
  • Gaziosmanpaşa
  • Güngören
  • Küçükçekmece
  • Sarıyer
  • Silivri

ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? KESİNTİ SAATLERİ

Çalışmaların niteliğine göre mahalle bazlı kesinti saatleri farklılık göstermektedir. BEDAŞ planlı kesinti takvimine göre:

Kısa Süreli Kesintiler: 09.00 - 13.00 veya 13.00 - 17.00 saatleri arasında (yaklaşık 4 saat)

Uzun Süreli Bakım Çalışmaları: 09.00 - 18.00 saatleri arasında (tam 9 saat) uygulanacaktır.

SOKAK VE MAHALLE BAZLI ELEKTRİK KESİNTİSİ NASIL SORGULANIR?

İkamet ettiğiniz adresin kesinti kapsamına girip girmediğini ve elektriklerin tam olarak saat kaçta geleceğini BEDAŞ'ın resmi sorgulama kanallarından öğrenebilirsiniz:

BEDAŞ İnternet Sitesi: bedas.com.tr adresine girerek "Planlı Kesintiler" sekmesinden ilçe ve mahallenizi seçin.

BEDAŞ Mobil Uygulaması: Mobil cihazınızdan anlık kesinti haritasını kontrol edin.

ALO 186: Çağrı merkezini arayarak tesisat numaranızla kesinti durumunu teyit edin.

👉 29 TEMMUZ BEDAŞ PLANLI ELEKTRİK KESİNTİSİ TAM SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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