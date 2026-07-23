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Haberler Haberler Son dakika Merkez Bankası faiz kararı! Temmuz ayı faiz düştü mü, sabit mi kaldı?

Son dakika Merkez Bankası faiz kararı! Temmuz ayı faiz düştü mü, sabit mi kaldı?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), merakla beklenen Temmuz ayı faiz kararını kamuoyuna duyurdu. Merkez Bankası, bir haftalık repo faiz oranını değiştirmeyerek üst üste dördüncü toplantıda da yüzde 37 seviyesinde sabit tuttu. Dezenflasyon sürecinin kararlılıkla sürdürülmesi ve piyasadaki likidite dengesinin korunması amacıyla alınan pas geçme kararı, ekonomi yönetiminin sıkı para politikası duruşunu koruduğunu bir kez daha teyit etti. Kararın ardından gözler kararın metninde yer alan sürdürülebilir fiyat istikrarı mesajlarına ve piyasaların ilk tepkisine çevrildi. İşte faiz kararına dair gelişmeler!

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 23 Temmuz 2026 14:02 Güncelleme Tarihi: 23 Temmuz 2026 14:04
Son dakika Merkez Bankası faiz kararı! Temmuz ayı faiz düştü mü, sabit mi kaldı?

Piyasaların ve yatırımcıların haftalardır kilitlendiği Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantısı sona erdi ve beklenen karar resmi olarak duyuruldu. Dijital finans mecralarında ve arama motorlarında "Merkez Bankası faiz kararı ne oldu?", "TCMB politika faizini düşürdü mü, yükseltti mi?" ve "Temmuz 2026 faiz kararı yüzde kaç oldu?" soruları yatırımcılar tarafından yoğun şekilde araştırılmaya başlandı. İşte detaylar!

MERKEZ BANKASI TEMMUZ AYI FAİZ KARARI NE OLDU?

TCMB Başkanı liderliğinde toplanan Para Politikası Kurulu, temmuz ayı toplantısının ardından politika faizine ilişkin karar özetini paylaştı. Bir haftalık repo ihale faiz oranı yüzde 37 düzeyinde sabit bırakıldı. Merkez Bankası, enflasyonla mücadele kapsamında son üç toplantıda olduğu gibi bu toplantıda da faiz oranlarında herhangi bir değişikliğe gitmeyerek duruşunu korudu. Karar metninde şu ifadelere yer verildi:

"Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 37'de sabit tutulmasına karar vermiştir. Kurul ayrıca, Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 40'ta, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 35,5'te sabit tutmuştur.

Merkez Bankası Temmuz ayını da pas geçti

Enflasyonun ana eğilimi, haziran ayında sınırlı bir miktar gerilemiştir. Öncü veriler ana eğilimin temmuz ayında geçici olarak yükseleceğini ima etmektedir. Jeopolitik gelişmeler eşliğinde artan belirsizlikler neticesinde enerji fiyatları yeniden yükselme eğilimine girmiştir. Yakın döneme ilişkin veriler iç talepteki zayıf seyrin belirginleştiğine işaret etmektedir. Jeopolitik gelişmelerin maliyet kanalı, iktisadi faaliyet ve beklenti kanalı üzerinden enflasyon görünümüne etkileri yakından takip edilmektedir.

Fiyat istikrarı sağlanana kadar sürdürülecek sıkı para politikası duruşu talep, kur ve beklenti kanalları üzerinden dezenflasyon sürecini güçlendirecektir. Kurul politika faizine ilişkin atılacak adımları; enflasyon gerçekleşmelerini, ana eğilimini ve beklentilerini göz önünde bulundurarak ara hedeflerle uyumlu biçimde dezenflasyonun gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirleyecektir. Para politikası kararları enflasyon görünümü odaklı, toplantı bazlı ve ihtiyatlı bir yaklaşımla alınmaktadır. Enflasyon görünümünde belirgin ve kalıcı bir bozulma olması durumunda para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır. Kurul enflasyon üzerindeki yukarı yönlü risklere karşı ihtiyatlı duruşunu vurgulamıştır.

Kredi ve mevduat piyasalarında öngörülenin dışında gelişmeler olması halinde parasal aktarım mekanizması ilave makroihtiyati adımlarla desteklenecektir. Likidite koşulları yakından izlenmeye ve likidite yönetimi araçları etkili şekilde kullanılmaya devam edilecektir.

Kurul, politika kararlarını enflasyonu orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirleyecektir. Kurul, kararlarını öngörülebilir, veri odaklı ve şeffaf bir çerçevede alacaktır."

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