TV8 ekranlarında Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüri koltuğunda oturduğu MasterChef Türkiye 2026, ana kadro seçme yarışlarıyla izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Önlük mücadelesinin ilk etabının son gününde yarışmacılar, şeflerin isteği üzerine Türk mutfağının en sevilen tatlılarından biri olan kazandibi yapmak için tezgah başına geçti. Kritik gecenin ardından arama motorlarında "MasterChef 5. yarışmacı kim oldu?", "En iyi kazandibini kim yaptı?" ve "21 Temmuz MasterChef önlüğü kim kazandı?" soruları yoğun bir şekilde araştırılıyor. İşte 21 Temmuz 2026 gecesi itibarıyla MasterChef Türkiye'de yaşanan son gelişmeler, en iyi kazandibini yapan isimler ve 5. önlüğün sahibi...

MASTERCHEF EN İYİ KAZANDİBİNİ KİM YAPTI?

Ana kadroya seçilecek 5. yarışmacının belirleneceği gecede şefler ilk turda yarışmacılardan tam kıvamında ve lezzetinde bir kazandibi yapmalarını istedi. Verilen sürenin ardından Mehmet, Danilo ve Somer Şef yarışmacıların tabaklarını tek tek değerlendirdi. Teknik açıdan en başarılı, dibi ideal karamelize edilmiş ve kıvamı tam oturan kazandibi tabaklarını hazırlayan yarışmacılar ikinci etap olan yaratıcılık turuna geçmeye hak kazandı.

MASTERCHEF 5. YARIŞMACI KİM OLDU, ÖNLÜĞÜ KİM KAZANDI?

İlk etapta kazandibi yemeğini başarıyla geçerek yaratıcılık turuna kalan isimler arasından sıyrılan ve gecenin en başarılı tabağını sunan Enes, MasterChef Türkiye 2026 ana kadrosuna giren 5. isim oldu.

MASTERCHEF TÜRKİYE 2026 ANA KADROYA GİREN İSİMLER (TAM LİSTE)

Şu ana kadar MasterChef 2026 ana kadrosuna girmeyi başaran ilk 5 yarışmacı şu şekildedir:

1. Yarışmacı: Batuhan Nazikoğlu

2. Yarışmacı: Elif Nilay Özgen

3. Yarışmacı: Hasan Alp Karabacak

4. Yarışmacı: Şiringül

5. Yarışmacı: Enes