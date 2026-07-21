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Haberler Haberler Üniversite tercihleri ne zaman? ÖSYM YKS tercih kılavuzu

Üniversite tercihleri ne zaman? ÖSYM YKS tercih kılavuzu

2026 YKS maratonunun ardından gözler ÖSYM’den gelecek tercih açıklamasına çevrildi. 20-21 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen sınavın ardından milyonlarca aday, puan ve başarı sıralamalarına göre üniversite tercihlerini şekillendirecek. Sınav sonuçlarının 22 Temmuz Çarşamba günü ilan edilecek olmasıyla birlikte, "2026 YKS tercihleri ne zaman başlayacak?", "ÖSYM YKS tercih kılavuzu yayınlandı mı?" ve "2026 üniversite kontenjanları açıklandı mı?" soruları trend aramalar arasında ilk sıraya yükseldi. İşte ÖSYM 2026 YKS tercih takvimi, YÖK Atlas kılavuzu ve AİS tercih ekranı detayları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 20 Temmuz 2026 10:13 Güncelleme Tarihi: 21 Temmuz 2026 14:44
Üniversite tercihleri ne zaman? ÖSYM YKS tercih kılavuzu

2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kapsamında Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) oturumlarını geride bırakan adaylar için en kritik aşama olan tercih maratonu başlıyor. Milyonlarca genç ve aileleri, sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından hedeflerindeki lisans ve önlisans programlarına yerleşebilmek için ÖSYM'nin yayınlayacağı resmi kılavuza kilitlendi. Arama motorlarında en çok araştırılan konuların başında "Üniversite tercihleri ne zaman başlayacak?", "ÖSYM YKS 2026 tercih kılavuzu açıklandı mı?" ve "24 tercih listesi ne zaman sisteme girilecek?" başlıkları geliyor. İşte ÖSYM takvimi, YKS tercih kılavuzu ve 2026 üniversite tercih sürecine dair en yeni güncel bilgiler...

ÖSYM YKS 2026 TERCİH KILAVUZU NE ZAMAN YAYINLANACAK?

ÖSYM, her yıl YKS sonuçlarının açıklandığı gün veya hemen ardından YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nu ön bilgilendirme amacıyla adayların erişimine sunmaktadır. ÖSYM, YKS sonuçlarını 21 Temmuz Salı günü itibarıyla erişime açtı. Bu kapsamda, tercih işlemlerinin başlayacağı tarih de netlik kazandı.

YKS sonuç sorgulama ekranı açıldı! Devamını Oku BUNU DA OKU

2026 ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Sınav sonuçlarının 21 Temmuz Salı günü ilan edilmesinin hemen ardından ÖSYM Başlanlığı tercih tarihlerini resmi duyuru ile ilan etti. Konuya ilişkin açıklama yapan ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, YKS'nin tamamlanmasıyla birlikte başlayan heyecanlı bekleyişin sona erdiğini belirterek "2026-YKS tercih işlemleri, 29 Temmuz-10 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek." ifadelerini kullandı.

YKS ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK? (ÖSYM AİS)

2026-YKS tercih işlemleri tamamen dijital ortam üzerinden gerçekleştirilecek.

  1. ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi olan ais.osym.gov.tr adresine gidin.
  2. T.C. Kimlik Numarası ve ÖSYM Aday Şifreniz (veya e-Devlet ile Giriş) ile sisteme giriş yapın.
  3. Ekranda yer alan "2026-YKS Tercih İşlemleri" sekmesine tıklayın.
  4. Adayların toplamda 24 program (tercih) hakkı bulunmaktadır. Üniversite ve bölüm kodlarını (Program Kodu) istek sıranıza ve başarı sıralamanıza göre listeye ekleyin.
  5. Listeyi kontrol ettikten sonra "Tercihlerimi Bildir / Kaydet" butonuna basarak işleminizi onaylayın.

👉 ÖSYM ADAY İŞLEMLERİ SİSTEMİ (AIS.OSYM.GOV.TR) İÇİN TIKLAYINIZ

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