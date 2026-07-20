CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler Üniversite tercihleri ne zaman? ÖSYM YKS tercih kılavuzu

Üniversite tercihleri ne zaman? ÖSYM YKS tercih kılavuzu

2026 YKS maratonunun ardından gözler ÖSYM’den gelecek tercih açıklamasına çevrildi. 20-21 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen sınavın ardından milyonlarca aday, puan ve başarı sıralamalarına göre üniversite tercihlerini şekillendirecek. Sınav sonuçlarının 22 Temmuz Çarşamba günü ilan edilecek olmasıyla birlikte, "2026 YKS tercihleri ne zaman başlayacak?", "ÖSYM YKS tercih kılavuzu yayınlandı mı?" ve "2026 üniversite kontenjanları açıklandı mı?" soruları trend aramalar arasında ilk sıraya yükseldi. İşte ÖSYM 2026 YKS tercih takvimi, YÖK Atlas kılavuzu ve AİS tercih ekranı detayları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 20 Temmuz 2026 10:13
Üniversite tercihleri ne zaman? ÖSYM YKS tercih kılavuzu

2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kapsamında Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) oturumlarını geride bırakan adaylar için en kritik aşama olan tercih maratonu başlıyor. Milyonlarca genç ve aileleri, sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından hedeflerindeki lisans ve önlisans programlarına yerleşebilmek için ÖSYM'nin yayınlayacağı resmi kılavuza kilitlendi. Arama motorlarında en çok araştırılan konuların başında "Üniversite tercihleri ne zaman başlayacak?", "ÖSYM YKS 2026 tercih kılavuzu açıklandı mı?" ve "24 tercih listesi ne zaman sisteme girilecek?" başlıkları geliyor. İşte ÖSYM takvimi, YKS tercih kılavuzu ve 2026 üniversite tercih sürecine dair en yeni güncel bilgiler...

ÖSYM YKS 2026 TERCİH KILAVUZU NE ZAMAN YAYINLANACAK?

ÖSYM, her yıl YKS sonuçlarının açıklandığı gün veya hemen ardından YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nu ön bilgilendirme amacıyla adayların erişimine sunmaktadır. ÖSYM resmi takvimine göre YKS 2026 sonuçları 22 Temmuz 2026 Çarşamba günü ilan edilecek. Ön bilgi amaçlı 2026 YKS Tercih Kılavuzu'nun 22-24 Temmuz 2026 tarihleri arasında ÖSYM'nin resmi sitesi olan osym.gov.tr adresi üzerinden yayımlanması bekleniyor.

2026 ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Sınav sonuçlarının 22 Temmuz Çarşamba günü ilan edilmesinin hemen ardından ÖSYM Başlanlığı tercih tarihlerini resmi duyuru ile ilan edecektir.

YKS ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK? (ÖSYM AİS)

2026-YKS tercih işlemleri tamamen dijital ortam üzerinden gerçekleştirilecek.

  1. ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi olan ais.osym.gov.tr adresine gidin.
  2. T.C. Kimlik Numarası ve ÖSYM Aday Şifreniz (veya e-Devlet ile Giriş) ile sisteme giriş yapın.
  3. Ekranda yer alan "2026-YKS Tercih İşlemleri" sekmesine tıklayın.
  4. Adayların toplamda 24 program (tercih) hakkı bulunmaktadır. Üniversite ve bölüm kodlarını (Program Kodu) istek sıranıza ve başarı sıralamanıza göre listeye ekleyin.
  5. Listeyi kontrol ettikten sonra "Tercihlerimi Bildir / Kaydet" butonuna basarak işleminizi onaylayın.

👉 ÖSYM ADAY İŞLEMLERİ SİSTEMİ (AIS.OSYM.GOV.TR) İÇİN TIKLAYINIZ

AHaber CANLI YAYIN

F.Bahçe'de düğümü çözecek transfer!
G.Saray'ın transferi Messi'li Arjantin'den!
DİĞER
Torino - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İtalya Serie A maç günü!
Ahbap-Babala TV hattında dolaylı para trafiği bilirkişi raporunda! Kıbrıs bağlantılı yasa dışı bahis ve kumar şirketlere para transferi
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
G.Saray'a Leao müjdesi!
Yamal'dan Dünya Kupası zaferi sonrası dikkat çeken davranış
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Oulai'nin yeni adresi resmen belli oldu! Oulai'nin yeni adresi resmen belli oldu! 01:33
F.Bahçe eski yıldızını yeniden kadrosuna katıyor! F.Bahçe eski yıldızını yeniden kadrosuna katıyor! 01:33
F.Bahçe'den sakatlık açıklaması! 5 oyuncu... F.Bahçe'den sakatlık açıklaması! 5 oyuncu... 01:33
G.Saray'da sürpriz ayrılık yolda! Geldiği gibi gidiyor G.Saray'da sürpriz ayrılık yolda! Geldiği gibi gidiyor 01:32
Serdal Adalı'dan Salah açıklaması! Serdal Adalı'dan Salah açıklaması! 01:32
Ahmed Kutucu Çaykur Rizespor'a transfer oldu! Ahmed Kutucu Çaykur Rizespor'a transfer oldu! 01:32
Daha Eski
F.Bahçe Guirassy transferini bitiriyor! İmza an meselesi F.Bahçe Guirassy transferini bitiriyor! İmza an meselesi 01:32
G.Saray'dan forvete sürpriz 2 aday! G.Saray'dan forvete sürpriz 2 aday! 01:32
Beşiktaş'ta 7 isim yolcu! Italiano biletlerini kesti Beşiktaş'ta 7 isim yolcu! Italiano biletlerini kesti 01:32
Fenerbahçe'ye Sırp 10 numara! Fenerbahçe'ye Sırp 10 numara! 01:32
Filenin Efeleri'nden tarihi başarı! Filenin Efeleri'nden tarihi başarı! 01:32
G.Saray'da 4 ayrılık birden! İsimleri TFF'ye bildirilmedi G.Saray'da 4 ayrılık birden! İsimleri TFF'ye bildirilmedi 01:32