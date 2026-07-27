2026-2027 futbol sezonu heyecanına sayılı günler kala, Türkiye'de futbol organizasyonlarını yayınlayacak televizyon kanalları ve dijital platformların yayın haritası 27 Temmuz 2026 Pazartesi günü itibarıyla resmiyet kazandı. Süper Lig'den UEFA Şampiyonlar Ligi'ne, Premier Lig'den LaLiga'ya kadar milyonlarca futbolseveri ekran başına kilitleyecek müsabakaların yayıncıları netleşti. Arama motorlarında "Süper Lig maçları hangi kanalda yayınlanacak?", "Şampiyonlar Ligi şifresiz mi?", "S Sport hangi ligleri veriyor?" ve "2026-2027 hangi lig hangi kanalda?" sorularını araştıran sporseverler için dev rehberi hazırladık. İşte 2026-2027 sezonunda lig lig, kupa kupa yayıncı kuruluşlar listesi...

UEFA ORGANİZASYONLARI TRT'DE

Yeni sezonda UEFA'nın kulüpler düzeyindeki turnuvaları, TRT ve tabii dijital platformundan yayınlanacak. Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, Konferans Ligi ve Süper Kupa, TRT ile tabii'de ekranlara gelmeye devam edecek. TRT ve tabii, İngiltere Federasyon Kupası müsabakalarını da futbolseverlerle buluşturacak.

SÜPER LİG İLE 1. LİG, BEIN SPORTS'TA

Türkiye'nin en üst düzey futbol organizasyonu Trendyol Süper Lig'in yanı sıra Trendyol 1. Lig, 2026-2027'de de beIN Sports'tan izleyicilerle buluşacak. İngiltere Premier Lig ile Fransa Ligue 1 maçları da beIN Sports ekranlarında takip edilebilecek.

7 LİGİN YAYINI, S SPORT'TA OLACAK

S Sport, yeni sezonda da Avrupa futbolunun önemli liglerini yayımlamaya devam edecek. İspanya LaLiga, Almanya Bundesliga, İtalya Serie A, Portekiz Primeira Liga, Hollanda Eredivisie ve İskoçya Premiership'in yanı sıra Suudi Arabistan Pro Ligi, S Sport'tan ekranlara gelecek.

GÜNEY AMERİKA VE ASYA FUTBOLU D-SMART'TA

D-Smart, 2026-2027 sezonunda Güney Amerika ve Asya'daki birçok organizasyonu futbolseverlerle buluşturacak. Brezilya ve Arjantin liglerinin yanı sıra Asya Şampiyonlar Ligi, Asya Kupası ve 2030 Dünya Kupası Asya Elemeleri, D-Smart'ta yayımlanacak.

YEREL KUPALAR VE ALT LİGLER

Ziraat Türkiye Kupası ile TFF Süper Kupa, yeni sezonda da ATV ve A Spor'dan ekranlara gelmeye devam edecek. Bu iki televizyon kanalı, UEFA Uluslar Ligi maçlarını da izleyicilerle buluşturacak.