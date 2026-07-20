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Haberler Haberler BİM aktüel kataloğu | 24 Temmuz BİM aktüel kataloğunda neler var?

BİM aktüel kataloğu | 24 Temmuz BİM aktüel kataloğunda neler var?

Haftalık indirim kampanyalarıyla tüketicilerin bütçesine katkı sağlayan BİM Marketler Zinciri, 24 Temmuz 2026 Cuma aktüel ürünler kataloğunu erişime açtı. Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği yeni katalogda; ev tekstilinden banyo organizerlerine, mutfak gereçlerinden Kiğılı ve DAGİ markalı giyim ürünlerine kadar pek çok cazip fırsat yer alıyor. Arama motorlarında "24 Temmuz BİM aktüel kataloğunda neler var?", "Bu Cuma BİM'e ne gelecek?" ve "BİM aktüel ürünler fiyat listesi" aramaları hız kazandı. İşte 24 Temmuz 2026 Cuma günü BİM mağazalarında raflara çıkacak öne çıkan aktüel ürünler ve güncel fiyat listesi...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 20 Temmuz 2026 09:53
BİM aktüel kataloğu | 24 Temmuz BİM aktüel kataloğunda neler var?

24 TEMMUZ CUMA BİM AKTÜEL KATALOĞU

Çift Kişilik Dijital Baskılı Nevresim Seti 799 TL

Kiğılı Dynamic Kot Pantolon Erkek M/L 699 TL

Tek Kişilik Sıvı Geçirmez Alez 100x200+30 cm 389 TL

Çift Kişilik Sıvı Geçirmez Alez 160x200+30 cm 499 TL

DAGi Tek Kişilik Lastikli Penye Çarşaf 100x200+30 cm 259 TL

DAGi Çift Kişilik Lastikli Penye Çarşaf 160x200+30 cm 379 TL

Ayak Havlusu 50x70 cm 179 TL

Kaşmir Halı Coco Paspas 40x60 cm 229 TL

Kiğılı Dynamic Polo Yaka Tshirt M, L, XL 369 TL

Şortlu Pijama Takımı Erkek S,M / L,XL 299 TL

Şortlu Pijama Takımı Kadın S,M / L,XL 269 TL

Koltuk Örtüsü 170x200 cm 185 TL

Katlanabilir Hasır Şapka Kadın 199 TL

Hasır Şapka Kadın 199 TL

Merserize Şapka Kadın 129 TL

Kulaklı Şapka Çocuk 199 TL

Yıkamalı Kep 119 TL

Sofra Bezi 140x140 cm 59 TL

Mutfak Havlusu 40x60 cm 69 TL

DAGi Dantelli Brazilian Külot Kadın M, L, XL, 2XL, 3XL 99 TL

Kaşkorse Atlet Kadın M, L, XL 129 TL

Penye Babet Çorap Çeşitleri Kadın 25 TL

Bambu Patik Çorap Çeşitleri Erkek 3'lü 109 TL

BİM aktüel kataloğu | 24 Temmuz BİM aktüel kataloğunda neler var?

24 TEMMUZ CUMA BİM AKTÜEL KATALOĞU

Paşabahçe Tek Fiyat Meşrubat Bardağı Çeşitleri 350 cc 35 TL

Paşabahçe Rain Büyük Kase 1460 cc 199 TL

Paşabahçe Rain Çukur Tabak 20,6 cm 2'li 179 TL

Paşabahçe Viola Su Bardağı 340 cc 3'lü 179 TL

Paşabahçe Viola Meşrubat Bardağı 430 cc 3'lü 199 TL

Paşabahçe Gravürlü Borcam Kare Fırın Tepsisi 3150 cc ~29,8 cm 349 TL

Paşabahçe Rain Oval Servis Tabağı 24,6 cm 2'li 175 TL

Paşabahçe Rain Servis Tabağı 26,3 cm 2'li 239 TL

Paşabahçe Echo Çay Bardağı 160 cc 6'lı 239 TL

Paşabahçe Elegant Dikdörtgen Servis Tabağı 27,6x16,2 cm 199 TL

Paşabahçe Rain Oval Servis Tabağı 16,6 cm 2'li 109 TL

Paşabahçe Rain Tatlı Tabağı 19,8 cm 4'lü 299 TL

Paşabahçe Villa Patisserie 2 Katlı Sunumluk 2x215 cc 189 TL

Paşabahçe Petite Patisserie Kapaklı Servis Tabağı 26,4 cm 325 TL

Paşabahçe Elegant Oval Servis Tabağı 27,8x16,3 cm 199 TL

Glass in Love Renkli Şekilli Cam Pipet Seti 4 Pipet + 1 Temizleme Fırçası 69 TL

Glass in Love Çift Cidarlı Borosilikat Bardak 120 cc 2'li 199 TL

Cam Kahve Yanı Su Bardağı 160 ml 6'lı 159 TL

Porselen Kase Seti 10 cm 3'lü 119 TL

Karıştırıcılı Sürahi 2 L 119 TL

Kapaklı Süzgeçli Buzdolabı Organizeri 20x32 cm 159 TL

Saplı Saklama Kabı 6 L 99 TL

Dikdörtgen Saklama Kabı 2300 ml 85 TL

Dikdörtgen Saklama Kabı 1400 ml 65 TL

Gıda Saklama Kabı 5 L 129 TL

BİM aktüel kataloğu | 24 Temmuz BİM aktüel kataloğunda neler var?

24 TEMMUZ CUMA BİM AKTÜEL KATALOĞU

Tek Fiyat Mutfak / Banyo Ürünleri 35 TL

Ahşap Görünümlü Kirli Sepeti 55 L 379 TL

Delikli Çamaşır Selesi 38 L 169 TL

Okyanus Home Hazneli Sıvı Sabunluk 139 TL

Okyanus Home Kova-Fırça Seti 479 TL

2 Katlı Siyah Metal Üçgen Köşelik 239 TL

Slim Askı Seti 10'lu 59 TL

İnci Askı Seti 5'li 85 TL

Vantuzlu Kaydırmaz Banyo Paspası 36 x 69,5 cm 199 TL

Clean & Clear Püsküllü Toz Alma Ürün Çeşitleri 89 TL

Clean & Clear Standlı Hazneli Bulaşık Fırçası 139 TL

Deterjan / Tablet Kutusu 2,6 L 99 TL

Temizlik Ürün Çeşitleri 45 TL

Tek Fiyat Fırça Çeşitleri 25 TL

Tuvalet Fırçası Çeşitleri 45 TL

Yuvarlak Banyo Taburesi 119 TL

Mop Yedek Paspas Ucu Çeşitleri 39 TL

Macromax Otomatik Temizlik Seti 319 TL

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