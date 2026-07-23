Hafta ortasında akşam kuşağında keyifli vakit geçirmek, canlı spor karşılaşmalarını ve sevilen yarışma programlarını takip etmek isteyen milyonlarca izleyici arama motorlarında "23 Temmuz 2026 TV yayın akışı", "Bugün televizyonda ne var?" ve "Bu akşam hangi diziler var?" sorgulamalarını gerçekleştiriyor. Bugün TV ekranlarında A Milli Kadın Voleybol Takımımızın (Filenin Sultanları) VNL heyecanından MasterChef Türkiye'nin nefes kesen ana kadro mücadelelerine, gündüz kuşağı haber bültenlerinden unutulmaz yerli ve yabancı sinema filmlerine kadar zengin bir içerik yer alıyor. İşte 23 Temmuz 2026 Perşembe gününe ait Kanal D, Show TV, TRT 1, ATV, Star TV, TV8 ve NOW güncel TV yayın akışı listesi...
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 - Kahvaltı Haberleri
10:00 - Kırgın Çiçekleri
13:00 - atv Gün Ortası
14:00 - A.B.İ.
16:30 - Var Mısın Yok Musun
19:00 - atv Ana Haber
20:00 - Var Mısın Yok Musun
23:40 - Karanlığın Dişleri 2 / Yabancı Sinema
01:35 - Karanlığın Dişleri 2 / Yabancı Sinema
03:15 - Aldatmak
05:30 - Safir
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 - Yabancı Damat
09:30 - Yaprak Dökümü
12:00 - Kanal D Haber Gün Arası
13:00 - Magazin D Yaz
14:00 - Uzak Şehir
16:45 - Aşk-ı Memnu
18:30 - Kanal D Ana Haber
20:00 - Daha 17
23:00 - Özel Kargo
00:45 - Özel Kargo
02:15 - Akrep Kral: Kurtarmak İçin Savaş
04:00 - Kuzey Güney
TRT1 YAYIN AKIŞI
05:18 - İstiklal Marşı
05:20 - Hayallerinin Peşinde
06:05 - Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
07:05 - Hangimiz Sevmedik
10:00 - Kasaba Doktoru
13:25 - Seksenler
14:30 - Yürek Çıkmazı
17:45 - Lingo Türkiye
19:00 - Ana Haber
19:55 - İddiaların Aksine
20:00 - Asırlık Gece
23:00 - Artemis Fowl | Yabancı Sinema
01:00 - 3'te 3
02:20 - Seksenler
02:55 - Yürek Çıkmazı
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 - Yeni Gelin
09:00 - Aşk Laftan Anlamaz
12:00 - Gelsin Hayat Bildiğin Gibi
15:00 - Kızılcık Şerbeti
18:25 - Show Ana Haber
20:00 - Güldür Güldür Show
00:15 - Muhtemel Aşk
03:00 - Gelsin Hayat Bildiği Gibi
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 - İki Aile
09:30 - Sevdiğim Sensin
12:00 - Asuman Krause ile Hayat Güzeldir
14:00 - Güzel Köylü
16:30 - Erkenci Kuş
19:00 - Star Haber
20:00 - Yerli Dizi Tekrarı / Sinema
22:30 - Yerli Dizi Tekrarı / Sinema
00:30 - Yerli Dizi Tekrarı / Sinema
02:30 - Güzel Köylü
05:00 - Erkenci Kuş