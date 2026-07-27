Trendyol Süper Lig ekibi Beşiktaş, dünya futbolunun en büyük hücum oyuncularından biri olan Mısırlı yıldız Mohamed Salah transferinde düğümü çözmek için tarihi adımlar atmaya devam ediyor. Mısırlı süper yıldız ile her konuda prensip anlaşmasına varan siyah-beyazlı yönetim, oyuncunun menajer kanadından gelen astronomik taleple sarsıldı. Salah'ın uzun yıllardır temsilciliğini ve avukatlığını üstlenen Ramy Abbas (Ramy Abbas Issa), transfer paketine yaklaşık 5 milyon Euro ek yük getiren %35 oranında bir menajerlik komisyonu talep etti. Arama motorlarında "Mohamed Salah'ın menajeri kim?", "Ramy Abbas Beşiktaş'tan ne kadar istedi?", "Serdal Adalı Salah transferi için ne dedi?" ve "Mohamed Salah Beşiktaş'a gelecek mi?" soruları taraftarlar tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. İşte, Mohamed Salah transferinde yaşanan menajer krizi, Serdal Adalı'nın sert yanıtı ve masadaki son durum...

MOHAMED SALAH'IN MENAJERİ KİM? (RAMY ABBAS ISSA KİMDİR?)

Mısırlı dünyaca ünlü futbolcu Mohamed Salah'ın tüm kariyer planlamasını, sözleşme görüşmelerini ve hukuki süreçlerini Kolombiya asıllı avukat ve menajer Ramy Abbas Issa yürütmektedir. Salah'ın Chelsea, Roma ve Liverpool dönemlerindeki sözleşme süreçlerinde de başrolde yer alan Ramy Abbas, sosyal medyadaki sert çıkışları ve pazarlıklardaki tavizsiz tutumuyla tanınmaktadır.

BAŞKAN SERDAL ADALI REDDETTİ: "HİÇBİR KOŞULDA KABUL EDİLEMEZ!"

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, menajer Ramy Abbas'ın masaya getirdiği ve transfer bütçesine yaklaşık 5 milyon Euro daha ekleyen %35'lik komisyon talebini anında reddetti. Açıklamalarda bulunan Serdal Adalı, bu talebin kabul edilemez olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Böyle bir oran hiçbir koşulda bizim için kabul edilemez. Salah'ın bu rakamlardan ve talep edilen oranlardan haberdar olduğunu düşünmüyoruz. Henüz tamamlanmış bir devir işlemi yok. Yeniden gözden geçirilen bu talepleri reddettik, ancak görüşmelerimiz devam ediyor. Salah'ı çok seviyoruz ve oyuncuyla her konuda hemfikiriz."

ADALI BİZZAT DEVREDE: SALAH İLE DOĞRUDAN GÖRÜŞECEK

Görüşmelerin tıkanma noktasına gelmesinin ardından Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, menajer engelini aşmak için doğrudan Mısırlı yıldız Mohamed Salah ile birebir görüşme yapma kararı aldı. Siyah-bezaylı yönetimin amacı, oyuncunun menajerinden bağımsız olarak prensipte anlaştıkları şartları doğrudan oyuncuyla teyit etmek ve transferi nihayete erdirmek.

RAMY ABBAS SOSYAL MEDYADAN YANIT VERMİŞTİ

Transfer sürecinde çıkan "anlaşma sağlandı" haberlerinin ardından Mısırlı yıldızın menajeri Ramy Abbas sosyal medya hesabından gizemli bir paylaşım yaparak, "Şahsen Mohamed'in gelecek sezon nerede oynayacağını bilmiyorum, bu size ne anlatıyor?" ifadelerini kullanmıştı.