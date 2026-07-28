Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından, üniversiteli olmaya hazırlanan adaylar için en stratejik dönem başladı. ÖSYM takvimine göre 29 Temmuz - 10 Ağustos 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek tercih işlemleri öncesinde adaylar, kendi başarı sıralamalarına en uygun üniversiteleri ve bölümleri tespit edebilmek adına 2026 YKS Tercih Robotu ve YÖK Atlas Tercih Sihirbazı ekranlarına kilitlendi. 24 tercih hakkını en doğru stratejiyle değerlendirmek isteyen öğrenci ve veliler arama motorlarında "YKS tercih robotu 2026", "YÖK Atlas başarı sırasına göre üniversite arama", "2 yıllık ve 4 yıllık taban puanları kontenjanları" ve "ÖSYM AİS tercih listesi nasıl kaydedilir?" sorgulamalarını gerçekleştiriyor. İşte 2026 YKS tercih maratonunda adayların rehberi olacak güncel tercih robotu detayları, dikkat edilmesi gereken kurallar ve tercih taktikleri...

2026 YKS TERCİH TARİHLERİ NE ZAMAN?

ÖSYM Başkanı tarafından yapılan resmi açıklamaya göre 2026-YKS tercih dönemi 29 Temmuz 2026 Çarşamba - 10 Ağustos 2026 Pazartesi (Saat 23.59) tarihleri arasında yapılacak.

YÖK ATLAS VE YKS TERCİH ROBOTU NASIL KULLANILIR?

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından sunulan YÖK Atlas Tercih Sihirbazı, son 4 yılın tavan/taban puanları, başarı sıralamaları, kontenjan değişimleri ve yerleşen profillerini saniye saniye adayların erişimine açıyor.

Tercih Robotu İle Bölüm Arama Adımları:

yokatlas.yok.gov.tr adresine veya güvenilir güncel YKS tercih robotu ekranına giriş yapın. Eğitim düzeyinize göre "Lisans Tercih Sihirbazı (4 Yıllık)" veya "Önlisans Tercih Sihirbazı (2 Yıllık)" modülünü seçin. Puan türünüzü (SAY, EA, SÖZ, DİL veya TYT) belirleyin. 2026 YKS başarı sıranızı sisteme girerek filtre alanını oluşturun. Şehir, üniversite türü (Devlet/Vakıf), öğretim türü (Örgün/İkinci Öğretim/Açıköğretim) ve burs oranlarını seçerek size en uygun üniversiteleri listeleyin.

👉 YÖK ATLAS 2026 TERCİH SİHİRBAZI EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ (YOKATLAS.YOK.GOV.TR)

DOĞRU YKS TERCİHİ İÇİN ALTIN KURALLAR: PUANA DEĞİL SIRALAMAYA BAKIN!

Uzmanlar, YKS tercihi yaparken adayların en sık yaptığı hatanın "taban puanlara" göre liste hazırlamak olduğunu vurguluyor. Doğru ve açıkta kalmayacak bir liste için şu adımlara dikkat edilmelidir:

Üniversitelerin baraj ve yerleşme dinamikleri her yıl sınavın zorluğuna göre değişen puanlarla değil, kararlı olan başarı sıralaması ile belirlenir.

ile belirlenir. 24 tercihlik listenizi oluştururken kendi sıralamanızın %20-%30 yukarısından (hayal/hedef tercihler) yazmaya başlayın. Orta kısma kendi sıralamanıza yakın (dengeli tercihler) programları yerleştirin. Listenin son 4-5 sırasına ise açıkta kalmama garantisi için kendi sıralamanızın belirgin şekilde altında yer alan bölümleri ekleyin.

(hayal/hedef tercihler) yazmaya başlayın. Orta kısma (dengeli tercihler) programları yerleştirin. Listenin son 4-5 sırasına ise açıkta kalmama garantisi için yer alan bölümleri ekleyin. ÖSYM kılavuzunda yer alan program kodlarının yanındaki özel koşul ve açıklamalar sütununu (ücret, kampüs yeri, hazırlık sınıfı zorunluluğu vb.) dikkatle inceleyin.

Tıp, Hukuk, Mühendislik, Mimarlık, Öğretmenlik, Diş Hekimliği ve Eczacılık gibi bölümlerdeki başarı sırası barajı şartlarını kontrol etmeyi unutmayın.