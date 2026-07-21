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Haberler Haberler YKS birincisi hangi ilden çıktı? 2026 YKS kaç kişi tam puan aldı? TYT, AYT, YDT birincileri

YKS birincisi hangi ilden çıktı? 2026 YKS kaç kişi tam puan aldı? TYT, AYT, YDT birincileri

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) dereceye giren adayları açıkladı. TYT, AYT ve YDT oturumlarında Türkiye birincisi olan öğrencilerin isimleri ve öğrenim gördükleri okullar kamuoyuyla paylaşılırken, sonuçlarda İstanbul'un ağırlığı dikkat çekti. Üniversite adayları ve veliler, YKS birincilerinin hangi illerden çıktığını ve hangi okullarda eğitim gördüklerini araştırmaya başladı. Peki bu yıl YKS'de kaç kişi full çekti? YKS birincisi hangi ilden çıktı? Detaylar haberimizde!

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 21 Temmuz 2026 07:37
YKS birincisi hangi ilden çıktı? 2026 YKS kaç kişi tam puan aldı? TYT, AYT, YDT birincileri

2026 YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler sınavın en başarılı adaylarına çevrildi. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy tarafından yapılan açıklamada, TYT, AYT ve YDT alanlarında dereceye giren öğrenciler duyuruldu. Türkiye genelinde milyonlarca adayın katıldığı sınavda birçok farklı okuldan öğrenciler zirvede yer alırken, özellikle İstanbul'daki köklü liselerin başarıları dikkat çekti. İşte 2026 YKS birincileri, şehirleri ve öğrenim gördükleri okullar!

2026 YKS BİRİNCİSİ HANGİ İLDEN ÇIKTI?

2026 YKS sonuçlarına göre dereceye giren adaylar arasında İstanbul öne çıktı. TYT, AYT ve YDT oturumlarında açıklanan birincilerin büyük bölümü İstanbul'daki liselerde eğitim gören öğrencilerden oluştu. Kabataş Erkek Lisesi, Kadıköy Anadolu Lisesi, Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi Maçka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi gibi okulların öğrencileri Türkiye dereceleri elde etti.

2026 TYT BİRİNCİSİ KİM OLDU?

ÖSYM Başkanı Ersoy'un açıklamasına göre TYT birincileri şunlar oldu:

  • İlker Uyanıker – Yıldız Teknik Üniversitesi Maçka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (İstanbul)

  • Abdullah Uslu – Eskişehir Fatih Fen Lisesi (Eskişehir)

  • Miraç Koşar – Şanlıurfa Fen Lisesi (Şanlıurfa)

  • Doğa Erdemir – Kadıköy Anadolu Lisesi (İstanbul)

  • Şerif Efe Dartar – Kabataş Erkek Lisesi (İstanbul)

AYT BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Alan Yeterlilik Testi'nde (AYT) alanlara göre birinciler şu şekilde sıralandı:

🥇Sayısal alan birincisi: Şerif Efe Dartar – Kabataş Erkek Lisesi (İstanbul)

🥇Sözel alan birincisi: Enes Salahaddin Coşkun – Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi (İstanbul)

🥇Eşit ağırlık alanı birincisi: Tuğsem Bahar – Kabataş Erkek Lisesi (İstanbul)

YDT BİRİNCİSİ HANGİ İLDEN ÇIKTI?

Yabancı Dil Testi'nde (YDT) dereceye giren adaylar ise şöyle:

Almanca: Eylül Uyar – Kabataş Erkek Lisesi (İstanbul)

Arapça: Ammar Moataz Mohamed Ibrahim Mahmoud – Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi (İstanbul)

Fransızca: Sena İlhan – Açık Öğretim Lisesi (Denizli)

İngilizce: Doğa Erdemir – Kadıköy Anadolu Lisesi (İstanbul)

Rusça: Ela Demirel – Ahmet Keleşoğlu Fen Lisesi (İstanbul)

2026 YKS birincileri belli oldu

2026 YKS'DE EN FAZLA BİRİNCİ ÇIKARAN İL HANGİSİ OLDU?

2026 YKS sonuçlarında en fazla derece elde eden il İstanbul oldu. TYT, AYT ve YDT kategorilerinde açıklanan birincilerin önemli bir bölümü İstanbul'daki liselerden çıktı. Özellikle Kabataş Erkek Lisesi, Kadıköy Anadolu Lisesi ve Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi birden fazla alanda Türkiye derecesi elde ederek dikkat çekti.

2026 YKS'YE KAÇ KİŞİ KATILDI?

ÖSYM Başkanı Ersoy'un verdiği bilgilere göre:

TYT'ye başvuran 2 milyon 425 bin 627 adayın 2 milyon 255 bin 76'sı sınava katıldı.

AYT'ye başvuran 1 milyon 627 bin 970 adayın 1 milyon 473 bin 113'ü sınava girdi.

YDT'ye başvuran 203 bin 640 adayın 143 bin 270'i sınava katıldı. Ayrıca tüm oturumlarda kadın adayların sınava katılım oranının erkek adaylara göre daha yüksek olduğu açıklandı.

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