Finansal piyasaların güvenli limanı olan altın fiyatları, küresel ekonomi ve jeopolitik gelişmelerin gölgesinde dalgalı seyrini sürdürüyor. Küresel piyasalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikası kararları ve merkez bankalarının fiziki altın talepleri takip edilirken, iç piyasada hem ons altın hem de dolar kuru kaynaklı hareketlilik dikkat çekiyor. Altın borcu olanlar, düğün yapacaklar ve birikimlerini değerlendirmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında "Altın yükselecek mi?", "Gram altın ne zaman yükselir?" ve "Altın alınır mı, satılır mı?" sorgulamalarını gerçekleştiriyor. İşte 23 Temmuz 2026 Perşembe günü itibarıyla güncel altın fiyatları, uzmanların orta ve uzun vadeli beklentileri ile piyasadaki son durum...

ALTIN FİYATLARI YÜKSELECEK Mİ?

Piyasa uzmanları ve uluslararası finans kuruluşları, kısa vadeli kâr satışları ve dalgalanmalara rağmen altının orta ve uzun vadede yükseliş trendini koruyacağı görüşünde birleşiyor. Dünya genelinde merkez bankalarının altın rezervlerini artırma eğilimi ve jeopolitik belirsizlikler ons altındaki geri çekilmelerin sınırlı kalmasını sağlıyor. ABD Merkez Bankası'nın faiz indirim döngüsüne ilişkin sinyaller,ons altının küresel bazda değer kazanmasını destekleyen en önemli faktörler arasında gösteriliyor.

Gram altın fiyatı hem ons altından hem de dolar/TL kurundan etkilendiği için uzmanlar, gram tarafında uzun vadeli yukarı yönlü potansiyelin devam ettiğini ifade ediyor.

YIL SONU İÇİN BEKLENTİLER NE YÖNDE?

Analistler, kısa süreli kar realizasyonlarının yatırımcılar açısından birer alım fırsatı sunabileceğine dikkat çekiyor. Gelecek dönemde enflasyonist baskılar ve küresel faiz indirim süreçlerinin ivme kazanmasıyla birlikte hem ons hem de gram altında yeni zirvelerin test edilebileceği öngörülüyor.

MERKEZ BANKASI FAİZ ORANINI SABİT TUTTU

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Para Politikası Kurulu'nun politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 37'de sabit tutulmasına karar verdiğini açıkladı.

TCMB'den yapılan yazılı açıklamada, "Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 37'de sabit tutulmasına karar vermiştir. Kurul ayrıca, Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 40'ta, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 35,5'te sabit tutmuştur. Enflasyonun ana eğilimi, haziran ayında sınırlı bir miktar gerilemiştir. Öncü veriler ana eğilimin temmuz ayında geçici olarak yükseleceğini ima etmektedir. Jeopolitik gelişmeler eşliğinde artan belirsizlikler neticesinde enerji fiyatları yeniden yükselme eğilimine girmiştir. Yakın döneme ilişkin veriler iç talepteki zayıf seyrin belirginleştiğine işaret etmektedir. Jeopolitik gelişmelerin maliyet kanalı, iktisadi faaliyet ve beklenti kanalı üzerinden enflasyon görünümüne etkileri yakından takip edilmektedir" denildi.

'KURUL İHTİYATLI DURUŞUNU VURGULAMIŞTIR'

Fiyat istikrarı sağlanana kadar sürdürülecek sıkı para politikası duruşunun; talep, kur ve beklenti kanalları üzerinden dezenflasyon sürecini güçlendireceği belirtilerek, "Kurul politika faizine ilişkin atılacak adımları; enflasyon gerçekleşmelerini, ana eğilimini ve beklentilerini göz önünde bulundurarak ara hedeflerle uyumlu biçimde dezenflasyonun gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirleyecektir. Para politikası kararları enflasyon görünümü odaklı, toplantı bazlı ve ihtiyatlı bir yaklaşımla alınmaktadır. Enflasyon görünümünde belirgin ve kalıcı bir bozulma olması durumunda para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır. Kurul enflasyon üzerindeki yukarı yönlü risklere karşı ihtiyatlı duruşunu vurgulamıştır" ifadelerine yer verildi.

'LİKİDİTE KOŞULLARI YAKINDAN İZLENMEYE DEVAM EDİLECEKTİR'

Açıklamada ayrıca şöyle denildi:

"Kredi ve mevduat piyasalarında öngörülenin dışında gelişmeler olması halinde parasal aktarım mekanizması ilave makroihtiyati adımlarla desteklenecektir. Likidite koşulları yakından izlenmeye ve likidite yönetimi araçları etkili şekilde kullanılmaya devam edilecektir. Kurul, politika kararlarını enflasyonu orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirleyecektir. Kurul, kararlarını öngörülebilir, veri odaklı ve şeffaf bir çerçevede alacaktır."