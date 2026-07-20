2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kapsamında Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) oturumlarını geride bırakan adaylar için en kritik aşama olan tercih maratonu başlıyor. Milyonlarca genç ve aileleri, sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından hedeflerindeki lisans ve önlisans programlarına yerleşebilmek için ÖSYM'nin yayınlayacağı resmi kılavuza kilitlendi. Arama motorlarında en çok araştırılan konuların başında "Üniversite tercihleri ne zaman başlayacak?", "ÖSYM YKS 2026 tercih kılavuzu açıklandı mı?" ve "24 tercih listesi ne zaman sisteme girilecek?" başlıkları geliyor. İşte ÖSYM takvimi, YKS tercih kılavuzu ve 2026 üniversite tercih sürecine dair en yeni güncel bilgiler...

ÖSYM YKS 2026 TERCİH KILAVUZU NE ZAMAN YAYINLANACAK?

ÖSYM, her yıl YKS sonuçlarının açıklandığı gün veya hemen ardından YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nu ön bilgilendirme amacıyla adayların erişimine sunmaktadır. ÖSYM resmi takvimine göre YKS 2026 sonuçları 22 Temmuz 2026 Çarşamba günü ilan edilecek. Ön bilgi amaçlı 2026 YKS Tercih Kılavuzu'nun 22-24 Temmuz 2026 tarihleri arasında ÖSYM'nin resmi sitesi olan osym.gov.tr adresi üzerinden yayımlanması bekleniyor.

2026 ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Sınav sonuçlarının 22 Temmuz Çarşamba günü ilan edilmesinin hemen ardından ÖSYM Başlanlığı tercih tarihlerini resmi duyuru ile ilan edecektir.

YKS ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK? (ÖSYM AİS)

2026-YKS tercih işlemleri tamamen dijital ortam üzerinden gerçekleştirilecek.

ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi olan ais.osym.gov.tr adresine gidin. T.C. Kimlik Numarası ve ÖSYM Aday Şifreniz (veya e-Devlet ile Giriş) ile sisteme giriş yapın. Ekranda yer alan "2026-YKS Tercih İşlemleri" sekmesine tıklayın. Adayların toplamda 24 program (tercih) hakkı bulunmaktadır. Üniversite ve bölüm kodlarını (Program Kodu) istek sıranıza ve başarı sıralamanıza göre listeye ekleyin. Listeyi kontrol ettikten sonra "Tercihlerimi Bildir / Kaydet" butonuna basarak işleminizi onaylayın.