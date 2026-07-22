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Haberler Haberler Geyik Dolunayı ne zaman, hangi burçta? Etkileri neler?

Geyik Dolunayı ne zaman, hangi burçta? Etkileri neler?

Gökyüzünde her yıl temmuz ayında görsel bir şölene dönüşen ve doğanın uyanışını simgeleyen Geyik Dolunayı (Buck Moon) için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Hem astronomi meraklıları hem de astroloji dünyası tarafından yakından takip edilen bu özel gökyüzü olayı, yaz ortasının en güçlü enerjilerini beraberinde getiriyor. Gökyüzünü aydınlatacak bu büyüleyici olay öncesinde vatandaşlar arama motorlarında "Geyik Dolunayı ne zaman, hangi gün gerçekleşecek?", "Geyik Dolunayı hangi burçta?" ve "Dolunay'ın burçlara etkileri neler olacak?" sorularına yanıt arıyor. İşte 22 Temmuz 2026 itibarıyla Geyik Dolunayı'nın tarihi, saati, anlamı, gerçekleşeceği burç ve astrolojik analizleri...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 22 Temmuz 2026 16:55
Geyik Dolunayı ne zaman, hangi burçta? Etkileri neler?

GEYİK DOLUNAYI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA GERÇEKLEŞECEK?

Temmuz ayının bu görkemli Dolunay'ı, 29 Temmuz 2026 Çarşamba günü gökyüzündeki en parlak konumuna ulaşacak.

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Geyik Dolunayı ne zaman, hangi burçta? Etkileri neler?

GEYİK DOLUNAYI İSMİ NEREDEN GELİYOR?

Kuzey Amerika'daki yerli kabilelerin ve geleneksel takvimlerin doğa olaylarına dayandırdığı isimlendirmelere göre, temmuz ayında erkek geyiklerin (geyik boynuzlarının) hızla büyümeye ve yenilenmeye başladığı dönemdir. Bu nedenle temmuz dolunayına tarih boyunca "Geyik Dolunayı" (Buck Moon) adı verilmiştir. Ayrıca bu dolunay bazı kültürlerde Fırtına Dolunayı veya Saman Dolunayı olarak da anılır.

Geyik Dolunayı ne zaman, hangi burçta? Etkileri neler?

GEYİK DOLUNAYI HANGİ BURÇTA GERÇEKLEŞECEK?

2026 Temmuz Geyik Dolunayı, disiplin, sorumluluk, kariyer ve yapılandırmayı temsil eden Oğlak burcunda gerçekleşecek.

Yengeç-Oğlak aksında yaşanacak bu dolunay; duygu ile mantık, ev ile iş hayatı, geçmiş ile gelecek arasındaki dengeyi kurma temasını ön plana çıkaracak.

Geyik Dolunayı ne zaman, hangi burçta? Etkileri neler?

GEYİK DOLUNAYI'NIN ASTROLOJİK ETKİLERİ NELER OLACAK?

Oğlak burcunun ciddi ve kararlı enerjisiyle birleşen Geyik Dolunayı, hayatlarımızda şu ana etkileri beraberinde getirecek.

Geyik Dolunayı ne zaman, hangi burçta? Etkileri neler?

Kariyer ve Hedeflerde Tamamlanma

Uzun süredir üzerinde çalıştığınız projeler, iş teklifleri veya kariyer hedeflerinde somut sonuçlar alma dönemi başlıyor.

Sorumluluklarla Yüzleşme

Ertelenen kararlar, finansal yapılandırmalar ve hayatınızdaki disiplin gerektiren alanlar netlik kazanacak.

Denge Kurma İhtiyacı

Yengeç burcundaki Güneş ve Oğlak burcundaki Ay karşıtlığı; ailevi sorumluluklar ile profesyonel yaşam arasındaki dengeyi yeniden gözden geçirmemizi sağlayacak.

Bitişler ve Yeni Başlangıçlar

Artık size hizmet etmeyen, yük haline gelmiş eski düzenleri geride bırakmak için güçlü bir farkındalık süreci yaşanabilir.

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