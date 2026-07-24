CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler ÖGG sınav sonuçları sorgulama ekranı | 121. Temel Eğitim ve ÖGG sınav sonucu

ÖGG sınav sonuçları sorgulama ekranı | 121. Temel Eğitim ve ÖGG sınav sonucu

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), 121. Dönem Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) Temel Eğitim ve 97. Yenileme Eğitimi sınav sonuçlarını erişime açtı. Sınava katılan adaylar, sonuçlarını EGM'nin resmi sonuç sorgulama sistemi üzerinden görüntüleyebilecek. Sonuçların açıklanmasının ardından adaylar, sınav puanlarını öğrenmek ve sonuç ekranına ulaşmak için sorgulama sayfasını araştırmaya başladı. İşte 2026 ÖGG sınav sonuçlarına ilişkin merak edilen ayrıntılar!

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 24 Temmuz 2026 11:15
ÖGG sınav sonuçları sorgulama ekranı | 121. Temel Eğitim ve ÖGG sınav sonucu

121. Dönem Özel Güvenlik Görevlisi Temel Eğitim ile 97. Yenileme Eğitimi sınavına katılan binlerce adayın beklediği sonuçlar açıklandı. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan sonuçlarla birlikte adaylar, yazılı sınavdan aldıkları puanları elektronik ortamda görüntüleyebiliyor. Sonuçların ilan edilmesinin ardından özel güvenlik görevlisi olmak isteyen adaylar, sonuç sorgulama ekranı ve sonraki süreçle ilgili detayları araştırmaya başladı. İşte ÖGG sınav sonuçları sorgulama ekranı ve detaylar!

121. DÖNEM ÖGG SINAV SONUÇ EKRANI İÇİN TIKLAYIN

ÖGG SINAV SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

121. Dönem Özel Güvenlik Görevlisi Temel Eğitim ve 97. Yenileme Eğitimi sınav sonuçları Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından erişime açıldı. Adaylar sonuçlarını EGM'nin resmi internet sitesi üzerinden sorgulayabiliyor. Sonuç sorgulama işlemi için;

121. ÖGG sınav sonuçları erişime açıldı

  1. T.C. kimlik numarası ve istenen kimlik doğrulama bilgileri ile sisteme giriş yapılması gerekiyor.
  2. Sorgulama ekranında adayların sınav puanları ve sonuç bilgileri yer alıyor.

Sonuç ekranında adayların; yazılı sınav puanı, uygulamalı sınav durumu, başarılı veya başarısız bilgisi yer alıyor.

ÖGG SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI | TIKLA-GÖR

ÖGG SINAVINDA BARAJ PUANI VAR MI?

Özel güvenlik sınavında başarılı sayılabilmek için adayların ilgili mevzuatta belirlenen başarı puanını sağlaması gerekiyor. Silahlı ve silahsız özel güvenlik eğitimlerinde uygulanacak başarı kriterleri, sınav türüne göre farklılık gösterebiliyor.

ÖGG SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ NASIL YAPILIR?

Sınav sonuçlarına itiraz etmek isteyen adaylar, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından ilan edilen takvim ve usuller doğrultusunda başvurularını gerçekleştirebiliyor. İtiraz süreci ve başvuru şartları EGM tarafından yayımlanan sınav duyurusunda yer alıyor. Konuya ilişkin resmi açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.

ASpor CANLI YAYIN

Google'da tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Fotomac'ı favori kaynak olarak ekleyin.
G.Saray'da şaşırtan ayrılık! Bunu kimse beklemiyordu
Leao'dan transfer açıklaması! F.Bahçe ve G.Saray...
DİĞER
Galatasaray'da sürpriz veda! Geldiği gibi gidiyor...
Başkan Erdoğan'dan cuma namazı sonrası Ayasofya mesajı: "Açmak bize nasip oldu"
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
F.Bahçe yeni Dzeko'sunu buldu!
UEFA ülke puanı güncellendi! İşte Türkiye'nin sıralamadaki yeri
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Formula 1'de sıradaki durak Macaristan Formula 1'de sıradaki durak Macaristan 15:18
Filenin Sultanları Çin ile karşılaşacak Filenin Sultanları Çin ile karşılaşacak 15:14
Trabzonspor'da hazırlıklar sürüyor Trabzonspor'da hazırlıklar sürüyor 15:11
RAMS Başakşehir maçına Belçikalı hakem RAMS Başakşehir maçına Belçikalı hakem 14:17
Beşiktaş'ta rövanş hazırlıkları başladı! Beşiktaş'ta rövanş hazırlıkları başladı! 14:12
Leao'dan transfer açıklaması! F.Bahçe ve G.Saray... Leao'dan transfer açıklaması! F.Bahçe ve G.Saray... 13:41
Daha Eski
G.Saray'da şaşırtan ayrılık! Bunu kimse beklemiyordu G.Saray'da şaşırtan ayrılık! Bunu kimse beklemiyordu 13:04
F.Bahçe'ye Belçikalı hakem F.Bahçe'ye Belçikalı hakem 12:57
F.Bahçe yeni Dzeko'sunu buldu! F.Bahçe yeni Dzeko'sunu buldu! 12:20
Türkiye-Bulgaristan maçı hangi kanalda? Türkiye-Bulgaristan maçı hangi kanalda? 12:00
UEFA ülke puanı güncellendi! İşte Türkiye'nin sıralamadaki yeri UEFA ülke puanı güncellendi! İşte Türkiye'nin sıralamadaki yeri 11:39
Beşiktaş'ta Vlahovic gelişmesi! Menajeri İstanbul'a geliyor Beşiktaş'ta Vlahovic gelişmesi! Menajeri İstanbul'a geliyor 11:22