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Haberler Haberler Altı Üstü İstanbul Hasan öldü mü? Doğancan Sarıkaya diziden ayrıldı mı?

Altı Üstü İstanbul Hasan öldü mü? Doğancan Sarıkaya diziden ayrıldı mı?

ATV ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Altı Üstü İstanbul'da sular durulmuyor! Son bölümde ortaya çıkan fren sabotajı gerçeği ve Emir ile Hasan arasında yaşanan duygusal yüzleşme damga vurdu. Suçluluk duygusuyla köşeye sıkışan Hasan'ın kendisini uçurumdan boşluğa bırakması dizi severleri şoke etti. Ekran başındakiler "Altı Üstü İstanbul Hasan öldü mü?", "Hasan Koru'yu canlandıran Doğancan Sarıkaya diziden ayrıldı mı?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte Altı Üstü İstanbul yeni bölüm öncesi Hasan'ın akıbetine dair tüm detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 21 Temmuz 2026 16:49
Altı Üstü İstanbul Hasan öldü mü? Doğancan Sarıkaya diziden ayrıldı mı?

ATV ekranlarında izleyiciyle buluşan ve güçlü hikayesiyle dikkat çeken Altı Üstü İstanbul dizisi, son bölümünde yaşanan sarsıcı gelişmelerle sosyal medyanın gündemine oturdu. Yılların birikimi ve geçmişte gizlenen sırların ortaya çıkmasıyla birlikte Hasan ile Emir arasında sert bir yüzleşme yaşandı. Uzay'ın kestiği fren sabotajının gerçeği ortaya çıkınca vicdan azabı ve çaresizlikle baş başa kalan Hasan Koru (Doğancan Sarıkaya), teslim olmak yerine kendini uçurumdan aşağı bıraktı. 21 Temmuz 2026 itibarıyla arama motorlarında "Altı Üstü İstanbul Hasan öldü mü?", "Hasan'ın cesedi bulundu mu?" ve "Doğancan Sarıkaya Altı Üstü İstanbul'dan ayrıldı mı?" soruları en çok araştırılan başlıklar haline geldi. İşte Altı Üstü İstanbul dizisinde Hasan Koru karakterinin son durumu ve oyuncu Doğancan Sarıkaya hakkında merak edilen detaylar...

HASAN ÖLDÜ MÜ, UÇURUMDAN DÜŞTÜ MÜ?

Dizinin son sahnelerinde Emir, Hasan'ı kurtarmak için harekete geçse de olay yerine ulaştığında geç kaldı ve Hasan'ın uçurumdan atladığı görüldü. Yayınlanan yeni bölüm tanıtımında ise bölgeye arama kurtarma ekiplerinin sevk edildiği ve arama çalışmalarının başlatıldığı görüldü. Fragmanda yer alan "Hasan'ın öldüğünü düşünüyorlar" ifadesi karakterin akıbetiyle ilgili soru işaretlerini artırırken, henüz bedenine ulaşılamamış olması Hasan'ın hayatta kalma ihtimalini güçlü tutuyor.

DOĞANCAN SARIKAYA DİZİDEN AYRILDI MI?

Hasan Koru karakterine hayat veren başarılı genç oyuncu Doğancan Sarıkaya'nın kadrodan ayrılıp ayrılmadığı henüz resmiyet kazanmadı. Yapım şirketinden veya oyuncunun kendisinden diziden ayrıldığına dair yapılmış resmi bir açıklama bulunmuyor.

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