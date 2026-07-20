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Haberler Haberler YKS 2026 sonuçları açıklandı mı? ÖSYM YKS sonuç sorgulama

YKS 2026 sonuçları açıklandı mı? ÖSYM YKS sonuç sorgulama

2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları için heyecanlı bekleyişte son viraja girildi. 20-21 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT oturumlarına katılan milyonlarca üniversite adayı ve aileleri, ÖSYM'den gelecek son dakika açıklamasına kilitlendi. "YKS 2026 sonuçları açıklandı mı?", "Üniversite sınav sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?" ve "TYT, AYT, YDT puan ve başarı sıralaması nereden bakılır?" soruları arama motorlarında ilk sıraya yerleşti. İşte ÖSYM 2026 sınav takvimi, YKS sonuç sorgulama ekranı (sonuc.osym.gov.tr), e-Devlet giriş adımları ve tercih sürecine dair tüm güncel detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 20 Temmuz 2026 08:26
YKS 2026 sonuçları açıklandı mı? ÖSYM YKS sonuç sorgulama

2026-YKS maratonunda katılım sağlayan milyonlarca adayın gözü kulağı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nden (ÖSYM) gelecek açıklamalara çevrildi. 20 Haziran'da gerçekleştirilen Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile 21 Haziran'da tamamlanan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) oturumlarının ardından sınav kağıtlarının değerlendirme ve madde analiz işlemleri tamamlandı. 20 Temmuz 2026 Pazartesi günü itibarıyla adaylar arama motorlarında "YKS 2026 sonuçları açıklandı mı?", "Üniversite sınav sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?" ve "TYT, AYT, YDT sonuç sorgulama ekranı açıldı mı?" başlıklarını yoğun bir şekilde sorguluyor. İşte ÖSYM'nin ilan ettiği resmi takvim, YKS sonuç sorgulama adımları ve üniversite tercih sürecine dair en yeni güncel bilgiler...

ÖSYM YKS 2026 SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

20 Temmuz Pazartesi sabahı itibarıyla YKS sonuçları henüz erişime açılmamıştır. Değerlendirme süreçlerinin planlanandan önce tamamlanması durumunda sonuçların 1 gün erkenden sisteme yüklenebileceği iddiaları bulunsa da adayların resmi tarih olan 22 Temmuz Çarşamba gününü takip etmeleri gerekmektedir.

👉 ÖSYM SONUÇ AÇIKLAMA SİSTEMİ (SONUC.OSYM.GOV.TR) İÇİN TIKLAYINIZ

ÜNİVERSİTE SINAVI TYT, AYT VE YDT SONUÇLARI NEREDEN SORGULANIR?

YKS sınav sonuçları açıklandığı andan itibaren adaylara herhangi bir basılı sonuç belgesi veya posta gönderilmeyecektir. Adaylar sınavdan aldıkları puanları, net sayılarını ve Türkiye geneli başarı sıralamalarını dijital ortamdan öğrenebilecekler.

2026 YKS ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

YKS sonuçlarının 22 Temmuz Çarşamba günü ilan edilmesinin ardından ÖSYM, 2026-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nu yayımlayacak. Adayların puanlarına ve başarı sıralamalarına göre yapacakları üniversite tercih maratonunun Temmuz ayının son haftasında (yaklaşık 1 Ağustos tarihine kadar) ÖSYM AİS ekranı üzerinden başlatılması öngörülmektedir.

ADIM ADIM YKS SONUÇ SORGULAMA

ÖSYM'nin resmi sonuç açıklama platformu olan sonuc.osym.gov.tr adresine gidin.

Ana sayfada yer alan "2026-YKS Sınav Sonuçları" başlığına tıklayın.

Açılan ekranda T.C. Kimlik Numarası ve ÖSYM Aday Şifresi bilgilerinizi doldurun. (Şifresini unutan veya hatırlamayan adaylar "e-Devlet ile Giriş" butonunu kullanarak sisteme doğrudan erişim sağlayabilirler).

Giriş yaptıktan sonra TYT, AYT ve YDT puan türlerinizdeki ham puan, yerleştirme puanı ve başarı sıralamanızı içeren sonuç belgenizi görüntüleyebilirsiniz.

👉 ÖSYM SONUÇ AÇIKLAMA SİSTEMİ (SONUC.OSYM.GOV.TR) İÇİN TIKLAYINIZ

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