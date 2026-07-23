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Haberler Haberler Emekli, dul ve yetim maaşı alanlara müjde: Zam farkının yatacağı tarih belli oldu

Emekli, dul ve yetim maaşı alanlara müjde: Zam farkının yatacağı tarih belli oldu

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yapılan açıklamayla birlikte, memur emeklileri, dul ve yetimlerin uzun süredir beklediği enflasyon farkı ödemelerinin tarihi netleşti. 1-14 Temmuz arasında oluşan yüzde 6,09 oranındaki maaş farkıyla birlikte milyonlarca hak sahibinin gözü kulağı banka hesaplarına çevrildi. Belirlenen takvime göre, söz konusu ek ödemelerin hak sahiplerinin hesaplarına aktarılmaya başlanacağı tarih netleşti. Peki, kim ne kadar alacak, ödemeler hangi gün yatıyor? Detaylar haberimizde!

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 23 Temmuz 2026 12:11 Güncelleme Tarihi: 23 Temmuz 2026 12:13
Emekli, dul ve yetim maaşı alanlara müjde: Zam farkının yatacağı tarih belli oldu

Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren ekonomik takvimde merakla beklenen ödeme günü geldi. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) paylaştığı resmi bilgilere göre, memur emeklisi, dul ve yetim aylığı alan vatandaşların 1-14 Temmuz arasını kapsayan dönem için hak kazandığı enflasyon farkı ödemelerinin tarihi kesinleşti. İnternet arama motorlarında ve ekonomi mecralarında "Emekli maaş farkları ne zaman yatacak?" sorusu yoğun bir şekilde sorgulanıyor. Yüzde 6,09'luk enflasyon farkı oranının netleşmesinin ardından, hesaplara geçecek toplu ödemelerin detaylarını sizler için derledik.

ENFLASYON FARKLARI NE ZAMAN YATACAK?

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) yaptığı resmi açıklamaya göre; 1-14 Temmuz tarihleri arasında oluşacak ve oranı yüzde 6,09 olarak kesinleşen maaş farkı ödemeleri, 24 Temmuz Cuma günü hak sahiplerinin banka hesaplarına aktarılacak. Temmuz ayında yapılan maaş düzenlemeleri sonrasında oluşan 14 günlük fark dönemi için hesaplanan bu tutarlar, vatandaşların maaş aldıkları mevcut banka hesaplarına direkt olarak tanımlanacak.

Memur emeklisi fark ödeme tarihleri

KİM, NE KADAR ALACAK?

Memur emeklileri, dul ve yetim aylığı alan vatandaşları kapsayan bu ödemelerde rakamlar netleşmeye başladı. Yapılan hesaplamalar ve yüzde 6,09'luk enflasyon farkı oranı doğrultusunda, hak sahiplerinin hesaplarına 13 bin 500 liraya varan tutarlarda fark ödemesi yatırılacak. Söz konusu ek ödemelerden yalnızca memur emeklileri ile müracaatları doğrultusunda dul ve yetim aylığı alan hak sahipleri yararlanacak.

Emekli, dul ve yetim maaş farkının yatacağı tarih belli oldu

  • Fark Oranı: Maaş katsayılarındaki artış doğrultusunda Temmuz dönemi için geçerli olan maaş farkı oranı yüzde 6,09 olarak belirlendi.
  • En Yüksek Ödeme Tutarı: Yapılan hesaplamalar doğrultusunda hak sahiplerine unvan, derece ve aylık oranlarına göre 13 bin 500 liraya varan tutarlarda fark ödemesi yapılacak.
  • Kapsamdaki Kişiler: Ek ödemelerden Emekli Sandığı kapsamında yer alan memur emeklileri ile vefat eden sigortalıların müracaatları doğrultusunda dul ve yetim aylığı bağlanan hak sahipleri faydalanacak.
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