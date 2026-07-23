Sağlık Bakanlığı'nın şehir hastaneleri, devlet hastaneleri ve sağlık kuruluşlarında istihdam edilmek üzere gerçekleştireceği 26 bin 673 sözleşmeli personel alımı süreci, atama bekleyen binlerce sağlık çalışanı adayının gündeminde ilk sırada yer almaya devam ediyor. Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren kadro ihdasının ardından adaylar arama motorlarında "Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 personel alımı başvurusu başladı mı?", "ÖSYM KPSS tercih kılavuzu ne zaman açıklanacak?" ve "Hemşire, ebe, sağlık teknikeri alımı şartları neler?" sorularına yanıt arıyor. İşte Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 sözleşmeli personel alımı başvuru takvimi, ÖSYM tercih süreci ve güncel gelişmeler...

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 sözleşmeli sağlık personeli alımına ilişkin başvuru süreci henüz resmi olarak başlamadı. Alım sürecine ilişkin ÖSYM tarafından yürütülecek KPSS tercih kılavuzu hazırlıklarının devam ettiği belirtilirken, kılavuzun yayımlanmasıyla birlikte müracaat tarihleri de kesinlik kazanacak.

26 BİN 673 PERSONEL ALIMI TERCİH KILAVUZU NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Sözleşmeli sağlık personeli alımına ilişkin branş dağılımları, kadro kontenjanları ve özel başvuru şartları ÖSYM (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi) tarafından açıklanacak olan KPSS tercih kılavuzu ile netleşecek. ÖSYM'nin tercih sistemini (ais.osym.gov.tr) erişime açmasıyla birlikte adaylar T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleriyle tercihlerini elektronik ortamda gerçekleştirebilecekler.

BAŞVURU ŞARTLARI VE KADRO DAĞILIMI NASIL OLACAK?

Resmi Gazete'de yayımlanan karar doğrultusunda istihdam edilecek 26 bin 673 pozisyon kapsamında;

Uzman Doktor 22.983

Doktor 3.652

Diyetisyen 1

Ebe 9

Hemşire 2

Sağlık Teknikeri 25

Adayların ilgili KPSS puan türüne (Önlisans, Lisans, Ortaöğretim) sahip olmaları ve yayımlanacak tercih kılavuzunda belirtilen genel ve özel şartları taşımaları gerekecek.