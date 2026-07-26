Milli Piyango İdaresi (MPİ) ve Sisal Şans iş birliğiyle haftanın üç günü (Salı, Perşembe, Pazar) düzenlenen Süper Loto'da heyecan dolu bir çekiliş akşamı daha yaşanıyor. 1 ile 60 sayı arasından 6 şanslı numarayı doğru tahmin etmek için Kupon dolduran binlerce şans oyunu sever, gözlerini bu akşam yapılacak olan 26 Temmuz 2026 Pazar çekilişine çevirdi. Çekiliş öncesi ve sonrasında şansını deneyen vatandaşlar arama motorlarında "Süper Loto sonuçları açıklandı mı?", "26 Temmuz Süper Loto kazandıran numaralar", "Süper Loto büyük ikramiye ne kadar devretti?" ve "Milli Piyango Online hızlı bilet sorgulama" başlıklarını yoğun şekilde araştırıyor. İşte 26 Temmuz 2026 Pazar günü yapılacak Süper Loto çekiliş saati, canlı yayın kanalı, büyük ikramiye tutarı ve bilet sorgulama ekranı...

26 TEMMUZ 2026 SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA, NEREDEN İZLENİR?

Haftanın 3. ve son Süper Loto çekilişi 26 Temmuz 2026 Pazar (Bu Akşam) saat 21.30'da başlayacak. Milli Piyango TV YouTube kanalı üzerinden ve millipiyangoonline.com adresinden canlı yayınlanacak olan çekiliş, noter huzurunda şeffaf bir şekilde gerçekleştirilecek.

26 TEMMUZ SÜPER LOTO KAZANDIRAN NUMARALAR VE SONUÇLAR

26 Temmuz 2026 Süper Loto Şanslı Numaraları: 6-9-22-27-41-46

SÜPER LOTO BÜYÜK İKRAMİYE NE KADAR?

Geçtiğimiz çekilişlerde 6 bilen çıkmaması nedeniyle devreden Süper Loto büyük ikramiye tutarında bu akşam devasa bir meblağ birikti. 26 Temmuz çekilişinde 6 şanslı numarayı doğru bilen talihli veya talihliler rekor ikramiyenin sahibi olmaya hak kazanacak.

SÜPER LOTO BİLET SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Süper Loto çekiliş sonuçları tamamlandıktan hemen sonra biletinizi ve ikramiye durumunuzu Milli Piyango Online resmi web sitesi veya Milli Piyango mobil uygulaması üzerinden bilet numaranızı girerek ya da QR kod okutarak kolayca sorgulayabilirsiniz.

👉 26 TEMMUZ SÜPER LOTO CANLI BİLET SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ