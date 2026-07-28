İstanbul'un Avrupa Yakası'nda elektrik dağıtım hizmeti sağlayan Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), şebeke iyileştirme, periyodik bakım ve altyapı yatırım çalışmaları kapsamında uygulanacak 29 Temmuz 2026 Çarşamba günü planlı elektrik kesintisi programını yayımladı. BEDAŞ tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, Avrupa Yakası'nda yer alan 25 ilçenin 19'unda geniş kapsamlı elektrik kesintileri uygulanacak. Bazı mahallelerde kesinti sürelerinin 9 saate kadar uzayacağı bildirilirken, vatandaşların mağduriyet yaşamamaları adına elektrikli cihazlar ve şarj durumları konusunda tedbirli olmaları istendi. Kesinti haberinin ardından arama motorlarında "29 Temmuz İstanbul'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek?", "BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama", "Elektrikler saat kaçta gelecek?" ve "29 Temmuz Çarşamba hangi ilçelerde elektrik yok?" soruları üst sıralara yerleşti. İşte 29 Temmuz 2026 Çarşamba günü İstanbul'da elektrik kesintisinden etkilenecek ilçeler, mahalleler ve saat bilgileri...

29 TEMMUZ 2026 BEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER

BEDAŞ'ın resmi duyurusuna göre 29 Temmuz Çarşamba günü yatırım ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik verilemeyecek başlıca ilçeler şunlardır:

Avcılar

Bağcılar

Bahçelievler

Bakırköy

Başakşehir

Beşiktaş

Beylikdüzü

Beyoğlu

Büyükçekmece

Çatalca

Esenler

Esenyurt

Eyüpsultan

Fatih

Gaziosmanpaşa

Güngören

Küçükçekmece

Sarıyer

Silivri

ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? KESİNTİ SAATLERİ

Çalışmaların niteliğine göre mahalle bazlı kesinti saatleri farklılık göstermektedir. BEDAŞ planlı kesinti takvimine göre:

Kısa Süreli Kesintiler: 09.00 - 13.00 veya 13.00 - 17.00 saatleri arasında (yaklaşık 4 saat)

Uzun Süreli Bakım Çalışmaları: 09.00 - 18.00 saatleri arasında (tam 9 saat) uygulanacaktır.

SOKAK VE MAHALLE BAZLI ELEKTRİK KESİNTİSİ NASIL SORGULANIR?

İkamet ettiğiniz adresin kesinti kapsamına girip girmediğini ve elektriklerin tam olarak saat kaçta geleceğini BEDAŞ'ın resmi sorgulama kanallarından öğrenebilirsiniz:

BEDAŞ İnternet Sitesi: bedas.com.tr adresine girerek "Planlı Kesintiler" sekmesinden ilçe ve mahallenizi seçin.

BEDAŞ Mobil Uygulaması: Mobil cihazınızdan anlık kesinti haritasını kontrol edin.

ALO 186: Çağrı merkezini arayarak tesisat numaranızla kesinti durumunu teyit edin.

👉 29 TEMMUZ BEDAŞ PLANLI ELEKTRİK KESİNTİSİ TAM SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ