2026 YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler sınavın en başarılı adaylarına çevrildi. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy tarafından yapılan açıklamada, TYT, AYT ve YDT alanlarında dereceye giren öğrenciler duyuruldu. Türkiye genelinde milyonlarca adayın katıldığı sınavda birçok farklı okuldan öğrenciler zirvede yer alırken, özellikle İstanbul'daki köklü liselerin başarıları dikkat çekti. İşte 2026 YKS birincileri, şehirleri ve öğrenim gördükleri okullar!

2026 YKS BİRİNCİSİ HANGİ İLDEN ÇIKTI?

2026 YKS sonuçlarına göre dereceye giren adaylar arasında İstanbul öne çıktı. TYT, AYT ve YDT oturumlarında açıklanan birincilerin büyük bölümü İstanbul'daki liselerde eğitim gören öğrencilerden oluştu. Kabataş Erkek Lisesi, Kadıköy Anadolu Lisesi, Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi Maçka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi gibi okulların öğrencileri Türkiye dereceleri elde etti.

2026 TYT BİRİNCİSİ KİM OLDU?

ÖSYM Başkanı Ersoy'un açıklamasına göre TYT birincileri şunlar oldu:

İlker Uyanıker – Yıldız Teknik Üniversitesi Maçka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (İstanbul)

– Yıldız Teknik Üniversitesi Maçka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (İstanbul) Abdullah Uslu – Eskişehir Fatih Fen Lisesi (Eskişehir)

– Eskişehir Fatih Fen Lisesi (Eskişehir) Miraç Koşar – Şanlıurfa Fen Lisesi (Şanlıurfa)

– Şanlıurfa Fen Lisesi (Şanlıurfa) Doğa Erdemir – Kadıköy Anadolu Lisesi (İstanbul)

– Kadıköy Anadolu Lisesi (İstanbul) Şerif Efe Dartar – Kabataş Erkek Lisesi (İstanbul)

Yükseköğretim Kurumları Sınavı(YKS) sonuçları açıklandı. Adaylarımızı, onlara destek olan ailelerimizi ve sürece aktif katkı sağlayan tüm öğretmenlerimizi tebrik ediyor, sonuçların hayırlı olmasını diliyorum. Sonuçlar için;https://t.co/OQUswEvHQh pic.twitter.com/I726GICHdN — Bayram Ali Ersoy (@BayramAliErsoy) July 21, 2026

AYT BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Alan Yeterlilik Testi'nde (AYT) alanlara göre birinciler şu şekilde sıralandı:

🥇Sayısal alan birincisi: Şerif Efe Dartar – Kabataş Erkek Lisesi (İstanbul)

🥇Sözel alan birincisi: Enes Salahaddin Coşkun – Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi (İstanbul)

🥇Eşit ağırlık alanı birincisi: Tuğsem Bahar – Kabataş Erkek Lisesi (İstanbul)

YDT BİRİNCİSİ HANGİ İLDEN ÇIKTI?

Yabancı Dil Testi'nde (YDT) dereceye giren adaylar ise şöyle:

Almanca: Eylül Uyar – Kabataş Erkek Lisesi (İstanbul)

Arapça: Ammar Moataz Mohamed Ibrahim Mahmoud – Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi (İstanbul)

Fransızca: Sena İlhan – Açık Öğretim Lisesi (Denizli)

İngilizce: Doğa Erdemir – Kadıköy Anadolu Lisesi (İstanbul)

Rusça: Ela Demirel – Ahmet Keleşoğlu Fen Lisesi (İstanbul)

2026 YKS'DE EN FAZLA BİRİNCİ ÇIKARAN İL HANGİSİ OLDU?

2026 YKS sonuçlarında en fazla derece elde eden il İstanbul oldu. TYT, AYT ve YDT kategorilerinde açıklanan birincilerin önemli bir bölümü İstanbul'daki liselerden çıktı. Özellikle Kabataş Erkek Lisesi, Kadıköy Anadolu Lisesi ve Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi birden fazla alanda Türkiye derecesi elde ederek dikkat çekti.

2026 YKS'YE KAÇ KİŞİ KATILDI?

ÖSYM Başkanı Ersoy'un verdiği bilgilere göre:

TYT'ye başvuran 2 milyon 425 bin 627 adayın 2 milyon 255 bin 76'sı sınava katıldı.

AYT'ye başvuran 1 milyon 627 bin 970 adayın 1 milyon 473 bin 113'ü sınava girdi.

YDT'ye başvuran 203 bin 640 adayın 143 bin 270'i sınava katıldı. Ayrıca tüm oturumlarda kadın adayların sınava katılım oranının erkek adaylara göre daha yüksek olduğu açıklandı.