Roma forması giyen Faslı orta saha oyuncusu Neil El Aynaoui, transfer dönemlerinin aranan isimlerinden biri haline geldi. Hem kulüp takımı Roma bünyesindeki başarısı hem de uluslararası alandaki potansiyeliyle adından söz ettiren genç futbolcu, arama motorlarında sık sık "Neil El Aynaoui kimdir?", "Neil El Aynaoui kaç yaşında?", "Neil El Aynaoui nereli?" ve "Neil El Aynaoui hangi mevkide oynuyor?" sorularıyla araştırılıyor. İşte Faslı yetenek Neil El Aynaoui'nin hayatı, kariyeri, yaşı, memleketi ve biyografisi...

NEIL EL AYNAOUI KİMDİR?

Tam adı Neil El Aynaoui olan başarılı orta saha oyuncusu, 2 Temmuz 2001 tarihinde Fransa'nın Nancy kentinde dünyaya gelmiştir. Fransa doğumlu olan futbolcu, aslen Fas kökenlidir ve 25 yaşındadır. Neil El Aynaoui, sporcu bir aileden gelmektedir. Babası, bir dönem tenis dünyasında dünya klasmanında 14. sıraya kadar yükselen ve Fas spor tarihinin efsanelerinden biri kabul edilen ünlü eski tenisçi Younes El Aynaoui'dir.

NEIL EL AYNAOUI HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Futbol hayatına küçük yaşlarda başlayan Neil El Aynaoui, disiplinli gelişimiyle basamakları tek tek tırmandı. Doğduğu şehrin takımı olan AS Nancy Lorraine altyapısında yetişti. Burada gösterdiği çıkışla Ligue 2'de dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. 2023 yılının yazında Fransa Ligue 1'in köklü kulüplerinden RC Lens'e transfer oldu. Lens forması altında gösterdiği dinamik orta saha performansı, onu ligin en değerli genç oyuncuları arasına soktu.

20 Temmuz 2025'te El Aynaoui, İtalya'nın Roma kulübüne beş yıllık bir sözleşmeyle transfer oldu. Kulüpteki ilk maçına Serie A'nın ilkhaftasında Bologna'ya karşı çıktı ve 60. dakikada El Shaarawy'nin yerine oyuna dahil oldu. Roma formasıyla ilk golünü ise 27 Kasım 2025'te Midtjylland'a karşı oynanan bir Avrupa Ligi maçında kaydetti.

OYUN TARZI VE MEVKİSİ

Geniş bir oyun görüşüne sahip olan 25 yaşındaki oyuncu, öncelikli olarak merkez orta saha (8 numara) ve ön libero (6 numara) pozisyonlarında görev yapmaktadır. 1,85 m boyundaki El Aynaoui; top kapma kabiliyeti, fiziksel direnci ve hücum organizasyonlarını başlatmadaki teknik yeteneğiyle komple bir orta saha profili çizmektedir.