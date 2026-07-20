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Haberler Haberler 20 Temmuz gram altın ne kadar? Canlı altın fiyatları!

20 Temmuz gram altın ne kadar? Canlı altın fiyatları!

Altın fiyatları yeni haftaya hareketli başladı! Piyasalardaki küresel gelişmeler ve ons altındaki seyirle birlikte 20 Temmuz 2026 Pazartesi günü gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve Kapalıçarşı serbest piyasa canlı altın fiyatları yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. "20 Temmuz gram altın kaç TL?", "Bugün çeyrek altın ne kadar oldu?" sorularına yanıt arayanlar için en güncel ve anlık Kapalıçarşı alış-satış rakamları haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 06 Temmuz 2026 09:33 Güncelleme Tarihi: 20 Temmuz 2026 07:04
20 Temmuz gram altın ne kadar? Canlı altın fiyatları!

CANLI ALTIN FİYATLARI | Ağustos ayına kısa bir süre kala finans piyasalarında altın yatırımcılarının gözü kulağı yeni haftanın açılış rakamlarına çevrildi. Küresel ekonomideki gelişmeler, ons altın değerindeki dalgalanmalar ve iç piyasadaki döviz kurlarıyla şekillenen altın piyasasında 20 Temmuz 2026 Pazartesi günü itibarıyla canlı rakamlar netleşti. Yatırım amacıyla ya da düğün sezonu dolayısıyla altın alıp satmayı planlayan binlerce kişi arama motorlarında "20 Temmuz gram altın ne kadar?", "Çeyrek altın bugün kaç TL?" ve "Kapalıçarşı'da altın fiyatları ne kadar oldu?" sorularına yanıt arıyor. İşte, 20 Temmuz 2026 Pazartesi sabahı itibarıyla serbest piyasa ve Kapalıçarşı'da anlık olarak işlem gören güncel canlı altın fiyatları tablosu...

GRAM ALTIN ALIŞ: 6.092,19

GRAM ALTIN SATIŞ: 6.093,02

CANLI DÖVİZ FİYATLARI 20 TEMMUZ 2026

◼ABD Doları: 47,13 (Alış) - 47,19 (Satış)

◼EURO: 53,93 (Alış) - 54,02 (Satış)

◼STERLİN: 63,43 (Alış) - 63,57 (Satış)

Kapalıçarşı canlı altın fiyatları

KAPALI ÇARŞI ALTIN FİYATLARI 20 TEMMUZ 2026

Gram Altın Alış: 6.092,19 ₺

Gram Altın Satış: 6.093,02 ₺

Çeyrek Altın Alış: 9.939,00 ₺

Çeyrek Altın Satış: 10.006,00

Yarım Altın Alış: 19.878,00 ₺

Yarım Altın Satış: 20.025,00

Tam Altın Alış: 39.039,95 ₺

Tam Altın Satış: 39.808,76

Ata Altın Alış: 40.259,95 ₺

Ata Altın Satış: 41.274,11 ₺

22 Ayar Bilezik Alış: 5.550,50 ₺

22 Ayar Bilezik Satış: 5.585,97

Gümüş Alış: 84,74 ₺

Gümüş Satış: 85,29 ₺

NOT: Altın ve döviz kurunda son bilgiler 20 Temmuz Pazartesi günü saat 06.58 itibarıyla alınmıştır.

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