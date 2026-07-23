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Haberler Haberler Malatya'da korkutan deprem! 23 Temmuz Malatya'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

Malatya'da korkutan deprem! 23 Temmuz Malatya'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

Malatya güne depremle uyandı! AFAD'dan alınan son dakika verilerine göre, saat 10:26'da Malatya’nın Akçadağ ilçesinde 4.1 (Mw) büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yer kabuğunun 11.46 kilometre derinliğinde kaydedilen sarsıntı, Malatya kent merkezinin yanı sıra çevre illerde de hissedildi. Peki, deprem sonrası olumsuz bir durum var mı? Sarsıntı hangi illerden hissedildi? İşte sıcak gelişmenin tüm detayları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 23 Temmuz 2026 10:44 Güncelleme Tarihi: 23 Temmuz 2026 10:48
Malatya'da korkutan deprem! 23 Temmuz Malatya'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

Doğu Anadolu Bölgesi, sabah saatlerinde meydana gelen yer sarsıntısıyla hareketlendi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi tarafından geçilen son dakika bilgisine göre, 23 Temmuz Perşembe günü saat 10:26:44'te merkez üssü Malatya'nın Akçadağ ilçesi olan 4.1 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Yer kabuğunun 11.46 kilometre altında gerçekleşen sarsıntı, ilçe genelinde ve kent merkezinde oldukça net bir şekilde hissedildi. Sabah saatlerinde yaşanan deprem vatandaşlar arasında kısa süreli endişeye yol açarken, yerel birimler tarafından bölgede ilk saha tarama çalışmaları başlatıldı. İşte detaylar!

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ | TIKLA-GÖR

AFAD VERİLERİ PAYLAŞTI: MALATYA DEPREMİ KAÇ ŞİDDETİNDE?

AFAD'ın paylaştığı sismik rapora göre, depremin merkez üssü koordinatları 38.35067 Kuzey enlemi ve 37.86183 Doğu boylamı olarak saptandı. 4.1 büyüklüğündeki sarsıntı, Doğu Anadolu Fay Hattı üzerindeki artçı ve yerel hareketlilikler kapsamında kayıtlara geçti. Sarsıntının ardından Malatya Valiliği ve AFAD ekipleri, özellikle kırsal mahallelerde herhangi bir yapısal hasar veya olumsuzluk olup olmadığını belirlemek adına iletişim kanallarını teyakkuza geçirdi.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

MALATYA DEPREMİ HANGİ İLLERDEN HİSSEDİLDİ?

Merkez üssü Akçadağ olan 4.1 büyüklüğündeki deprem, orta derinlikte gerçekleşmesi sebebiyle Malatya sınırlarını aşarak komşu illerde de kendisini hissettirdi. Sarsıntı başta Akçadağ, Yeşilyurt, Battalgazi ve Doğanşehir ilçeleri olmak üzere Malatya il genelinde güçlü bir sallantıya neden oldu. Bunun yanı sıra coğrafi yakınlığı bulunan komşu iller Adıyaman, Elazığ, Kahramanmaraş ve Sivas'ın sınır ilçelerinde yüksek katlı binalarda oturan vatandaşlar hafif bir sarsıntı hissettiklerini bildirdi. İlk belirlemelere göre, deprem nedeniyle herhangi bir can kaybı, yaralanma ya da bina hasarı ihbarı alınmadığı açıklandı.

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