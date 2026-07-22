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Haberler Haberler Hac kurası CANLI İZLE 2027 | Diyanet hac kurası saat kaçta, nereden izlenir?

Hac kurası CANLI İZLE 2027 | Diyanet hac kurası saat kaçta, nereden izlenir?

2027 yılı Hac Organizasyonu kapsamında milyonlarca hacı adayının merakla beklediği hac kura çekimi için geri sayım sona erdi. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından noter huzurunda yapılacak kura çekiminde, ilk kez başvuran adaylar ile kayıt yenileme işlemlerini tamamlayan vatandaşlar yer alacak. Hacı adayları kura çekimini Başkanlığın resmi iletişim kanalları üzerinden canlı olarak takip edebilecek. Peki, 2027 hac kurası saat kaçta başlayacak, canlı yayın nereden izlenecek ve sonuçlar nasıl öğrenilecek? Detaylar haberimizde!

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 22 Temmuz 2026 10:20
Hac kurası CANLI İZLE 2027 | Diyanet hac kurası saat kaçta, nereden izlenir?

Hac ibadetini yerine getirmek isteyen milyonlarca vatandaşın beklediği gün geldi. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından organize edilen 2027 yılı hac kura çekimi, 22 Temmuz Çarşamba günü Başkanlığın Konferans Salonu'nda noter huzurunda gerçekleştirilecek. Bu yıl kura çekiminde ilk kez ön kayıt yaptıran 252 bin 708 kişi ile önceki yıllardan kaydı bulunup kayıt yenileme işlemini tamamlayan 1 milyon 625 bin 338 kişi olmak üzere toplam 1 milyon 878 bin 46 hacı adayı yer alacak. Kura çekimi sonrasında kesin kayıt hakkı kazanan adaylar e-Devlet üzerinden işlemlerini gerçekleştirebilecek. İşte Diyanet'in hac kurası hakkında merak edilenler ve tüm detaylar!

DİYANET 2027 HAC KURALARI ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE

2027 Hac kuraları canlı izle

HAC KURALARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından gerçekleştirilecek 2027 yılı hac kurası, 22 Temmuz Çarşamba günü saat 10.30'da başlayacak. Kura çekimi, Başkanlığın Konferans Salonu'nda noter huzurunda gerçekleştirilecek.

HAC KURASI NASIL, NEREDEN İZLENİR?

Hacı adayları ve yakınları, kura çekimini Diyanet İşleri Başkanlığının resmi iletişim kanalları üzerinden canlı olarak takip edebilecek. Canlı yayın, Başkanlığın resmi platformlarından eş zamanlı olarak yayımlanacak.

2027 HAC KURALARI CANLI YAYIN | TIKLA-İZLE

2027 HAC KURASINDA KAÇ KİŞİ VAR?

2027 yılı hac kurasında; ilk kez ön kayıt yaptıran 252 bin 708 kişi, önceki yıllardan kaydı bulunup kayıt yenileyen 1 milyon 625 bin 338 kişi olmak üzere toplam 1 milyon 878 bin 46 hacı adayı yer alacak.

Diyanet Hac kurası nasıl canlı izlenir?

TÜRKİYE'YE KAÇ KİŞİLİK HAC KONTENJANI VERİLDİ?

Suudi Arabistan tarafından Türkiye'ye, 2027 yılı hac organizasyonu için 84 bin 942 kişilik hac kontenjanı tahsis edildi. Kura çekimi sonucunda kontenjan dahilinde kesin kayıt hakkı kazanan adaylar hac ibadetini yerine getirmek üzere kutsal topraklara gitmeye hak kazanacak.

HAC KURA SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Kura sonuçları, e-Devlet Kapısı üzerinden sorgulanabilecek. Ayrıca sonuçlar, hacı adaylarına kısa mesaj (SMS) yoluyla da bildirilecek. Kura sonucunda kesin kayıt hakkı elde eden vatandaşlar, kayıt işlemlerini 30 Temmuz 2026 Perşembe günü saat 08.30'dan itibaren gerçekleştirebilecek. Kesin kayıt süreci 18 Ağustos 2026 tarihine kadar devam edecek ve işlemler e-Devlet Kapısı üzerinden yapılacak. 2027 yılı hac organizasyonu kapsamında hacı adaylarının kutsal topraklara gidişlerinin 17 Nisan-11 Mayıs 2027, dönüşlerinin ise 20 Mayıs-15 Haziran 2027 tarihleri arasında gerçekleştirilmesi planlanıyor.

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