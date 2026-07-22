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Haberler Haberler Canlı altın fiyatları! 22 Temmuz gram altın ne kadar? Kapalıçarşı'da son durum!

Canlı altın fiyatları! 22 Temmuz gram altın ne kadar? Kapalıçarşı'da son durum!

Değerli metaller piyasasında alıcılı seyir devam ediyor! Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, haftanın ikinci gününü, önceki kapanışa göre yüzde 0,9 artışla 6 milyon 148 bin liradan tamamladı. Gün içinde en yüksek 6 milyon 183 bin lira seviyesini test eden kıymetli madenin 22 Temmuz Çarşamba gün içinde yaşayacağı değişim ise merakla takip ediliyor. Peki bugün gram, çeyrek altın ne kadar? İşte Kapalıçarşı verileriyle canlı altın ve döviz kuru takibi!

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 06 Temmuz 2026 09:33 Güncelleme Tarihi: 22 Temmuz 2026 06:56
Canlı altın fiyatları! 22 Temmuz gram altın ne kadar? Kapalıçarşı'da son durum!

CANLI ALTIN FİYATLARI | Haftanın ilk gününü 6 milyon 90 bin 300 liradan kapanarak yükseliş sinyali veren standart altın, salı seansında da yukarı yönlü hareketini korudu. Uluslararası piyasalarda ons fiyatındaki toparlanma ve iç piyasadaki talep artışıyla güne başlayan KMKTP'de standart altın, gün içerisinde en düşük 6 milyon 148 bin lira, en yüksek ise 6 milyon 183 bin lira bandında işlem gördü. Kapanışta yüzde 0,9 oranında değer kazanan kıymetli maden, 6 milyon 140 bin lira eşiğini rahatlıkla aşarak kazançlarını genişletti. Peki altında yükseliş bugün de sürecek mi? İşte 22 Temmuz Çarşamba canlı altın fiyatları ve kur takibi!

GRAM ALTIN ALIŞ: 6.266,67

GRAM ALTIN SATIŞ: 6.267,55

CANLI DÖVİZ FİYATLARI 22 TEMMUZ 2026

◼ABD Doları: 47,20 (Alış) - 47,22 (Satış)

◼EURO: 53,986(Alış) - 53,92 (Satış)

◼STERLİN: 63,22 (Alış) - 63,25 (Satış)

Kapalıçarşı canlı altın fiyatları

ALTININ ONS FİYATI 4 BİN 72 DOLAR

Altının onsu, uluslararası piyasalarda, haftanın ikinci gününün kapanışı itibarıyla 4 bin 72 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,9 artışla 6 milyon 148 bin lira oldu. Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 15 Mart 2028 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 38,17, bileşik getirisi yüzde 41,81 seviyesinde gerçekleşti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 47,0804, satışta 47,2691 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 47,0609, satışta 47,2494 lira olarak belirlemişti. Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1404, sterlin/dolar paritesi 1,3373 ve dolar/yen paritesi 163,0 düzeyinde seyrediyor. Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 1,9 artışla 89,2 dolardan işlem görüyor.

KAPALI ÇARŞI ALTIN FİYATLARI 22 TEMMUZ 2026

Gram Altın Alış: 6.266,66 ₺

Gram Altın Satış: 6.267,55 ₺

Çeyrek Altın Alış: 10.191,00 TL ₺

Çeyrek Altın Satış: 10.258,00

Yarım Altın Alış: 20.383,00 ₺

Yarım Altın Satış: 20.529,00

Tam Altın Alış: 39.299,28 ₺

Tam Altın Satış: 40.075,55

Ata Altın Alış: 40.527,39 ₺

Ata Altın Satış: 41.550,73 ₺

22 Ayar Bilezik Alış: 5.682,58 ₺

22 Ayar Bilezik Satış: 5.725,37

Gümüş Alış: 90,41 ₺

Gümüş Satış: 90,50 ₺

NOT: Altın ve döviz kurunda son bilgiler 22 Temmuz Çarşamba günü saat 06.13 itibarıyla alınmıştır.

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