Hafta ortasında akşam kuşağında keyifli vakit geçirmek, canlı spor karşılaşmalarını ve sevilen yarışma programlarını takip etmek isteyen milyonlarca izleyici arama motorlarında "23 Temmuz 2026 TV yayın akışı", "Bugün televizyonda ne var?" ve "Bu akşam hangi diziler var?" sorgulamalarını gerçekleştiriyor. Bugün TV ekranlarında A Milli Kadın Voleybol Takımımızın (Filenin Sultanları) VNL heyecanından MasterChef Türkiye'nin nefes kesen ana kadro mücadelelerine, gündüz kuşağı haber bültenlerinden unutulmaz yerli ve yabancı sinema filmlerine kadar zengin bir içerik yer alıyor. İşte 23 Temmuz 2026 Perşembe gününe ait Kanal D, Show TV, TRT 1, ATV, Star TV, TV8 ve NOW güncel TV yayın akışı listesi...

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 - Kahvaltı Haberleri

10:00 - Kırgın Çiçekleri

13:00 - atv Gün Ortası

14:00 - A.B.İ.

16:30 - Var Mısın Yok Musun

19:00 - atv Ana Haber

20:00 - Var Mısın Yok Musun

23:40 - Karanlığın Dişleri 2 / Yabancı Sinema

01:35 - Karanlığın Dişleri 2 / Yabancı Sinema

03:15 - Aldatmak

05:30 - Safir

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 - Yabancı Damat

09:30 - Yaprak Dökümü

12:00 - Kanal D Haber Gün Arası

13:00 - Magazin D Yaz

14:00 - Uzak Şehir

16:45 - Aşk-ı Memnu

18:30 - Kanal D Ana Haber

20:00 - Daha 17

23:00 - Özel Kargo

00:45 - Özel Kargo

02:15 - Akrep Kral: Kurtarmak İçin Savaş

04:00 - Kuzey Güney

TRT1 YAYIN AKIŞI

05:18 - İstiklal Marşı

05:20 - Hayallerinin Peşinde

06:05 - Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

07:05 - Hangimiz Sevmedik

10:00 - Kasaba Doktoru

13:25 - Seksenler

14:30 - Yürek Çıkmazı

17:45 - Lingo Türkiye

19:00 - Ana Haber

19:55 - İddiaların Aksine

20:00 - Asırlık Gece

23:00 - Artemis Fowl | Yabancı Sinema

01:00 - 3'te 3

02:20 - Seksenler

02:55 - Yürek Çıkmazı

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 - Yeni Gelin

09:00 - Aşk Laftan Anlamaz

12:00 - Gelsin Hayat Bildiğin Gibi

15:00 - Kızılcık Şerbeti

18:25 - Show Ana Haber

20:00 - Güldür Güldür Show

00:15 - Muhtemel Aşk

03:00 - Gelsin Hayat Bildiği Gibi

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 - İki Aile

09:30 - Sevdiğim Sensin

12:00 - Asuman Krause ile Hayat Güzeldir

14:00 - Güzel Köylü

16:30 - Erkenci Kuş

19:00 - Star Haber

20:00 - Yerli Dizi Tekrarı / Sinema

22:30 - Yerli Dizi Tekrarı / Sinema

00:30 - Yerli Dizi Tekrarı / Sinema

02:30 - Güzel Köylü

05:00 - Erkenci Kuş