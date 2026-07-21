2026-2027 sezonunun ilk resmi karşılaşmasına çıkan temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu ilk maçında Polonya'nın Górnik Zabrze ekibini sahasında ağırladı. Sarı-lacivertli ekip, taraftarı önünde sergilediği üstün oyunla sahadan 1-0 galip ayrılarak tur için önemli bir avantaj elde etti. 21 Temmuz 2026 Salı akşamı oynanan karşılaşmanın ardından futbolseverler arama motorlarında "Fenerbahçe - Gornik Zabrze maçı kaç kaç bitti?", "Fenerbahçe'nin golünü kim attı?" ve "Gornik Zabrze - Fenerbahçe rövanş maçı ne zaman?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte Fenerbahçe - Górnik Zabrze maçının özeti, gol anı, hakem kadrosu ve tur senaryoları...

FENERBAHÇE - GORNİK ZABRZE MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ, GOLÜ KİM ATTI?

Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde saat 21.00'de başlayan mücadeleyi Fenerbahçe 1-0 kazandı. Karşılaşmadaki tek gol, 37. dakikada Anderson Talisca'nın imzasını taşıdı. Brezilyalı yıldız, ceza sahası dışından kullandığı nefis frikik vuruşuyla topu ağlara göndererek takımını öne geçirdi ve maçın skorunu belirledi.

Ev sahibi Fenerbahçe mücadeleye "Mert Günok, Semedo, Skriniar, Ake, Oosterwolde, Guendouzi, Bartuğ Elmaz, İrfan Can Kahveci, Fred, Kerem Aktürkoğlu, Talisca" ilk 11'iyle sahada yer aldı.

Konuk Gornik Zabrze ise "Schulze, Sacek, Janicki, Sanchez, Janza, Dietz, Sadilek, Urbanski, Ikia Dimi, Khlan, Prekop" 11'iyle maça başladı.

Karşılaşmanın ilk 15 dakikasında topun hakimi Fenerbahçe olurken iki takım da gol pozisyonu üretemedi. 16'ncı dakikada Janza'nın ceza sahası içi sol çaprazdan sert şutunda kaleci Mert Günok topu kornere çeldi. 27'nci dakikada ceza sahası içi sağ taraftan son çizgiye inen Semedo'nun içeriye çevirdiği topa Bartuğ vurdu. Savunmadan seken top kornere çıktı. 37'nci dakikada Fenerbahçe öne geçti. Ceza sahası yayının biraz sağ tarafından kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Talisca, topu sağ köşeden ağlara gönderdi: 1-0. İlk yarı Fenerbahçe'nin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

54'üncü dakikada Talisca'nın yakın mesafeden kafa vuruşunda kaleci Schulze topu kornere çeldi. 56'ncı dakikada sol taraftaki Levent Mercan'ın ortasında ceza sahasındaki Talisca topa kafayla vurdu. Önce kaleci Schulze'nin müdahale ettiği top daha sonra direğe çarparak oyun alanında kaldı. Daha sonra savunma topu uzaklaştırdı. 63'üncü dakikada ceza sahası yayının sağındaki Bartuğ Elmaz'ın sağ ayakla sert şutunda top üst direkten oyun alanına döndü. Fenerbahçe, sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.

RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

Rövanş maçı 29 Temmuz Çarşamba günü oynanacak.