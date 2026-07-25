Türkiye genelinde etkisini sürdüren sıcak hava dalgasının hafta sonuyla birlikte yerini daha serin ve yağışlı havaya bırakması bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminleri ile AKOM'un son değerlendirmelerine göre Balkanlar üzerinden gelen serin hava sistemi özellikle Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkları düşürecek. İstanbul'da ise cumartesi günü gök gürültülü sağanak yağışın yer yer kuvvetli olabileceği, pazar günü ise aralıklı yağışların görülebileceği tahmin ediliyor. İşte 25-26 Temmuz hava tahmin raporu!

HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile AKOM'un son değerlendirmelerine göre hafta sonunda yurdun birçok kesiminde sıcaklıkların mevsim normallerine yaklaşması bekleniyor. Özellikle Marmara Bölgesi'nde Balkanlar üzerinden gelen serin hava dalgasının etkisiyle hava sıcaklıkları hissedilir derecede azalacak. Bununla birlikte bazı bölgelerde gök gürültülü sağanak yağışlar görülebileceği tahmin ediliyor. Uzmanlar, hafta sonu açık havada vakit geçirmeyi planlayan vatandaşların güncel hava tahminlerini takip etmelerini ve ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmalarını öneriyor.

İSTANBUL'DA HAFTA SONU YAĞMUR YAĞACAK MI?

AKOM'un yayımladığı son hava tahmin raporuna göre İstanbul'da cumartesi günü gök gürültülü sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. Yağışların sabah saatlerinden itibaren başlayarak gün boyunca aralıklarla devam edeceği, bazı ilçelerde ise kuvvetli sağanak şeklinde görülebileceği tahmin ediliyor. Pazar günü ise yağışın etkisini azaltması beklenirken, yer yer kısa süreli yağmur geçişleri görülebileceği belirtiliyor. Hava sıcaklıklarının hafta içinde görülen değerlere göre belirgin şekilde düşeceği ifade edilirken, vatandaşlardan özellikle yağış anında oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları istendi.

AKOM'DAN KUVVETLİ SAĞANAK VE DOLU UYARISI

AKOM, sıcak ve nemli hava ile kuzeyden gelen serin havanın karşılaşması nedeniyle atmosferde kararsızlık oluşacağını belirterek özellikle cumartesi günü için kuvvetli gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu. Yağışın bazı bölgelerde kısa sürede etkisini artırabileceği, şimşek, yıldırım ve yerel dolu hadiselerinin görülebileceği ifade edildi. Ayrıca yoğun yağış nedeniyle su baskını, trafikte aksamalar ve görüş mesafesinde azalma gibi risklere karşı vatandaşların tedbirli davranmaları gerektiği vurgulandı.

HAVA SICAKLIKLARI KAÇ DERECEYE DÜŞECEK?

Hafta boyunca 30 derecenin üzerinde seyreden sıcaklıkların hafta sonuyla birlikte düşüşe geçmesi bekleniyor. AKOM'un tahminlerine göre İstanbul'da en yüksek sıcaklık cumartesi günü yaklaşık 25-27 derece, pazar günü ise 28 derece civarında olacak. Serin havanın etkisiyle özellikle sabah ve akşam saatlerinde hissedilen sıcaklığın daha düşük olabileceği belirtilirken, yeni haftayla birlikte yağışlı sistemin etkisini kaybetmesi ve sıcaklıkların yeniden yükselişe geçmesi bekleniyor.