CANLI ALTIN FİYATLARI | Haftanın 3. gününde haftalık zirvesini tazeleyen standart altın, dünkü seans boyunca ise dalgalı bir grafik sergiledi. Uluslararası piyasalarda ons altındaki kararsız seyir ve yatırımcıların kar realizasyonu eğilimiyle birlikte KMKTP'de standart altın, gün içerisinde en düşük 6 milyon 185 bin lira, en yüksek ise 6 milyon 255 bin lira bandında işlem gördü. Kapanışta yüzde 0,8 oranında değer kaybeden standart altın, günü 6 milyon 185 bin liradan kapatırken, piyasadaki toplam işlem hacmi hareketliliğin sürdüğünü gösterdi. Peki haftanın son gününde altın düşecek mi yükselecek mi? 24 Temmuz altın fiyatlarında son durum ve ve canlı kur takibi haberimizde!

GRAM ALTIN ALIŞ: 6.131,98 ₺ GRAM ALTIN SATIŞ: 6.132,90 ₺

CANLI DÖVİZ FİYATLARI 24 TEMMUZ 2026

◼ABD Doları: 47,32 (Alış) - 47,35 (Satış)

◼EURO: 53,89 (Alış) - 53,94 (Satış)

◼STERLİN: 63,04 (Alış) - 63,10 (Satış)

ALTININ ONS FİYATI 4 BİN 50 DOLAR

Altının onsu, uluslararası piyasalarda, dünkü kapanış itibarıyla 4 bin 50 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,8 düşüşle 6 milyon 185 bin lira oldu. Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 15 Mart 2028 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 38,42, bileşik getirisi yüzde 42,11 seviyesinde gerçekleşti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 47,1137, satışta 47,3025 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 47,0979, satışta 47,2866 lira olarak belirlemişti. Uluslararası piyasalarda saat kapanış itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1371, sterlin/dolar paritesi 1,3318 ve dolar/yen paritesi 163,9 düzeyinde seyrediyor. Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 5 artışla 95,2 dolardan işlem görüyor.

KAPALI ÇARŞI ALTIN FİYATLARI 24 TEMMUZ 2026

▶ Gram Altın Alış: 6.131,98 ₺

▶Gram Altın Satış: 6.132,90 ₺

▶Çeyrek Altın Alış: 9.968,00 TL ₺

▶Çeyrek Altın Satış: 10.046,00 ₺

▶Yarım Altın Alış: 19.936,00 ₺

▶Yarım Altın Satış: 20.103,00 ₺

▶Tam Altın Alış: 39.259,13 ₺

▶Tam Altın Satış: 40.034,62 ₺

▶Ata Altın Alış: 40.485,98 ₺

▶Ata Altın Satış: 41.508,29 ₺

▶22 Ayar Bilezik Alış: 5.573,28 ₺

▶22 Ayar Bilezik Satış: 5.605,97 ₺

▶Gümüş Alış: 86,90 ₺

▶Gümüş Satış: 87,01 ₺

NOT: Altın ve döviz kurunda son bilgiler 24 Temmuz Cuma günü saat 06.15 itibarıyla alınmıştır.