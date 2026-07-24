121. Dönem Özel Güvenlik Görevlisi Temel Eğitim ile 97. Yenileme Eğitimi sınavına katılan binlerce adayın beklediği sonuçlar açıklandı. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan sonuçlarla birlikte adaylar, yazılı sınavdan aldıkları puanları elektronik ortamda görüntüleyebiliyor. Sonuçların ilan edilmesinin ardından özel güvenlik görevlisi olmak isteyen adaylar, sonuç sorgulama ekranı ve sonraki süreçle ilgili detayları araştırmaya başladı. İşte ÖGG sınav sonuçları sorgulama ekranı ve detaylar!

121. DÖNEM ÖGG SINAV SONUÇ EKRANI İÇİN TIKLAYIN

ÖGG SINAV SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

121. Dönem Özel Güvenlik Görevlisi Temel Eğitim ve 97. Yenileme Eğitimi sınav sonuçları Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından erişime açıldı. Adaylar sonuçlarını EGM'nin resmi internet sitesi üzerinden sorgulayabiliyor. Sonuç sorgulama işlemi için;

T.C. kimlik numarası ve istenen kimlik doğrulama bilgileri ile sisteme giriş yapılması gerekiyor. Sorgulama ekranında adayların sınav puanları ve sonuç bilgileri yer alıyor.

Sonuç ekranında adayların; yazılı sınav puanı, uygulamalı sınav durumu, başarılı veya başarısız bilgisi yer alıyor.

ÖGG SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI | TIKLA-GÖR

ÖGG SINAVINDA BARAJ PUANI VAR MI?

Özel güvenlik sınavında başarılı sayılabilmek için adayların ilgili mevzuatta belirlenen başarı puanını sağlaması gerekiyor. Silahlı ve silahsız özel güvenlik eğitimlerinde uygulanacak başarı kriterleri, sınav türüne göre farklılık gösterebiliyor.

ÖGG SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ NASIL YAPILIR?

Sınav sonuçlarına itiraz etmek isteyen adaylar, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından ilan edilen takvim ve usuller doğrultusunda başvurularını gerçekleştirebiliyor. İtiraz süreci ve başvuru şartları EGM tarafından yayımlanan sınav duyurusunda yer alıyor. Konuya ilişkin resmi açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.