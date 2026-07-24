Temmuz ayının en dikkat çeken gökyüzü olaylarından biri olan Kova Dolunayı, bireysel özgürlük, arkadaşlık ilişkileri, toplumsal konular ve gelecek hedefleri üzerinde etkili olacağı yönündeki yorumlarla öne çıkıyor. Astrolojide dolunaylar tamamlanma, farkındalık ve sonuç alma süreçlerini simgelerken, Kova burcunun yenilikçi ve bağımsız enerjisinin de bu döneme damga vuracağı belirtiliyor. Astrologlar, özellikle iletişim, kariyer, aşk ve finans alanlarında bazı burçların önemli gelişmeler yaşayabileceğini ifade ediyor.

KOVA DOLUNAYI NE ZAMAN?

Kova Dolunayı, 29 Temmuz Çarşamba tarihinde gerçekleşecek. Astrolojik yorumlara göre dolunayın etkileri yalnızca gerçekleştiği günle sınırlı kalmayıp öncesindeki birkaç gün ve sonrasındaki süreçte de hissedilebiliyor.

KOVA DOLUNAYININ GENEL ETKİLERİ NELER?

Kova burcu; özgürlük, yenilik, teknoloji, sosyal çevre, arkadaşlıklar ve toplumsal konularla ilişkilendiriliyor. Bu nedenle Kova Dolunayı döneminde;

Bekleyen konular sonuçlanabilir,

Yeni kararlar alınabilir,

Sosyal çevrede değişimler yaşanabilir,

Gelecek planları yeniden şekillenebilir,

Duygusal farkındalık artabilir.

KOVA DOLUNAYI EN ÇOK HANGİ BURÇLARI ETKİLEYECEK?

Astrolojik değerlendirmelere göre Kova, Aslan, Boğa ve Akrep burçlarının dolunay enerjisini daha yoğun hissedebileceği ifade ediliyor. Bu burçlarda özellikle kariyer, ilişkiler, aile ve kişisel hedeflerle ilgili önemli gelişmeler yaşanabileceği öngörülüyor.

KOVA DOLUNAYI'NDA NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Astrologlara göre dolunay döneminde; ani kararlar almamaya, iletişimde daha sakin olmaya, maddi konularda planlı hareket etmeye, duygusal tepkileri kontrol etmeye, gelecek hedeflerini gözden geçirmeye özen göstermek faydalı olabilir.

KOVA DOLUNAYI BURÇLARI NASIL ETKİLEYECEK?

Koç ve Yükselen Koç (Sosyal Çevre ve Gelecek hayalleri)

Kova Dolunayı sosyal çevrenizi, arkadaşlık bağlarınızı ve ileriye dönük hedeflerinizi mercek altına alıyor. Sizi yavaşlatan ya da vizyonunuza uymayan bazı dostluk gruplarından kopabilir, daha özgür ve yenilikçi topluluklara adım atabilirsiniz. Gelecek planlarınızda ani bir rota değişikliği gündeme gelebilir.

Boğa ve Yükselen Boğa (Kariyer ve Toplumsal Statü)

Kariyer hayatınızda "güvenli ama kısıtlayıcı" olan alanlar yıkılıyor. Mesleki anlamda özgürlüğünüzü ilan etmek isteyeceğiniz, patron veya üstlerinizle ilişkilerinizi yeniden şekillendireceğiniz bir dönemdesiniz. Sürpriz bir iş değişikliği veya yeni bir proje ile radikal bir karar alabilirsiniz.

İkizler ve Yükselen İkizler (Vizyon, Eğitim ve Yurt Dışı)

Bakış açınızı ve inançlarınızı kökünden dönüştürecek zihinsel bir uyanış yaşayabilirsiniz. Yurt dışı bağlantılı işler, akademisyenlik, yayıncılık ya da hukuki süreçlerde uzun süredir beklenen bir haber netliğe kavuşuyor. Kalıpların dışına çıkma vaktiniz geldi.

Yengeç ve Yükselen Yengeç (Ortaklı Paralar ve Dönüşüm)

Sizi maddi veya manevi anlamda başkalarına bağımlı kılan bağlardan özgürleşiyorsunuz. Borçlar, krediler, miras ya da ortaklı finansal konularda sürpriz bir gelişme ve kapanış yaşanabilir. İçsel korkularınızla yüzleşip daha güçlü bir psikolojik yapıya geçiyorsunuz.

Aslan ve Yükselen Aslan (İlişkiler ve Ortaklıklar)

Tam karşıt burcunuzda gerçekleşen bu dolunay, ikili ilişkilerinizi ve evliliğinizi sınava tabi tutuyor. Sizi kısıtlayan, alan tanımayan ya da dengesiz yürüyen bağlar sonlanabilir. Ortaklıklarda ve ilişkilerde dürüstlük ve alan özgürlüğü ana kriteriniz olacak.

Başak ve Yükselen Başak (Günlük Yaşam ve Sağlık)

Çalışma ortamınız, günlük rutinleriniz ve bedensel sağlığınız gündemin merkezinde. Ofis hayatınızdaki verimsiz sistemleri teknoloji ve yeni yöntemlerle modernize edeceksiniz. Sağlığınızda sinir sistemi ve ayak/bilek hassasiyetlerine dikkat etmeli, zararlı alışkanlıkları geride bırakmalısınız.

Terazi ve Yükselen Terazi (Aşk, Hobiler ve Yaratıcılık)

Aşk hayatınızda ve yaratıcı projelerinizde sıradan olan her şeyden sıkıldığınız bir süreçtesiniz. Sıra dışı, özgür ruhlu bir aşk kapınızı çalabilir ya da tıkanan bir ilişki aniden bitebilir. Sahneye çıkma, hobilerinizi dijital projelere dönüştürme zamanı.

Akrep ve Yükselen Akrep (Yuva, Aile ve Kökler)

Aile içi dinamikler, ev ve yerleşim konularında bir devir kapanıyor. Ailevi beklentiler ile kendi bağımsızlığınız arasında kalan düğüm çözülecek. Ani bir taşınma, gayrimenkul kararı ya da aile içindeki eski meselelerin çözümü gündeme gelebilir.

Yay ve Yükselen Yay (İletişim, Yakın Çevre ve Sözleşmeler)

Zihninizin yıldırım hızıyla çalışacağı bu dolunayda yakın çevreniz, kardeşleriniz ve komşularınızla olan ilişkileriniz sınanabilir. Eğitim, sosyal medya ve dijital projelerde beklediğiniz netleşmeler yaşanacak; sert çıkışlar yapmaktan kaçınmalısınız.

Oğlak ve Yükselen Oğlak (Maddi Değerler ve Finans)

Kazanç sağlama yöntemlerinizi ve bütçenizi yeniden inşa ediyorsunuz. Geleneksel iş modellerini bırakıp teknoloji destekli ya da esnek gelir kapılarına yönelebilirsiniz. Özdeğerinizi sorgulayacağınız ve paranızı nereye harcadığınızı netleştireceğiniz bir dönem.

Kova ve Yükselen Kova (Kişisel Kararlar ve Hayat Amacı)

Sahne tamamen sizin! Kendi burcunuzda gerçekleşen bu dolunay ile hayatınızın iplerini elinize alıyorsunuz. Dış görünüşünüzden ilişkilerinize, kariyerinizden yaşam tarzınıza kadar radikal ve cesur kararlar alarak hayatınızda yepyeni bir sayfa açacaksınız.

Balık ve Yükselen Balık (Bilinçaltı ve Arınma)

Bilinçaltınızın derinliklerinde sakladığınız korkularla ve gizli gerçeklerle yüzleşme vakti. İnzivaya çekilmek, ruhsal yüklerden arınmak ve zihninizi dinlendirmek size çok iyi gelecek. Arkadan dönen işlerin açığa çıkacağı bu süreçte sezgilerinize güvenin.