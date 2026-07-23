Akademik kariyer hedefleyen ve yüksek lisans/doktora yapmak isteyen binlerce adayın katılım sağlayacağı 2026-ALES/2 maratonunda kritik viraj dönüldü. ÖSYM tarafından yürütülen hazırlıkların ardından "ALES/2 sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak?" sorusu yanıtını buldu ve sistem resmen açıldı. Arama motorlarında ve eğitim platformlarında "ALES/2 giriş belgesi alma ekranı", "ALES sınav yeri sorgulama AİS" ve "ALES giriş belgesi siyah beyaz kabul edilir mi?" başlıkları sınav adayları tarafından yoğun şekilde sorgulanmaya başladı. Adayların sınava girerken yanlarında bulundurması zorunlu olan bu belgenin detaylarını, AİS giriş adımlarını ve ÖSYM'nin sınav günü için yayımladığı kritik uyarıları sizler için derledik. İşte detaylar!

ALES/2 SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL VE NEREDEN ALINIR?

ÖSYM'nin resmi internet sitesinden yapılan duyuruda, adayların sınav giriş belgelerine dijital ortamda erişebilecekleri bildirildi. Adaylar sınav yeri bilgilerini şu adımları takip ederek öğrenebilirler:

ÖSYM'nin resmi Aday İşlemleri Sistemi olan ais.osym.gov.tr adresine gidin. T.C. Kimlik Numaranız ve AİS Şifreniz ile (veya e-Devlet seçeneğiyle) sisteme giriş yapın. Aktif sınavlar listesinden "2026-ALES/2 Sınava Giriş Belgesi" sekmesine tıklayarak belgenizin dökümünü alın.

ALES-2 SINAVI GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

ÖSYM tarafından yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

"2 Ağustos 2026 tarihinde uygulanacak 2026 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na (2026-ALES/2) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi'ni, 23 Temmuz 2026 tarihinde saat 14.00'ten itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecektir.

DİKKAT!

2 Ağustos 2026 tarihinde uygulanacak 2026-ALES/2 sınavı için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur."

ALES-2 SINAV YERİ SORGULA | TIKLA-GÖR

ALES GİRİŞ BELGESİ RENKLİ OLMAK ZORUNDA MI?

ÖSYM sınavlarında adayların en çok tereddüt ettiği konulardan biri olan belge döküm rengiyle ilgili resmi kural oldukça nettir: ALES sınav giriş belgesinin renkli olması zorunlu değildir. Adaylar dilerlerse siyah-beyaz dilerlerse renkli yazıcı çıktısı ile sınava katılım sağlayabilirler. Ancak döküm alınırken dikkat edilmesi gereken kritik hususlar şunlardır:

Fotoğrafın Netliği: Belge üzerindeki fotoğrafınızın açık, anlaşılır ve sistemdeki güncel halinizle birebir aynı görünmesi şarttır.

Belge üzerindeki fotoğrafınızın açık, anlaşılır ve sistemdeki güncel halinizle birebir aynı görünmesi şarttır. Barkod ve Mühür: Sayfadaki barkod, soğuk damga veya doğrulama kodlarının eksiksiz ve silinmeden basılmış olması gerekir.

Sayfadaki barkod, soğuk damga veya doğrulama kodlarının eksiksiz ve silinmeden basılmış olması gerekir. Arka Yüz Uyarısı: Belgenin ön veya arka yüzünde sınav kural metinleri dışında herhangi bir yazı, resmi olmayan not veya çizgi bulunmamalıdır.

2026 ALES-2 NE ZAMAN?

ÖSYM'nin güncellenen 2026 sınav takvimine göre; ALES-2 sınavı 2 Ağustos Pazar günü uygulanacak. ALES/2 oturumu saat 10.15'te başlayacaktır. Adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına kesinlikle alınmayacaktır.

2026 ALES-3 NE ZAMAN?

Yılın son ALES oturumu olan 2026-ALES/3 için başvurular 7-15 Ekim 2026 tarihlerinde alınacak olup sınav 29 Kasım Pazar günü düzenlenecek.