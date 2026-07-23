Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren ekonomik takvimde merakla beklenen ödeme günü geldi. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) paylaştığı resmi bilgilere göre, memur emeklisi, dul ve yetim aylığı alan vatandaşların 1-14 Temmuz arasını kapsayan dönem için hak kazandığı enflasyon farkı ödemelerinin tarihi kesinleşti. İnternet arama motorlarında ve ekonomi mecralarında "Emekli maaş farkları ne zaman yatacak?" sorusu yoğun bir şekilde sorgulanıyor. Yüzde 6,09'luk enflasyon farkı oranının netleşmesinin ardından, hesaplara geçecek toplu ödemelerin detaylarını sizler için derledik.

ENFLASYON FARKLARI NE ZAMAN YATACAK?

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) yaptığı resmi açıklamaya göre; 1-14 Temmuz tarihleri arasında oluşacak ve oranı yüzde 6,09 olarak kesinleşen maaş farkı ödemeleri, 24 Temmuz Cuma günü hak sahiplerinin banka hesaplarına aktarılacak. Temmuz ayında yapılan maaş düzenlemeleri sonrasında oluşan 14 günlük fark dönemi için hesaplanan bu tutarlar, vatandaşların maaş aldıkları mevcut banka hesaplarına direkt olarak tanımlanacak.

KİM, NE KADAR ALACAK?

Memur emeklileri, dul ve yetim aylığı alan vatandaşları kapsayan bu ödemelerde rakamlar netleşmeye başladı. Yapılan hesaplamalar ve yüzde 6,09'luk enflasyon farkı oranı doğrultusunda, hak sahiplerinin hesaplarına 13 bin 500 liraya varan tutarlarda fark ödemesi yatırılacak. Söz konusu ek ödemelerden yalnızca memur emeklileri ile müracaatları doğrultusunda dul ve yetim aylığı alan hak sahipleri yararlanacak.

Fark Oranı: Maaş katsayılarındaki artış doğrultusunda Temmuz dönemi için geçerli olan maaş farkı oranı yüzde 6,09 olarak belirlendi.

Maaş katsayılarındaki artış doğrultusunda Temmuz dönemi için geçerli olan maaş farkı oranı yüzde 6,09 olarak belirlendi. En Yüksek Ödeme Tutarı: Yapılan hesaplamalar doğrultusunda hak sahiplerine unvan, derece ve aylık oranlarına göre 13 bin 500 liraya varan tutarlarda fark ödemesi yapılacak.

Yapılan hesaplamalar doğrultusunda hak sahiplerine unvan, derece ve aylık oranlarına göre 13 bin 500 liraya varan tutarlarda fark ödemesi yapılacak. Kapsamdaki Kişiler: Ek ödemelerden Emekli Sandığı kapsamında yer alan memur emeklileri ile vefat eden sigortalıların müracaatları doğrultusunda dul ve yetim aylığı bağlanan hak sahipleri faydalanacak.