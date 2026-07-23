TV8 ekranlarının büyük bir ilgiyle takip edilen lezzet ve rekabet yarışması MasterChef Türkiye 2026, ana kadro seçmelerinin yeni haftasında da nefes kesmeye devam ediyor. Şefler Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu liderliğinde gerçekleşen zorlu etaplarda yarışmacı adayları, hayallerindeki beyaz önlüğü giyebilmek için mutfakta tüm hünerlerini sergiledi. İki aşamalı tadım ve değerlendirme sürecinin ardından şeflerden en yüksek puanı alan isim, MasterChef 2026 ana kadrosunun 6. yarışmacısı olmaya hak kazandı. Yarışmanın sıkı takipçileri arama motorlarında "MasterChef ana kadroya giren 6. isim kim oldu?", "MasterChef 6. önlüğü kim kazandı?" ve "MasterChef 2026 ana kadro isimleri" aramalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. İşte MasterChef Türkiye'de 6. önlüğün sahibi, gecenin öne çıkan detayları ve güncel ana kadro listesi...

MASTERCHEF TÜRKİYE 2026 ANA KADROYA GİREN 6. YARIŞMACI KİM OLDU?

MasterChef Türkiye 2026'nın ana kadroya giren altıncı yarışmacısı Eyyüp Can oldu.

MASTERCHEF 2026 ANA KADROYA GİREN İSİMLER

Sezonun başından bu yana kıyasıya mücadeleler sonucunda ana kadroda yerini garantileyen yarışmacılar sırasıyla şu şekildedir:

Batuhan Nazikoğlu (1. Ana Kadro Yarışmacısı)

Nilay Özgen (2. Ana Kadro Yarışmacısı)

Hasan Alp Karabacak (3. Ana Kadro Yarışmacısı)

Şiringül Kaya (4. Ana Kadro Yarışmacısı)

Enes (5. Ana Kadro Yarışmacısı)

Eyyüp Can (6. Ana Kadro Yarışmacısı)

YEDEK KADROYA GİREN YARIŞMACILAR KİMLER OLDU?

Ana kadro mücadelesinde son tura kadar yükselen ancak kıl payı önlüğü kaçıran isimler arasından yapılan seçmelerde yedek kadroya dahil olan ilk yarışmacılar Fatma, Emre, Cansu ve Hami Efe olarak belirlendi.