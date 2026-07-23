Milli Piyango İdaresi (MPİ) ve Sisal Şans tarafından düzenlenen, haftanın en çok kazandıran şans oyunlarından biri olan Süper Loto çekilişi 23 Temmuz 2026 Perşembe (Bugün) akşamı noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleştirildi. Devreden devasa ikramiyesiyle 156,8 milyon TL'ye ulaşan büyük ikramiyeyi kazanmak isteyen binlerce vatandaş arama motorlarında "23 Temmuz Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı?", "Süper Loto bu akşam hangi numaralar kazandı?" ve "Milli Piyango Online Süper Loto bilet sorgulama" sorgulamalarını gerçekleştiriyor. İşte 23 Temmuz 2026 Perşembe gününe ait Süper Loto çekiliş sonuçları, kazandıran numaralar ve bilet sorgulama ekranı...

23 TEMMUZ 2026 SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI VE KAZANDIRAN NUMARALAR

Sisal Şans tarafından noter huzurunda canlı yayında çekilen 23 Temmuz 2026 Süper Loto sonuçlarına göre şanslı numaralar şu şekildedir:

SÜPER LOTO BİLET SORGULAMA EKRANI

Süper Loto çekiliş sonuçlarının ardından kuponlarını kontrol etmek ve kazandıkları ikramiye tutarını öğrenmek isteyen sporseverler ile şans oyunu tutkunları, Milli Piyango Online resmi web sitesi ve mobil uygulaması üzerinden T.C. kimlik numarası veya bilet numarası ile sorgulama yapabilirler.

👉 23 TEMMUZ SÜPER LOTO BİLET SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR, İKRAMİYE NASIL KAZANILIR?

Süper Loto, 1 ile 60 sayı arasından 6 adet sayının çekilmesi esasına dayanan bir şans oyunudur. Oyun severler her kolonda 6 sayı işaretleyerek çekilişe katılım sağlar.

6 Bilen: Büyük ikramiyenin sahibi olur.

Büyük ikramiyenin sahibi olur. 5, 4 ve 3 Bilenler: Belirlenen ikramiye havuzundan pay alır.

Belirlenen ikramiye havuzundan pay alır. 2 Bilenler: Amorti niteliğinde teselli ikramiyesine hak kazanır.