CANLI ALTIN FİYATLARI | Altın haftanın son seansında da satıcılı bir seyir izledi. Uluslararası piyasalardaki dengelenme ve iç piyasadaki işlem hacimleri doğrultusunda KMKTP'de standart altın, gün içerisinde en düşük 6 milyon 120 bin lira, en yüksek ise 6 milyon 163 bin lira bantları arasında işlem gördü. Kapanışa doğru gelen işlemlerle birlikte günü yüzde 0,4 oranında değer kaybıyla kapatan kıymetli maden, haftayı 6 milyon 160 bin 999 lira seviyesinden noktaladı. İşte Kapalıçarşı'da güncel altın fiyatları!

GRAM ALTIN ALIŞ: 6.167,22 ₺ GRAM ALTIN SATIŞ: 6.168,06 ₺

CANLI DÖVİZ FİYATLARI 25 TEMMUZ 2026

◼ABD Doları: 47,26 (Alış) - 47,39 (Satış)

◼EURO: 53,77 (Alış) - 53,94 (Satış)

◼STERLİN: 62,70 (Alış) - 63,26 (Satış)

ALTININ ONS FİYATI 4 BİN 72 DOLAR

Altının onsu, uluslararası piyasalarda haftayı 4 bin 72 dolardan kapattı. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,4 düşüşle 6 milyon 160 bin 999 lira oldu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 47,1317, satışta 47,3206 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 47,1137, satışta 47,3025 lira olarak belirlemişti. Uluslararası piyasalarda saat cuma günü sonunda avro/dolar paritesi 1,1388, sterlin/dolar paritesi 1,3343 ve dolar/yen paritesi 163,7 düzeyinde seyrediyor. Londra'da eylül vadeli Brent petrolün varili ise yüzde 4,3 azalışla 96,6 dolardan işlem görüyor.

KAPALI ÇARŞI ALTIN FİYATLARI 25 TEMMUZ 2026

▶ Gram Altın Alış: 6.167,22 ₺

▶Gram Altın Satış: 6.168,06 ₺

▶Çeyrek Altın Alış: 10.021,00 TL ₺

▶Çeyrek Altın Satış: 10.100,00 ₺

▶Yarım Altın Alış: 20.043,00 ₺

▶Yarım Altın Satış: 20.213,00 ₺

▶Tam Altın Alış: 39.517,91 ₺

▶Tam Altın Satış: 40.306,89 ₺

▶Ata Altın Alış: 40.752,84 ₺

▶Ata Altın Satış: 41.790,58 ₺

▶22 Ayar Bilezik Alış: 5.567,63 ₺

▶22 Ayar Bilezik Satış: 5.640,30 ₺

▶Gümüş Alış: 88,51 ₺

▶Gümüş Satış: 88,59 ₺

NOT: Altın ve döviz kurunda son bilgiler 25 Temmuz Cumartesi günü saat 06.06 itibarıyla alınmıştır.