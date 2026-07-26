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Haberler Haberler Canlı altın fiyatları! 26 Temmuz gram altın ne kadar?

Canlı altın fiyatları! 26 Temmuz gram altın ne kadar?

Altın piyasasında son dakika hareketliliği devam ediyor. Küresel piyasalardaki gelişmeler ve döviz kurlarındaki değişimle birlikte yatırımcıların güvenli limanı olan gram altın, çeyrek altın ve yarım altın fiyatları vatandaşlar tarafından anlık olarak takip ediliyor. Hafta sonunun son gününde birikimlerini değerlendirmek isteyenler arama motorlarında "26 Temmuz gram altın ne kadar?", "Çeyrek altın kaç TL?", "Canlı altın fiyatları bugün ne kadar oldu?" ve "Kapalıçarşı güncel altın fiyatları" sorularına yanıt arıyor. İşte 26 Temmuz 2026 Pazar günü canlı gram altın, çeyrek altın, yarım altın, cumhuriyet altını ve ons altın fiyatlarında son durum...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 06 Temmuz 2026 09:33 Güncelleme Tarihi: 26 Temmuz 2026 07:16
Canlı altın fiyatları! 26 Temmuz gram altın ne kadar?

CANLI ALTIN FİYATLARI | Ekonomi dünyasındaki gelişmeler, merkez bankalarının faiz kararları ve küresel piyasalardaki dalgalanmalar altın fiyatları üzerindeki etkisini sürdürüyor. Yatırımcıların ve birikimini altın olarak değerlendiren vatandaşların gözü kulağı 26 Temmuz 2026 Pazar günü canlı altın piyasasına çevrildi. Hafta sonunun son gününde işlem yapmak isteyenler arama motorlarında "26 Temmuz gram altın ne kadar?", "Bugün çeyrek altın kaç TL?", "22 ayar bilezik gramı ne kadar?" ve "Canlı altın fiyatları son durum" başlıklarını yoğun bir şekilde araştırıyor. İşte 26 Temmuz 2026 itibarıyla Kapalıçarşı ve serbest piyasada gram altın, çeyrek altın, yarım altın, Cumhuriyet altını ve ons altın güncel alış-satış fiyatları...

GRAM ALTIN ALIŞ: 6.167,22

GRAM ALTIN SATIŞ: 6.168,06

CANLI DÖVİZ FİYATLARI 26 TEMMUZ 2026

◼ABD Doları: 47,26 (Alış) - 47,39 (Satış)

◼EURO: 53,77 (Alış) - 53,94 (Satış)

◼STERLİN: 62,70 (Alış) - 63,26 (Satış)

Kapalıçarşı canlı altın fiyatları

ALTININ ONS FİYATI 4 BİN 72 DOLAR

Altının onsu, uluslararası piyasalarda haftayı 4 bin 72 dolardan kapattı. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,4 düşüşle 6 milyon 160 bin 999 lira oldu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 47,1317, satışta 47,3206 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 47,1137, satışta 47,3025 lira olarak belirlemişti. Uluslararası piyasalarda saat cuma günü sonunda avro/dolar paritesi 1,1388, sterlin/dolar paritesi 1,3343 ve dolar/yen paritesi 163,7 düzeyinde seyrediyor. Londra'da eylül vadeli Brent petrolün varili ise yüzde 4,3 azalışla 96,6 dolardan işlem görüyor.

KAPALI ÇARŞI ALTIN FİYATLARI 26 TEMMUZ 2026

Gram Altın Alış: 6.167,22 ₺

Gram Altın Satış: 6.168,06 ₺

Çeyrek Altın Alış: 10.021,00 TL ₺

Çeyrek Altın Satış: 10.100,00

Yarım Altın Alış: 20.043,00 ₺

Yarım Altın Satış: 20.213,00 ₺

Tam Altın Alış: 39.517,91 ₺

Tam Altın Satış: 40.306,89

Ata Altın Alış: 40.752,84 ₺

Ata Altın Satış: 41.790,58 ₺

22 Ayar Bilezik Alış: 5.567,63 ₺

22 Ayar Bilezik Satış: 5.640,30

Gümüş Alış: 88,51 ₺

Gümüş Satış: 88,59 ₺

NOT: Altın ve döviz kurunda son bilgiler 26 Temmuz Pazar günü saat 07.00 itibarıyla alınmıştır.

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