Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ), 20 Temmuz 2026 Pazartesi günü Bursa genelinde yürütülen altyapı yenileme, ana boru arızaları ve periyodik depoların bakım-onarım çalışmaları kapsamında uygulanacak planlı su kesintisi programını yayımladı. Sıcak yaz günlerinde musluklarından su akmadığını gören Bursalı vatandaşlar, arama motorlarında "Bursa'da sular ne zaman gelecek?", "BUSKİ su kesintisi sorgulama ekranı açıldı mı?" ve "20 Temmuz Nilüfer, Osmangazi, Yıldırım su kesintisi saat kaçta bitecek?" sorularına yanıt arıyor. İşte, 20 Temmuz 2026 Pazartesi günü Bursa'da suların kesileceği ilçeler, etkilenen mahalleler ve BUSKİ su kesintisi sorgulama rehberi...

20 TEMMUZ 2026 BURSA'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

NİLÜFER - ODUNLUK

Planlanan Başlangıç Tarihi: 20/07/2026 11:30

Planlanan Bitiş Tarihi: 20/07/2026 13:00

Kesim Tarihi: 20/07/2026 11:30

Açıklama: NİLÜFER İLÇESİ; C3_B32 Alt Bölgesinde Bulunan, Odunluk Mahallesi Odunluk Caddesi ve Civarı ''ARIZA'' Çalışması Nedeniyle 20.07.2026 Tarihinde 11:30 ile 13:00 Saatleri Arasında ''SU KESİNTİSİ'' Yapılacaktır.

ORHANGAZİ - ARAPZADE

Planlanan Başlangıç Tarihi: 21/07/2026 10:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 21/07/2026 20:00

Kesim Tarihi: 21/07/2026 10:00

Açıklama: BUSKİ Genel Müdürlüğümüz Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında, Orhangazi İlçesi genelinde (Siteler Bölgesi ve Endüstri Meslek Lisesi civarı hariç) 21.07.2026 tarihinde 10:00 ? 20:00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. Tedbirli olunması rica olunur.

YILDIRIM - ESENEVLER

Planlanan Başlangıç Tarihi: 20/07/2026 11:30

Planlanan Bitiş Tarihi: 20/07/2026 13:00

Kesim Tarihi: 20/07/2026 11:30

Açıklama: YILDIRIM İLÇESİ; C2_D16 Alt Bölgesinde Bulunan, Esenevler Mahallesi Ela Sokak ve Civarı "ARIZA" Çalışması Nedeniyle 20.07.2026 Tarihinde 11:30 ile 13:00 Saatleri Arasında, "SU KESİNTİSİ" Yapılacaktır.

YILDIRIM - KAZIM KARABEKİR

Planlanan Başlangıç Tarihi: 20/07/2026 09:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 20/07/2026 11:00

Kesim Tarihi: 20/07/2026 09:00

Açıklama: YILDIRIM İLÇESİ; C3_D13 Alt Bölgesinde Bulunan, Kazım Karabekir Mahallesi Kar Sokak ve Civarı "ARIZA" Çalışması Nedeniyle 20.07.2026 Tarihinde 09:00 ile 11:00 Saatleri Arasında, "SU KESİNTİSİ" Yapılacaktır.

YILDIRIM - MEVLANA

Planlanan Başlangıç Tarihi: 20/07/2026 08:40

Planlanan Bitiş Tarihi: 20/07/2026 10:40

Kesim Tarihi: 20/07/2026 08:40

Açıklama: YILDIRIM İLÇESİ; C4_D25 Alt Bölgesinde Bulunan,Mevlana Mahallesi Yatkın Sokak ve Civarı "ARIZA" Çalışması Nedeniyle20.07.2026 Tarihinde 08:40 le 10:40 Saatleri Arasında, "SU KESİNTİSİ" Yapılacaktır.

BUSKİ SU KESİNTİSİ VE ARIZA SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Bursa'da ikamet ettiğiniz mahallede suların saat kaçta geleceğini ve çalışmanın hangi aşamada olduğunu anlık olarak öğrenmek için şu adımları izleyebilirsiniz:

BUSKİ resmi İnternet sitesi olan buski.gov.tr adresine gidin. Ana sayfada yer alan "Planlı Kesintiler" veya "Arıza Kesintileri" sekmesine tıklayın. İlçe ve mahalle bilginizi seçerek bölgenizdeki su kesintisinin başlangıç ve tahmini bitiş saatini görüntüleyin. Ayrıca ALO 185 BUSKİ Çağrı Merkezi hattını arayarak 7/24 canlı operatörlerden doğrudan bilgi alabilirsiniz.

👉 BUSKİ 20 TEMMUZ GÜNCEL SU KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ