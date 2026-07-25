TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen kanun teklifiyle en düşük emekli aylığında artışa gidildi. Düzenleme kapsamında SSK ve Bağ-Kur emeklileri için uygulanan taban aylığın, temmuz ayı ödeme döneminden itibaren yükseltilmesine karar verildi. Artıştan, kök aylığı bu tutarın altında kalan ve Hazine desteğiyle en düşük emekli aylığını alan milyonlarca emekli yararlanacak. Kanunun yürürlüğe girmesinin ardından zamlı maaşlar ve oluşan maaş farkları belirlenen takvim doğrultusunda hak sahiplerinin hesaplarına yatırılacak. İşte detaylar!

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edilen kanun maddesiyle birlikte taban emekli aylığı yeniden belirlendi. 2026 yılının ilk altı ayında 20.000 TL olarak uygulanan en düşük emekli maaşı, Temmuz dönemi itibarıyla %17,76 oranında artırılarak 23.552 TL'ye çıkartıldı. Böylece kök aylığı ne olursa olsun, emeklilerin hesabına yatacak en az tutar 23.552 TL olarak belirlenmiş oldu.

EMEKLİ MAAŞ ZAMMINDAN KİMLER YARARLANACAK?

SSK ve Bağ-Kur Emeklileri: Kök aylığı 23.552 TL'nin altında kalan tüm SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşları Hazine desteğiyle bu seviyeye tamamlanacak.

Kök aylığı 23.552 TL'nin altında kalan tüm SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşları Hazine desteğiyle bu seviyeye tamamlanacak. Tarım Emeklileri: SSK ve Bağ-Kur kapsamında yer alan tarım işçi ve bağkur emeklileri de en düşük aylık sınırındaki artıştan yararlanacak.

SSK ve Bağ-Kur kapsamında yer alan tarım işçi ve bağkur emeklileri de en düşük aylık sınırındaki artıştan yararlanacak. Dul ve Yetim Aylığı Alanlar: Vefat eden sigortalıların hak sahiplerine ödenen dul ve yetim aylıkları, dosya bazındaki hisse oranlarına (örneğin %75, %50, %25) göre 23.552 TL'lik taban aylık esas alınarak artırılacak.

Vefat eden sigortalıların hak sahiplerine ödenen dul ve yetim aylıkları, dosya bazındaki hisse oranlarına (örneğin %75, %50, %25) göre 23.552 TL'lik taban aylık esas alınarak artırılacak. Emekli Sandığı Mensupları: Memur emeklileri %17,76'lık zam oranından faydalanarak maaşlarını zamlı tarifeden alacak.

KİM NE KADAR ZAM ALACAK?

Temmuz ayı artışıyla birlikte emeklilerin maaşları, kök aylıkları ve tabi oldukları sigorta koluna göre yeniden hesaplanacak. En düşük emekli aylığı alanlar için taban ödeme 23 bin 552 liraya yükselirken, kök maaşı bu tutarın üzerinde olan SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıkları ise açıklanan zam oranı doğrultusunda artırılacak. Düzenleme kapsamında kök aylığı düşük olduğu için Hazine desteği alan emekliler de yeni taban aylık üzerinden ödeme alacak. Zam oranının uygulanmasıyla birlikte her emeklinin alacağı artış farklılık gösterecek. Maaşlara yansıyacak kesin tutar; mevcut kök aylık, ek ödeme ve varsa taban aylık desteğine göre belirlenecek. Bu nedenle aynı zam oranına tabi olsalar da emeklilerin hesaplarına yatacak maaş tutarları farklı olabilecek. Zamlı aylıklar ve oluşan maaş farkları ise yasal sürecin tamamlanmasının ardından belirlenen ödeme takvimi doğrultusunda hak sahiplerinin hesaplarına yatırılacak.

ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

Kanun teklifinin kabul edilmesinin ardından düzenlemenin Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi bekleniyor. Daha sonra en düşük emekli aylığı alan vatandaşların zamlı maaşları ile oluşan maaş farkları, belirlenecek ödeme takvimi doğrultusunda hesaplara yatırılacak.

EMEKLİ MAAŞ FARKI ÖDENECEK Mİ?

Yasal düzenlemenin Meclis'ten geçip Resmi Gazete'de yayımlanma sürecinin rutin maaş ödeme takvimiyle çakışması sebebiyle, maaşını taban aylık üzerinden alan emeklilere ilk etapta kök maaş zammı yansıtılmadı. En düşük aylığın 23.552 TL'ye çıkarılmasından kaynaklanan 3.552 liralık fark tutarı, yasalaşma sürecinin tamamlanmasının ardından Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından duyurulacak özel tarihte emeklilerin banka hesaplarına ek ödeme olarak aktarılması beklenmektedir.