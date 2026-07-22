Geyik Dolunayı ne zaman, hangi burçta? Etkileri neler?
Gökyüzünde her yıl temmuz ayında görsel bir şölene dönüşen ve doğanın uyanışını simgeleyen Geyik Dolunayı (Buck Moon) için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Hem astronomi meraklıları hem de astroloji dünyası tarafından yakından takip edilen bu özel gökyüzü olayı, yaz ortasının en güçlü enerjilerini beraberinde getiriyor. Gökyüzünü aydınlatacak bu büyüleyici olay öncesinde vatandaşlar arama motorlarında "Geyik Dolunayı ne zaman, hangi gün gerçekleşecek?", "Geyik Dolunayı hangi burçta?" ve "Dolunay'ın burçlara etkileri neler olacak?" sorularına yanıt arıyor. İşte 22 Temmuz 2026 itibarıyla Geyik Dolunayı'nın tarihi, saati, anlamı, gerçekleşeceği burç ve astrolojik analizleri...
Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 22 Temmuz 2026 16:55
GEYİK DOLUNAYI'NIN ASTROLOJİK ETKİLERİ NELER OLACAK?
Oğlak burcunun ciddi ve kararlı enerjisiyle birleşen Geyik Dolunayı, hayatlarımızda şu ana etkileri beraberinde getirecek.
Kariyer ve Hedeflerde Tamamlanma
Uzun süredir üzerinde çalıştığınız projeler, iş teklifleri veya kariyer hedeflerinde somut sonuçlar alma dönemi başlıyor.
Sorumluluklarla Yüzleşme
Ertelenen kararlar, finansal yapılandırmalar ve hayatınızdaki disiplin gerektiren alanlar netlik kazanacak.
Denge Kurma İhtiyacı
Yengeç burcundaki Güneş ve Oğlak burcundaki Ay karşıtlığı; ailevi sorumluluklar ile profesyonel yaşam arasındaki dengeyi yeniden gözden geçirmemizi sağlayacak.
Bitişler ve Yeni Başlangıçlar
Artık size hizmet etmeyen, yük haline gelmiş eski düzenleri geride bırakmak için güçlü bir farkındalık süreci yaşanabilir.
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