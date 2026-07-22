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Merkez Bankası faiz kararı saat kaçta açıklanacak?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), merakla beklenen temmuz ayı faiz kararını bugün açıklıyor. Fatih Karahan başkanlığında toplanacak kurulun alacağı karar öncesinde piyasaların ve yatırımcıların gözü kulağı saat 14.00'e çevrildi. Dolar, altın, borsa ve mevduat faizlerini doğrudan etkileyecek olan karar öncesi ekonomistlerin beklenti anketi sonuçları netleşti. Peki, Merkez Bankası faiz kararı saat kaçta açıklanacak? Piyasanın politika faizi beklentisi ne yönde? İşte TCMB faiz kararına dair tüm detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 22 Temmuz 2026 21:43
Merkez Bankası faiz kararı saat kaçta açıklanacak?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), temmuz ayı faiz kararını belirlemek üzere bugün bir araya geliyor. TCMB Başkanı Fatih Karahan başkanlığında toplanacak olan kurulun alacağı karar; döviz kurları, altın fiyatları, Borsa İstanbul ve mevduat faiz oranları başta olmak üzere tüm finansal piyasalar tarafından yakından takip ediliyor. Dev toplantı öncesinde yatırımcılar ve vatandaşlar arama motorlarında "Merkez Bankası faiz kararı saat kaçta açıklanacak?", "Temmuz ayı faiz beklentisi ne yönde?" ve "TCMB politika faizini sabit mi tutacak, artıracak mı?" sorularına yanıt arıyor. İşte 23 Temmuz 2026 Perşembe günü açıklanacak TCMB faiz kararı saati, ekonomistlerin beklenti anketi sonuçları ve piyasalardaki son durum...

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısının ardından faiz kararı, bugün (23 Temmuz 2026 Perşembe) saat 14.00'te kamuoyuna duyurulacak. Karar metni ve PPK duyurusu, saat 14.00 itibarıyla eş zamanlı olarak TCMB'nin resmi web sitesi üzerinden yayımlanacak.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

Açıklanacak karar öncesinde finans kuruluşları ve ekonomistlerin katılımıyla gerçekleştirilen beklenti anketlerinin sonuçları netleşti. Ekonomistlerin büyük çoğunluğu, temmuz ayı toplantısında haftalık repo gösterge faiz oranının (politika faizi) sabit tutulacağını öngörüyor. Bir önceki toplantıda politika faizi yüzde 50 seviyesinde sabit bırakılmıştı. Piyasaların genel konsensüsü, sıkı para politikası duruşunun korunarak faiz oranının yüzde 50 seviyesinde pas geçileceği yönünde birleşiyor. Ekonomistler, faiz oranının kendisinden ziyade karar metninde yer alacak enflasyon vurguları ile önümüzdeki dönemlere ilişkin likidite adımlarına odaklanmış durumda.

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