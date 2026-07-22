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Haberler Haberler Çılgın Sayısal Loto açıklandı! 22 Temmuz Sayısal Loto sonuçları

Çılgın Sayısal Loto açıklandı! 22 Temmuz Sayısal Loto sonuçları

Milli Piyango İdaresi (MPİ) ve Sisal Şans tarafından düzenlenen haftanın ikinci Çılgın Sayısal Loto çekilişi bu akşam saat 21.30’da noter huzurunda tamamlandı. Milyonlarca şans oyunu severin heyecanla beklediği 22 Temmuz 2026 Çılgın Sayısal Loto sonuçları ve kazandıran şanslı numaralar belli oldu. Zengin olma hayaliyle kupon dolduran vatandaşlar "22 Temmuz Sayısal Loto sonuçları", "Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonucu sorgulama ekranı" ve "Kazandıran numaralar hangileri?" sorularına yanıt arıyor. İşte 22 Temmuz 2026 Çılgın Sayısal Loto bilet sorgulama ekranı, kazandıran sayılar ve ikramiye detayları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 22 Temmuz 2026 21:47 Güncelleme Tarihi: 22 Temmuz 2026 21:52
Çılgın Sayısal Loto açıklandı! 22 Temmuz Sayısal Loto sonuçları

Haftanın üç günü (Pazartesi, Çarşamba, Cumartesi) düzenlenen Çılgın Sayısal Loto'da heyecanla beklenen çekiliş bu akşam tamamlandı.Milli Piyango İdaresi (MPİ) ve Sisal Şans iş birliğiyle gerçekleştirilen 22 Temmuz 2026 Çarşamba tarihli çekiliş, saat 21.30'da noter huzurunda canlı yayında yapıldı. Çekilişin ardından büyük ikramiyeyi kazanma umuduyla kupon yatıran milyonlarca vatandaş arama motorlarında "22 Temmuz Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı?", "Çılgın Sayısal Loto kazandıran numaralar hangileri?" ve "MPİ bilet sorgulama ekranı" başlıklarını yoğun şekilde araştırıyor. İşte 22 Temmuz 2026 Çarşamba günü çekilen Çılgın Sayısal Loto sonuçları, kazandıran şanslı sayılar ve bilet sorgulama detayları...

22 TEMMUZ 2026 ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI VE KAZANDIRAN NUMARALAR

Noter huzurunda yapılan çekilişle belirlenen haftanın ikinci Çılgın Sayısal Loto kazandıran numaraları açıklandı:

3 - 37 - 47 - 49 - 55 - 84

JOKER: 31

SÜPERSTAR: 32

ÇILGIN SAYISAL LOTO BİLET SORGULAMA EKRANI

Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçlarını, ikramiye tutarlarını ve kazanan il/ilçe bilgilerini öğrenmek isteyen şans oyunu severler, Milli Piyango Online resmi sitesi üzerinden bilet numaraları ile sorgulama yapabilirler.

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ÇILGIN SAYISAL LOTO KURALLARI VE İKRAMİYE DAĞILIMI

Çılgın Sayısal Loto'da 90 numara arasından 6 tanesi çekilir. Oynanan her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 6, 5+1 (Joker), 5, 4, 3 veya 2 numarayı doğru tahmin edenler ikramiye kazanmaya hak kazanır.

6 Bilen: Büyük ikramiyenin sahibi olur.

5+1 (Joker) Bilen: İkinci büyük ikramiye kategorisinde pay sahibi olur.

SüperStar: Kolona eklenen SüperStar seçeneği ile tutturulan dereceye göre kazanç katlanır.

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