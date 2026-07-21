CANLI ALTIN FİYATLARI | Uluslararası piyasalarda ons fiyatının yeniden 4 bin dolar bandının üzerine tırmanması, iç piyasada kıymetli maden fiyatlarına doğrudan yansıdı. Borsa İstanbul KMKTP'de seansın ilk dakikalarından itibaren alıcılı bir grafik çizen standart altın, gün içerisinde en düşük 6 milyon 38 bin lira, en yüksek ise 6 milyon 110 bin lira bandında işlem gördü. Gün sonunda gelen taleple birlikte yüzde 1,2 oranında değer kazanan standart altın, toptan piyasada 6 milyon 90 bin lira seviyesinin üzerinde tutunarak yatırımcısına güven tazeledi. Haftanın ilk gününü yükselişle tamamlayan altının Temmuz ayının 3. haftasında nasıl bir seyir izleyeceği merak konusu. İşte 21 Temmuz Salı canlı altın fiyatları ve kur takibi!

GRAM ALTIN ALIŞ: 6.119,09 ₺ GRAM ALTIN SATIŞ: 6.119,96 ₺

CANLI DÖVİZ FİYATLARI 21 TEMMUZ 2026

◼ABD Doları: 47,18 (Alış) - 47,21 (Satış)

◼EURO: 53,85 (Alış) - 53,94 (Satış)

◼STERLİN: 63,42 (Alış) - 63,45 (Satış)

ALTININ ONS FİYATI 4 BİN 19 DOLAR

Altının onsu, uluslararası piyasalarda haftanın ilk gününün kapanışı itibarıyla 4 bin 19 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 1,2 artışla 6 milyon 90 bin 300 lira oldu. Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 15 Mart 2028 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 38,13, bileşik getirisi yüzde 41,77 seviyesinde gerçekleşti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 47,0609, satışta 47,2494 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 46,9529, satışta 47,1411 lira olarak belirlemişti. Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1410, sterlin/dolar paritesi 1,3428 ve dolar/yen paritesi 162,5 düzeyinde seyrediyor. Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 0,5 azalışla 86,3 dolardan işlem görüyor.

KAPALI ÇARŞI ALTIN FİYATLARI 21 TEMMUZ 2026

▶ Gram Altın Alış: 6.119,09 ₺

▶Gram Altın Satış: 6.119,96 ₺

▶Çeyrek Altın Alış: 9.962,00 ₺

▶Çeyrek Altın Satış: 10.028,00 ₺

▶Yarım Altın Alış: 19.923,00 ₺

▶Yarım Altın Satış: 20.068,00 ₺

▶Tam Altın Alış: 38.841,47 ₺

▶Tam Altın Satış: 39.609,03 ₺

▶Ata Altın Alış: 40.055,26 ₺

▶Ata Altın Satış: 41.067,03 ₺

▶22 Ayar Bilezik Alış: 5.566,25 ₺

▶22 Ayar Bilezik Satış: 5.598,28 ₺

▶Gümüş Alış: 87,08 ₺

▶Gümüş Satış: 87,19 ₺

NOT: Altın ve döviz kurunda son bilgiler 21 Temmuz Salı günü saat 06.17 itibarıyla alınmıştır.