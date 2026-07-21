Milyonlarca üniversite adayının katıldığı 2026 YKS'nin ardından sonuç süreci tamamlanırken, ÖSYM tarafından soru kitapçıkları ve cevap anahtarları da erişime açıldı. Adaylar, sınav performanslarını yeniden değerlendirebilmek ve yanlış ya da doğru yaptıkları soruları inceleyebilmek için TYT, AYT ve YDT oturumlarına ait soru kitapçıklarını görüntüleyebiliyor. ÖSYM tarafından yapılan duyuruyla birlikte soru ve cevapların yer aldığı ekran da adayların erişimine sunuldu. İşte sorgulama ekranı!

2026 YKS SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI YAYINLANDI

ÖSYM, 2026 YKS kapsamında uygulanan Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi'ne (YDT) ait soru kitapçıkları ile cevap anahtarlarını erişime açtı. Adaylar, sınavda karşılarına çıkan soruları ve doğru cevapları ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden inceleyebiliyor.

2026 YKS SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI | TIKLA-GÖR

YKS SORU KİTAPÇIĞI NASIL GÖRÜNTÜLENİR?

Sınava başvuran adaylar, soru kitapçıklarını ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden görüntüleyebilmektedir. Görüntüleme işlemi için:

ÖSYM AİS sistemine giriş yapılır.

T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılır.

İlgili sınav ekranı seçilir.

Soru kitapçığı ve cevap anahtarına erişim sağlanır.

2026-YKS: Cevap Kâğıtları ve Aday Cevapları Erişime Açıldıhttps://t.co/cGRhaRVMle pic.twitter.com/b7maUj5NcA — ÖSYM (@OSYMbaskanligi) July 21, 2026

TYT, AYT VE YDT CEVAP ANAHTARLARI NE KADAR SÜRE AÇIK KALACAK?

Adaylar; TYT cevap anahtarı, AYT cevap anahtarı, YDT cevap anahtarı dokümanlarını görüntüleyerek sınavdaki performanslarını yeniden değerlendirebilecekler. ÖSYM, adaylara özel soru kitapçıklarını belirli bir süre boyunca erişime açık tutuyor. Adaylar belirtilen süre içerisinde sistem üzerinden kitapçıklarını görüntüleyebiliyor. ÖSYM tarafından yapılan açıklamada, 21 Temmuz 2026 tarihinde saat 14.15'te erişime açılan soru kitapçıkları ve cevap anahtarının bu tarihten itibaren 10 gün süreyle erişime açıldığı belirtildi

2026 YKS SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI SORGULA