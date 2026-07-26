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Haberler Haberler AGS - ÖABT soru ve cevapları yayınlandı mı? ÖSYM açıkladı mı?

AGS - ÖABT soru ve cevapları yayınlandı mı? ÖSYM açıkladı mı?

ÖSYM tarafından Milli Eğitim Bakanlığı öğretmen kadroları için bu yıl ilk kez düzenlenen Akademi Giriş Sınavı (AGS) ile Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) oturumları başarıyla tamamlandı. Geleceğin öğretmen adayları zorlu maratonun ardından "AGS soru ve cevapları yayımlandı mı?", "2026 AGS-ÖABT temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı açıklandı mı?", "ÖSYM soru cevap PDF indirme ekranı" ve "AGS sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte ÖSYM 26 Temmuz 2026 AGS - ÖABT soru kitapçıkları, cevap anahtarı yayın durumu ve sınav sonrası tüm detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 26 Temmuz 2026 14:07
AGS - ÖABT soru ve cevapları yayınlandı mı? ÖSYM açıkladı mı?

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde öğretmenlik mesleğine adım atmak isteyen yüz binlerce adayın katıldığı Akademi Giriş Sınavı (AGS) ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) oturumları, 26 Temmuz 2026 Pazar günü yurt genelinde düzenlenen sınavlarla tamamlandı. Sınav salonlarından çıkan öğretmen adayları, yaptıkları netleri hesaplamak ve puan tahmininde bulunmak amacıyla arama motorlarında "AGS soru ve cevapları yayımlandı mı?", "ÖABT cevap anahtarı açıklandı mı?", "ÖSYM temel soru kitapçığı ne zaman açılır?" ve "2026 AGS sınav soruları PDF oku" başlıklarını yoğun bir şekilde araştırmaya başladı. İşte 26 Temmuz 2026 itibarıyla ÖSYM tarafından gerçekleştirilen AGS ve ÖABT soru kitapçığı, cevap anahtarı erişim linki ve sonuç takvimine dair tüm detaylar...

2026 AGS - ÖABT SORU VE CEVAPLARI YAYINLANDI MI?

ÖSYM (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi), gelenekselleşen sınav uygulamaları kapsamında soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarını Genellikle sınavın tamamlandığı günün akşam saatlerinde adayların erişimine sunuyor. 26 Temmuz 2026 tarihinde tamamlanan AGS ve ÖABT sınavlarının %10'luk Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı'nın ÖSYM tarafından gün içerisinde resmi internet sitesinden duyurulması bekleniyor.

Sınava katılan adaylar, soruların tamamına (yüzde 100'üne) ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleriyle 10 gün süreyle erişebilecekler.

AGS - ÖABT SORU VE CEVAP ANAHTARI NASIL VE NEREDEN SORGULANIR?

ÖSYM duyurusunun ardından adaylar soru kitapçıklarına şu adımları takip ederek ulaşabilir:

👉 ÖSYM AİS AGS-ÖABT SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI İNDİRME EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

2026 AGS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM sınav takvimine göre Akademi Giriş Sınavı (AGS) ve ÖABT sonuçlarının değerlendirme sürecinin ardından Ağustos ayı içerisinde ÖSYM Sonuç Açıklama Sistemi ([https://sonuc.osym.gov.tr](https://sonuc.osym.gov.tr)) üzerinden adayların erişimine açılması öngörülüyor.

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