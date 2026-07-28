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Haberler Haberler Hac kesin kayıt ne zaman başlıyor? Hac kesin kayıtları kaç gün sürecek?

Hac kesin kayıt ne zaman başlıyor? Hac kesin kayıtları kaç gün sürecek?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından çekilen kura çekiminin ardından kutsal topraklara gitmeye hak kazanan binlerce hacı adayı için beklenen müjde geldi. 2027 Yılı Hac Kesin Kayıt İşlemleri Talimatı yayımlandı ve kayıt takvimi netleşti. Kurası çıkan vatandaşlar, işlemlerini e-Devlet kapısı üzerinden Diyanet veya Acente Organizasyonu tercihi ile kolayca yapabilecek. Arama motorlarında "2027 Hac kesin kayıt ne zaman başlıyor?", "Hac kesin kayıtları kaç gün sürecek?", "e-Devlet Hac kayıt belgesi nasıl alınır?", "Diyanet Hac kesin kayıt adımları ve ücret ödeme" soruları yoğun şekilde araştırılıyor. İşte 2027 Hac kesin kayıt başlama ve bitiş tarihleri, e-Devlet kayıt adımları ve tüm detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 28 Temmuz 2026 20:33
Hac kesin kayıt ne zaman başlıyor? Hac kesin kayıtları kaç gün sürecek?

Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde çekilen 2027 yılı hac kura sonuçlarının ilan edilmesiyle birlikte, kutsal topraklara gitme hakkı kazanan adaylar için en kritik aşama olan kesin kayıt süreci başlıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2027 Yılı Hac Kesin Kayıt İşlemleri Talimatı ile hacı adaylarının hangi tarihler arasında ve nasıl kayıt yapacakları resmiyete kavuştu. Kutsal vazifelerini yerine getirecek adaylar ve yakınları arama motorlarında "Hac kesin kayıtları ne zaman başlıyor?", "2027 Hac kesin kayıtları e-Devlet'ten nasıl yapılır?", "Acente ve Diyanet organizasyonu seçimi nasıl olur?" ve "Hac kesin kayıt son günü ne zaman?" sorularını sıkça araştırmaya başladı. İşte 2027 yılı Hac kesin kayıt tarihleri, e-Devlet adımları ve kayıt sürecine dair tüm detaylar...

2027 HAC KESİN KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Diyanet İşleri Başkanlığı duyurusuna göre, 2027 yılı hac kurasında adı çıkan asil adayların kesin kayıt dönemi 30 Temmuz 2026 Perşembe (Saat 08.30)-18 Ağustos 2026 Salı (Saat 23.59) tarihlerinde yapılacak. Belirtilen tarihler arasında kesin kayıt yaptırmayan adaylar haklarını kaybedecek ve boş kalan kontenjanlar için yedek kayıt süreci başlatılacaktır.

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HAC KESİN KAYIT İŞLEMİ E-DEVLET'TEN NASIL YAPILIR?

Hac kesin kayıt işlemleri geçmiş yıllarda olduğu gibi tamamen e-Devlet Kapısı üzerinden yürütülecektir. Adayların il müftülüklerine gitmeden dijital ortamda kayıtlarını tamamlaması mümkündür.

Adım Adım Hac Kesin Kayıt Adımları:

  1. turkiye.gov.tr adresine T.C. Kimlik Numaranız ve e-Devlet şifreniz ile giriş yapın.
  2. Arama alanına "Hac İşlemleri" yazarak Diyanet İşleri Başkanlığı hizmet sayfasını açın.
  3. Ekranda yer alan "Organizasyon Tercihi" butonuna tıklayın.
  4. Kutsal topraklara gitmek istediğiniz türü belirleyin: 'Diyanet İşleri Başkanlığı Organizasyonu' veya 'Acente Organizasyonu'. (Acente seçecekseniz Diyanet yetkili seyahat acentelerinden birini işaretleyin).
  5. Bilgilendirme metnini okuyup onayladıktan sonra "Kaydet" butonuna basın.
  6. Diyanet organizasyonunu seçtiyseniz; "Kesin Kayıt İşlemleri" sekmesinden uçmak istediğiniz Havalimanı ve Hac Ücreti Ödeme Şekli'ni (Peşin veya Taksitli) seçerek işleminizi tamamlayın.

👉 e-DEVLET HAC KESİN KAYIT EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ (TURKIYE.GOV.TR)

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ACENTE SEÇİMİ YAPACAK HACI ADAYLARININ DİKKATİNE!

Hac vazifesini özel acenteler aracılığıyla yerine getirmek isteyen adayların, il bazlı kota sınırlamaları nedeniyle işlemlerini kesin kayıtların başladığı 30 Temmuz günü ilk saatlerde tamamlamaları büyük önem taşıyor. İl kontenjanlarının dolması halinde adaylar yalnızca Diyanet organizasyonu üzerinden kayıt yapabilmektedir.

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