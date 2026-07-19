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Haberler Haberler Süper Loto sonuçları | 19 Temmuz Süper Loto kazandıran numaralar

Süper Loto sonuçları | 19 Temmuz Süper Loto kazandıran numaralar

Milli Piyango İdaresi (MPİ) ve Sisal Şans ortaklığında düzenlenen Süper Loto'da haftanın son çekiliş heyecanı yaşanıyor. 16 Temmuz çekilişinde 6 bilen çıkmayınca devreden dev ikramiye, bu akşam 19 Temmuz 2026 Pazar günü yapılan çekilişle yeni sahibini buldu. Şans oyunu tutkunları arama motorlarında "Süper Loto sonuçları açıklandı mı?", "19 Temmuz Süper Loto kazandıran numaralar" ve "Süper Loto sorgulama ekranı" başlıklarını sorguluyor. İşte bu akşam saat 21:30'da gerçekleştirilen Süper Loto çekiliş saati, şanslı numaralar, bilet sorgulama adresi ve ikramiye detayları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 19 Temmuz 2026 12:35 Güncelleme Tarihi: 19 Temmuz 2026 21:38
Süper Loto sonuçları | 19 Temmuz Süper Loto kazandıran numaralar

Milli Piyango Online üzerinden oynanan ve Türkiye'nin en çok kazandıran şans oyunlarından biri olan Süper Loto'da haftanın final çekilişi için büyük heyecan yaşanıyor. 19 Temmuz 2026 Pazar akşamı gerçekleştirilecek olan çekiliş öncesinde gözler, milyonlarca liralık dev ikramiyenin isabet edeceği şanslı sayılara çevrildi.Bir önceki çekiliş olan 16 Temmuz Perşembe günü 6 bilen çıkmadığı için yaklaşık 130 Milyon TL'lik dev ikramiye bu akşama devretti. Zengin olma hayali kuran vatandaşlar, arama motorlarında "Süper Loto sonuçları açıklandı mı?", "19 Temmuz Süper Loto kazandıran numaralar hangileri?", "Bugün Süper Loto saat kaçta çekilecek?" ve "Milli Piyango Online bilet sorgulama" sorgularını yoğun bir şekilde araştırıyor. İşte, 19 Temmuz 2026 Pazar günü Süper Loto çekiliş saati, bilet sorgulama ekranı ve şanslı numaralara dair tüm merak edilen güncel bilgiler...

19 TEMMUZ 2026 SÜPER LOTO SONUÇLARI VE KAZANDIRAN NUMARALAR

11-32-33-47-53-59

süper loto sonuçları

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR, KAÇ BİLMEK GEREKİR?

Süper Loto oynamak isteyenler, 1 ile 60 (dahil) arasındaki sayılardan 6 tanesini seçerek kolonlarını oluştururlar. Her bir çekilişte belirlenen 6 şanslı numaranın;

En az 2,

En fazla 6 tanesini doğru tahmin edenler ikramiye almaya hak kazanırlar. Büyük ikramiye olan devasa tutarı kazanabilmek için ise çekilen 6 numaranın tamamını (6/6) tek bir kolonda doğru tahmin etmek gerekmektedir.

SÜPER LOTO BİLET SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandıktan hemen sonra biletlerinizi iki farklı yöntemle sorgulayabilirsiniz:

Milli Piyango Online Sitesi / Mobil Uygulaması: Hesabınıza giriş yaparak "Profilim" sekmesi altından "Biletlerim" alanına girip biletinize ikramiye isabet edip etmediğini otomatik olarak kontrol edebilirsiniz.

Hızlı Bilet Sorgulama: Biletinizin üzerinde yer alan barkod veya bilet seri numarasını sisteme girerek saniyeler içinde kazanç durumunuzu sorgulayabilirsiniz.

👉 MİLLİ PİYANGO ONLİNE SÜPER LOTO BİLET SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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